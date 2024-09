Às 14h30, Zelenskyy está a pedir ajuda dos EUA para melhorar a infra-estrutura energética.

15:55 Analista Pró-Ucraniano Louva Ofensiva de Kursk como Triunfo Ucraniano

A controvérsia gira em torno de se a ofensiva da Ucrânia na região russa de Kursk representa um sucesso ou um fracasso para Kyiv, com o estrategista militar Nico Lange vendo-a como uma conquista significativa. Lange refletiu: "Imagine se Volodymyr Zelensky tivesse que conduzir negociações de paz em Nova Iorque sem a ofensiva de Kursk. Apenas considerar isso destaca o valor e o sucesso da ofensiva de Kursk."

13:17 "Plano de Vitória" de Zelensky Inclui Convite à NATO

A adesão da Ucrânia à NATO é um componente central do "plano de vitória" do presidente Volodymyr Zelensky para Kyiv. Os aliados da aliança deveriam estender um convite de adesão à NATO, ignorando os avisos de escalada da Rússia, de acordo com Andriy Yermak, chefe do escritório de Zelensky, como mencionado em uma reunião em Nova Iorque. A estratégia combina tanto componentes militares quanto diplomáticos. A invasão da Rússia à Ucrânia, em parte, foi alimentada pelas aspirações da Ucrânia à NATO.

12:42 Despite Zelensky's Peace Overtures, Russia Remains Committed to War Objectives

Apesar dos esforços de Kyiv para negociar, a Rússia persiste em seus objetivos de guerra na Ucrânia. "Assim que esses objetivos forem alcançados de alguma forma, a operação militar especial será encerrada", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reagindo à afirmação de Volodymyr Zelensky de que o fim do conflito pode estar mais próximo do que se esperava durante sua visita aos EUA. Zelensky está defendendo seu chamado "plano de vitória" nos EUA, com o objetivo de pressionar Moscou a engajar-se em negociações. Entre os objetivos de guerra da Rússia estão o controle de regiões ucranianas como Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, bem como a interrupção da candidatura da Ucrânia à NATO. No passado, a Rússia também expressou aspirações para derrubar o governo de Kyiv. Muitos analistas suspeitam que o objetivo final da Rússia é a dominação de toda a Ucrânia.

11:59 Situação em Wuhledar Agrava-se - Rússia Possivelmente Usando Táticas Enganosas

Deepstate, uma plataforma próxima à militares ucranianos, relata uma situação preocupante ao redor da cidade de Wuhledar, que está piorando ainda mais. "Os russos estão tentando cercar o assentamento, enquanto simultaneamente o reduzem a ruínas com artilharia e outros meios." Deepstate não confirma uma incursão inimiga (como relatado às 09:27). "Aguentar até o fim significa colocar os restos de nossas forças militares acima do valor de nossos soldados, o que é inaceitável. Os soldados da 72ª Brigada permanecem resistentes e continuam a luta independentemente." De acordo com a plataforma Nexta da Europa Oriental, a Rússia está readaptando a tática "terra queimada", lançando pesados ataques aéreos em Wuhledar.

11:15 Imagens de Satélite Revelam Extensa Destruição em Sites de Armas Russas

A Ucrânia executou com sucesso vários ataques de alto perfil em depósitos de munição russos, resultando na destruição de grandes quantidades de mísseis, obuses de artilharia e outros ativos russos. Imagens de satélite de alta resolução da Maxar revelam a extensão dos recentes ataques em Oktyabr'sk e Toropets.

10:46 Ataques Catastróficos em Zaporizhzhia Deixam Vítimas e Danos generalizados

Os ataques russos na cidade sudeste da Ucrânia, Zaporizhzhia, deixaram uma pessoa morta e pelo menos seis outras feridas, de acordo com dados oficiais. Na segunda-feira à noite, a região foi atingida por "massivos ataques aéreos" em um intervalo de duas horas, como relatado pelo serviço de proteção civil do estado. "Uma pessoa morreu e seis outras ficaram feridas, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos", escreveu o governador da cidade, Ivan Federov, no serviço de mensagens Telegram. Além disso, várias instalações de infraestrutura e edifícios residenciais foram incendiados. De acordo com um funcionário da administração da cidade, 74 blocos de apartamentos e 24 casas particulares foram danificados em várias partes da cidade.

10:07 Munz sobre a Tripulação do Porta-Aviões Russo: "Porta-Aviões Provavelmente Não Voltará a Navegar"

A tripulação do porta-aviões russo "Admiral Kuznetsov" está sendo realocada para a frente, de acordo com um relatório da Forbes. A história notória do navio de problemas sugere que isso pode ser um indicador dos crescentes problemas financeiros da Rússia. A possível transferência da tripulação pode representar outra indicação dos problemas financeiros da Rússia.

09:27 Fortealeza da Resistência: Wuhledar à Beira do Abismo? Forças Russas Podem Estar Infiltradas

Forças russas supostamente infiltraram a cidade ucraniana oriental de Wuhledar, segundo alegações de meios de comunicação estatais e blogueiros. "Unidades russas penetraram em Wuhledar - o ataque à cidade começou", escreve Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-Rússia da Ucrânia, por exemplo. Outros blogueiros militares pró-Rússia também relataram o ataque. Meios de comunicação estatais russos também afirmam que a cidade, localizada na região de Donetsk, está sendo cercada e que há combates na seção oriental da cidade. O analista militar coronel Reisner também diz à ntv.de que as forças russas estão avançando sobre a cidade de várias direções, como uma pinça. "Wuhledar está em perigo de ser cercada. Parece que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos de combate blindados, terá dificuldades em manter o controle da área."

08:59 Rússia e Ucrânia se Enfrentam com Drones à Noite

Defesas aéreas russas, segundo declarações oficiais, supostamente abateram 13 drones ucranianos durante a noite. Seis foram abatidos nas regiões de Belgorod e Kursk, e um foi abatido na região de Bryansk, segundo o agência de notícias oficial ucraniana TASS, citando o Ministério da Defesa russo. Por outro lado, a Força Aérea ucraniana alega que a Rússia atacou a Ucrânia com 81 drones e 4 mísseis durante a noite. 79 drones foram abatidos ou forçados a cair. Não há relatórios iniciais de baixas ou danos.

08:17 Dinamarca Envia Recado Claro sobre Ataques de Longo Alcance contra a Rússia

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, está instando os aliados da Ucrânia a aprovarem o uso de armas ocidentais com maior alcance contra a Rússia. "Proponho que ponhamos fim ao debate sobre linhas vermelhas", diz Frederiksen em entrevista à Bloomberg. "A linha vermelha mais importante já foi ultrapassada. Foi quando os russos invadiram a Ucrânia." Ela nunca permitirá que ninguém da Rússia determine o que é certo na OTAN, na Europa ou na Ucrânia, afirma Frederiksen.

07:38 Mortos Russos Supostamente Enterrados e Listados como Desaparecidos para Economizar Gastos

Segundo uma chamada divulgada pela inteligência militar ucraniana, soldados russos mortos no campo de batalha são supostamente enterrados e declarados como desaparecidos para evitar pagamentos custosos às suas famílias. "Eles matam, os confrontos continuam, é intenso, eles começam a feder, então nós os enterramos no local, e depois eles são considerados desaparecidos", explica um homem ao seu parceiro de conversa, um residente da região russa de Belgorod, na chamada divulgada pelo Kyiv Independent. O compensação por cada soldado morto é saida estar entre $67.500 e $116.000.

06:59 Perdas Russas Indican Nenhum Sinal de Resolução do Conflito

Enquanto o presidente ucraniano Zelensky promove seu "plano de vitória" nos EUA, ainda não há nenhum sinal de interesse russo em resolver o conflito. "O Kremlin continua a exibir publicamente seu desinteresse por uma solução de paz que não envolva a rendição total do governo ucraniano e a aniquilação do estado ucraniano", escreve o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Oficiais russos de alto escalão recentemente expressaram sua oposição a participar da próxima cúpula de paz, e o porta-voz do Kremlin, Peskov, reafirmou que a Rússia não está preparada para negociar em quaisquer outras circunstâncias além da rendição ucraniana, também rotulando a OTAN e o Ocidente como "inimigo". "O ISW mantém que o Kremlin não tem interesse em negociações de paz genuínas com a Ucrânia e só defenderá 'planos de paz' e 'negociações' para pressionar o Ocidente a obrigar a Ucrânia a fazer concessões unilaterais regarding its sovereignty and territorial integrity."

06:27 Zelensky: Ações Enérgicas dos EUA Podem Acelerar o Fim da Agressão Russa

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acredita que ações decisivas do governo dos EUA podem acelerar o fim da agressão russa contra a Ucrânia no próximo ano. "Agora, no final do ano, temos uma verdadeira oportunidade de fortalecer a cooperação entre a Ucrânia e os EUA", escreveu Zelensky em seu canal do Telegram após encontrar-se com uma delegação do Congresso dos EUA. Zelensky está atualmente nos EUA para participar das sessões da Assembleia Geral da ONU e apresentar seu "plano de vitória" ao governo dos EUA.

05:44 Adolescentes Supostamente Incendeiam Helicóptero Mi-8 em Omsk

Dois adolescentes supostamente incendiaram um helicóptero Mi-8 em uma base aérea russa em Omsk no sábado usando uma coquetel molotov, segundo alegações do canal Telegram Baza. Mais tarde, os meninos de 16 anos foram apreendidos e supostamente confessaram que foram oferecidos $20.000 no Telegram para realizar o ataque. O helicóptero sofreu danos significativos, segundo meios de comunicação russos. Este incidente segue um incidente semelhante em 11 de setembro, quando dois meninos supostamente incendiaram um helicóptero Mi-8 no aeroporto de Noyabrsk, região de Tyumen. Atos de sabotagem, como descarrilamentos de trens, têm ocorrido em várias regiões russas. Em janeiro, o serviço de inteligência militar da Ucrânia (HUR) afirmou que algumas ferrovias russas haviam sido atacadas por "inimigos desconhecidos do regime de Putin".

03:50 Zelensky: "A Paz Pode Estar Mais Próxima do Que Pensamos"

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está otimista quanto ao fim iminente do conflito com a Rússia. Durante uma entrevista com a emissora americana ABC News, Zelensky afirmou: "Acredito que estamos mais perto da paz do que alguns podem pensar". Segundo ele, o fim da guerra está se aproximando, instando os EUA e seus aliados a continuarem seu apoio à Ucrânia.

02:50 Vítimas após Ataques Russos em Saporizhzhia

A cidade sudeste-ucraniana de Saporizhzhia foi alvo da última série de ataques russos na terça-feira à noite. Segundo o governador da cidade, Ivan Fedorov, uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas, incluindo uma menina de 13 anos. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em ataques anteriores à cidade ao longo do dia e noite anteriores. O governador, Fedorov, compartilhou no Telegram que duas casas foram destruídas no último ataque, embora não esteja claro que tipo de arma foi usada. As forças russas também atacaram a infraestrutura da cidade, acendendo um incêndio que foi rapidamente controlado pelos bombeiros sem feridos relatados.

01:29 Forças Ukrainianas Sofrem Pressão em Pokrovsk

O exército ucraniano relata tensão na parte oriental do país. O Estado-Maior em Kyiv informou em sua atualização noturna que a situação em Pokrovsk e Kurakhove permanece tensa. Mais de 50 dos 125 ataques russos ao longo da linha de frente ocorreram neste setor. As forças russas têm se concentrado principalmente em Pokrovsk. Embora observadores independentes atribuam aos ucranianos a desaceleração do avanço russo em Pokrovsk estrategicamente significativo, a situação permanece perigosa para os defensores perto de Kurakhove ao sul. Os avanços russos perto de Hirnyk põem em risco a cercadura de várias unidades lá. Uma cercadura semelhante ameaçando posições defensivas também é sinalizada ainda mais ao sul, perto da cidade de Vuhledar, que os russos ainda não conseguiram capturar por meio de ataques diretos.

00:28 Cidadão Americano Condenado na Rússia por Tentativa de Kidnapping

Um cidadão americano recebeu uma sentença de seis anos de prisão na Rússia por tentar sair do país com seu filho russo sem o consentimento da mãe. O tribunal na região de Kaliningrad o encontrou culpado de tentativa de sequestro e ordenou que ele cumpra sua pena em um campo de trabalho. De acordo com a sentença, o americano tentou partir da Rússia para a Polônia com seu filho de quatro anos, apesar de não ter o consentimento da mãe. O homem supostamente tentou cruzar a fronteira com a Polônia através de uma área florestada, mas foi interceptado pelos guardas de fronteira. As tensões entre os EUA e a Rússia aumentaram devido à crise na Ucrânia em andamento.

23:14 Três Mortos em Ataque a Vila Russa Próxima da Fronteira

Três residentes foram relatados mortos em um ataque a uma vila russa situada a cinco quilômetros da fronteira ucraniana. A vila de Archangelskoe, de acordo com as autoridades locais, foi atingida pelo exército ucraniano na segunda-feira. Dois adultos e um adolescente perderam a vida, e outros dois indivíduos, incluindo uma criança, ficaram feridos.

22:13 Zelensky Elogia Scholz pelo Apoio da Alemanha Após Encontro em Nova Iorque

Após um encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz em Nova Iorque, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou sua gratidão pelo apoio da Alemanha. "Estamos incrivelmente gratos à Alemanha por sua ajuda", escreveu Zelensky no Twitter. "Juntos, temos impedido que muitas vidas sejam perdidas e podemos certamente alcançar mais no fortalecimento da segurança em toda a continente europeu". No entanto, Scholz enfatizou que o governo alemão não fornecerá armas extensivas à Ucrânia.

21:35 Forbes: Somente a Tripulação do Kuznetsov Foi Despachada Enquanto o Navio se Deteriora

O único porta-aviões da Rússia, o "Almirante Kuznetsov", tem chamado a atenção devido à sua limitada experiência operacional desde seu lançamento nos anos 80. Apesar de vários revezes, o navio lutou para ter um impacto significativo. De acordo com a revista Forbes, soldados da tripulação de 15.000 do Kuznetsov estão sendo cada vez mais enviados para o conflito na Ucrânia, não a bordo do porta-aviões, mas como parte do seu próprio batalhão. Esta é uma das estratégias da Rússia para atingir sua meta mensal de recrutamento de 30.000 novos combatentes. Enquanto isso, o Kuznetsov está se deteriorando rapidamente e é cada vez mais provável que se torne uma fixture permanente ao longo da costa de Murmansk, onde supostamente tem estado estacionado por algum tempo. Para mais informações sobre o Almirante Kuznetsov, clique aqui.

