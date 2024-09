Às 14h10, Zelensky indica que um míssil russo arrasou com uma mesquita em Kiev.

Às 05:39, 06:20 e 09:29 (veja os registros), um ataque aéreo russo em Kyiv durante a noite causou danos significativos a uma mesquita e a um centro comunitário islâmico vizinho. Em um post no X, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy argumenta que a Rússia não tem respeito pelos valores éticos ou humanos e ignora qualquer religião ou crença. "Ele prossegue com sua campanha danosa contra o povo ucraniano, com o objetivo de destruir todas as nossas comunidades e até mesmo lugares sagrados de culto", acrescenta Zelenskyy. O líder religioso principal da mesquita, Vadym Dashevski, discutiu com a Reuters sobre a mesquita ter sido alvo de um ataque covarde.

13:39: Vídeo mostra uma onda intensa de drones em e ao redor de MoscouA Ucrânia realiza um ataque significativo com drones, atingindo áreas em e ao redor de Moscou. Uma explosão é registrada em uma refinaria, a apenas 16 quilômetros do Kremlin. Duas outras usinas também sofrem o impacto. Relatórios russos sugerem que mais de 150 drones ucranianos foram interceptados.**

12:58: Polônia defende o abate de drones russosO ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, acredita que a Polônia tem uma responsabilidade moral para abater drones e outros aviões russos que se aproximam da Ucrânia antes de entrar no espaço aéreo polonês. Sikorski expressou sua opinião ao jornal britânico "Financial Times" (FT), afirmando que isso seria um ato legítimo de defesa própria, já que o risco de ferimentos por detritos seria considerável se eles fossem permitidos para entrar. A posição de Sikorski contrasta com a posição oficial da OTAN, que considera o potencial de escalada do conflito através de uma confrontação direta com as forças russas como alto.**

12:12: Munz: Reações da Rússia às vitórias eleitorais do AfD e BSWOs resultados das eleições estaduais na Turíngia e na Saxônia são temas de discussão na Rússia. O correspondente da ntv Rainer Munz discute as reações às vitórias eleitorais do AfD e BSW, bem como como a Rússia está lidando com o que pode ser o ataque com drones mais extenso já realizado na capital russa.**

11:40: Putin elogia a velocidade dos avanços russosO presidente russo Vladimir Putin elogiou a rapidez dos progressos das forças armadas russas no domínio de novos territórios na Ucrânia vizinha. Ele disse às agências de notícias russas que o contra-ataque ucraniano na região de Kursk não conseguiu deter o avanço das tropas russas no Donbass. "Não estamos falando de progressos de 200 ou 300 metros", disse Putin. "Estamos falando de vários quilômetros quadrados. Esse é o ritmo do avanço no Donbass que não vemos há muito tempo". No caminho para a Mongólia, Putin fez uma parada na república siberiana de Tuva para participar de uma aula sobre o novo assunto "Conversas sobre o Importante", que visa aproximar as crianças da agenda política do Kremlin. Putin frequentemente assume o papel de professor em aulas públicas, reiterando a afirmação de que a guerra que ordenou serve para proteger seu próprio país.**

11:07 Ucrânia: 22 mísseis e 20 drones neutralizadosA força aérea ucraniana relata a neutralização de 22 dos 35 mísseis e a destruição de 20 dos 23 drones de ataque russos. Nove mísseis balísticos e 13 mísseis de cruzeiro foram neutralizados sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.**

10:36 Vídeo mostra ataque de mísseis russos em KharkivA Rússia vem bombardeando Kharkiv com ataques de mísseis por vários dias. De acordo com relatórios ucranianos, pelo menos 10 mísseis foram lançados contra a cidade no domingo, atingindo um centro de compras e entretenimento. Muitos feridos foram relatados.**

10:01 Número de feridos em ataque russo em Sumy aumentaO número de feridos em um ataque de mísseis russos ao centro de reabilitação social e psicológica de crianças e a um orfanato na cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, aumentou. As últimas figuras do Ministério do Interior da Ucrânia sugerem que 18 pessoas foram feridas, incluindo seis crianças. Anteriormente, a administração da cidade de Sumy relatou que pelo menos 13 civis, incluindo quatro crianças, foram feridos. A situação de segurança na região de Sumy deteriorou-se ainda mais após o início da incursão transfronteiriça na região de Kursk, na Rússia, em 6 de agosto. Sumy, com uma população de mais de 250.000 habitantes, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.**

09:29 Ucrânia: Dois indivíduos feridos em ataque aéreo russo em KyivA Rússia bombardeou novamente a capital ucraniana Kyiv com mísseis (veja os registros 05:39 e 06:20). Pelo menos duas pessoas foram feridas por detritos de mísseis abatidos, afirmam as autoridades locais. Incêndios foram iniciados e casas e infraestrutura foram danificadas. Um alerta aéreo nacional esteve em vigor por quase duas horas durante a noite até a madrugada.**

08:57 ISW: Maioria dos russos apoia a guerra na UcrâniaA população russa continua a apoiar a guerra na Ucrânia, mesmo após a incursão da Ucrânia na região fronteiriça russa de Kursk. Isso de acordo com o último relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), que cita pesquisas da agência de pesquisa russa independente Levada Center. O apoio à operação militar russa na Ucrânia entre os russos aumentou para cerca de 78% em agosto, em comparação com 75% em julho e 77% em junho. A população russa não parece estar exausta pela guerra, dando ao Kremlin flexibilidade em sua estratégia de conduzir uma guerra de desgaste prolongada contra a Ucrânia, interpretam os analistas do ISW.**

08:11 Forças Armadas Ucranianas Relatam Vítimas Significativas entre as Forças RussasAs forças armadas ucranianas forneceram novas figuras sobre as baixas das tropas russas na Ucrânia. De acordo com seus dados, cerca de 617.600 soldados russos foram mortos em ação desde 24 de fevereiro de 2022, uma média de 1.300 mortes por dia. Um post de Kyiv indica que nove tanques, doze sistemas de artilharia, um sistema de foguetes de artilharia de médio alcance e trinta drones foram destruídos. Desde o início da invasão em grande escala, a Rússia é saida ter perdido 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones contáveis, 28 navios e um submarino. Estimativas ocidentais sugerem menos baixas, mas esses números provavelmente são subestimativas.

07:29 Região de Saporishshia Sofre Bombardeio Intenso das Forças RussasAs forças russas bombardearam intensamente a região ucraniana de Saporishshia nas últimas 24 horas. O governador militar de Saporishshia, Ivan Fedorov, relatou através do Telegram que os assentamentos de Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriiwka foram atingidos por quatro ataques aéreos russos, com 95 drones envolvidos.

07:03 Homem Resgatado dos Escombros em KharkivTrabalhadores de resgate conseguiram resgatar um homem vivo dos escombros de um salão de eventos em Kharkiv após um ataque aéreo russo. O sobrevivente afirmou estar em boa saúde logo após o resgate. As autoridades relataram que mais de 40 pessoas, incluindo cinco crianças, ficaram feridas em ataques com foguetes russos em Kharkiv, que atingiram um centro comercial e um salão de eventos no domingo à tarde.

06:20 Kyiv Sofre Ataque Pesado das Forças RussasA Rússia bombardeou a Ucrânia com drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, atingindo Kyiv e potencialmente outras cidades, de acordo com a força aérea ucraniana. Milhares de habitantes de Kyiv procuraram abrigo como resultado de uma série de explosões na cidade. O prefeito Vitali Klitschko relatou emergências nos distritos de Holosiyivskyi e Solomianskyi no Telegram e mencionou vários incêndios. O prefeito da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko, também revelou incêndios no distrito de Shevchenkivskyi, onde uma pessoa ficou ferida por detritos que caíram. "Haverá uma resposta. O inimigo sentirá suas consequências", disse Andriy Yermak, chefe da administração presidencial ucraniana, no Telegram.

05:39 Kyiv Alvo de Ataque com Mísseis Russos Representantes militares ucranianos confirmaram um ataque com mísseis russos em Kyiv via serviço de mensagens Telegram. Os moradores de Kyiv relataram ouvir numerosos explosões altas, sugerindo a ativação de sistemas de defesa aérea. Mais informações sobre o número de mísseis lançados e potenciais danos ainda não foram divulgadas.

04:46 Putin Prossegue com Novo Gasoduto para a ChinaO presidente russo Vladimir Putin afirmou que o desenvolvimento de um novo gasoduto para a China através da Mongólia estava progredindo conforme o planejado. Em janeiro de 2022, foi autorizada uma estudo de viabilidade e realizadas investigações técnicas necessárias, afirmou Putin em uma entrevista ao jornal mongol "Onoodor". O gasoduto planejado, "Força Sibéria 2", é esperado para transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural da região russa de Yamal para a China anualmente.

03:34 Ataque Russo a Instituição de Crianças em SumyAs tropas russas bombardearam um centro de crianças para reabilitação social e psicológica em Sumy e um orfanato com foguetes, de acordo com o "Ukrainska Pravda". Treze pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas. O edifício danificado fica em uma área residencial, de acordo com as autoridades militares locais.

02:26 Maioria dos Poloneses Apoia Abate de Drones Espiões RussosUma pesquisa realizada pelo jornal polonês "Rzeczpospolita" revelou que cerca de 60% dos cidadãos poloneses acreditam que a força militar polonesa deveria engajar sistemas de defesa aérea para derrubar drones russos que invadem o espaço aéreo polonês durante ataques à Ucrânia. A pesquisa se refere a um drone anônimo, presumivelmente um drone Shahed kamikaze, que sobrevoou a Polônia por 30 minutos em 26 de agosto antes de desaparecer. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak afirmou que a Rússia provavelmente estava examinando o sistema de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para o espaço aéreo polonês.

00:26 Belgorod Sofre com Bombardeios UkrainianosO governador russo Vyacheslav Gladkov relatou uma morte em

19:52 Ukrainian Helicopter Collapses During Training Exercise - Two Flight Crew Members Die

Dois membros da tripulação perderam a vida quando um helicóptero militar ucraniano desabou durante um exercício de treinamento na Universidade Nacional de Força Aérea Ivan Kozhedub de Kharkiv. A agência de notícias estatal Ukrinform relatou o incidente, de acordo com a página do Facebook da universidade. A universidade expressou suas condolências e revelou que investigadores, especialistas e oficiais do Ministério da Defesa estão examinando o local do acidente. A causa do desabamento ainda não foi identificada.

20:06 PM Ukrainian Energy Sector Warns of Power Outages

Após intensos ataques russos ao sistema de distribuição de energia do país, a Ucrânia deve enfrentar várias interrupções de energia na segunda-feira. Esta informação foi revelada pelo provedor de energia ucraniano Ukrenergo, de acordo com o Ukrinform. O suprimento de energia para instalações de infraestrutura críticas não será comprometido. No entanto, o Ukrenergo alerta que podem ocorrer alterações na extensão das limitações.

A força militar ucraniana está relatando um significativo ataque de drones, com alvos em e ao redor de Moscou, colocando em questão as defesas aéreas da Rússia. Além disso, a força militar russa está enfrentando críticas pesadas pelo ataque a locais sagrados, como a mesquita em Kyiv que foi significativamente danificada durante a noite.

