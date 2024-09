Às 14:51, a Rússia planeia recrutar recrutas militares.

14:22 Alemanha Hospedará Reunião com Biden para Apoiar Ucrânia às 14:22 em Ramstein

A Alemanha vai hospedar uma reunião de países que apoiam a Ucrânia durante a visita do presidente dos EUA, Joe Biden, ao país. Isso acontecerá em 12 de outubro na base da Força Aérea dos EUA em Ramstein, na Alemanha. O anúncio foi feito pelo porta-voz do governo, Steffen Hebestreit. A Alemanha planeja hospedar a reunião do Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia com os EUA. Neste formato, mais de 50 países se reúnem para coordenar o apoio à Ucrânia, de acordo com Hebestreit. Ainda não está claro se o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, estará presente pessoalmente.

13:56 Lituânia Planeja Adquirir Tanques Leopard 2 da Alemanha para Nova Divisão

A Lituânia está planejando adquirir tanques Leopard 2 para sua divisão militar em formação. O ministro da Defesa Laurynas Kasciunas indica que um contrato pode ser assinado em novembro, após a decisão do Conselho de Segurança Nacional. Kasciunas não especifica o número de tanques ou a variante, mas mencionou que eles são de produção alemã. A Lituânia, um país da NATO e da UE, faz fronteira com o exclave russo de Kaliningrad e com a aliada da Rússia, a Bielorrússia. A Lituânia considera a guerra na Ucrânia como uma ameaça direta à sua segurança nacional, então está armando pesadamente seu exército para formar uma nova divisão militar que incluirá um batalhão de tanques. No futuro, uma brigada mecanizada do exército alemão é esperada para estar permanentemente estacionada na Lituânia.

13:20 Discord Pode Ser Totalmente Bloqueado na Rússia em Breve

O plataforma de comunicação Discord pode ser completamente bloqueada na Rússia nos próximos dias, de acordo com o jornal russo "Kommersant" e fontes da indústria de games. A autoridade russa de supervisão de mídia está considerando isso como uma resposta a supostas violações da lei russa. Nenhuma acusação específica foi mencionada no relatório do jornal. Os usuários do Discord na Rússia já enfrentaram alguns problemas neste mês. Até 29 a 40 milhões de pessoas na Rússia usam ativamente a plataforma. A plataforma é popular entre gamers, estudantes e traders de criptomoedas.

13:04 Biden Prometeu Novo Pacote de Ajuda à Ucrânia, Mas Restrições a Armas de Alcance Longo Persistem

O presidente dos EUA, Biden, prometeu outro pacote de ajuda de um bilhão de dólares à Ucrânia. Apesar do pedido de Zelenskyy, as armas ocidentais fornecidas não serão permitidas para atingir alvos profundamente dentro da Rússia devido a restrições. O cientista político Thomas Jäger explica essa decisão.

12:36 Cidadão Americano Prisão na Rússia por "Atividades de Mercenário"

De acordo com a RIA Novosti, um cidadão americano foi acusado de supostas "atividades de mercenário" na Rússia. Stefan Hubbard, um americano de 72 anos do Michigan que mora na Ucrânia desde 2014, é acusado de lutar como mercenário do lado da Ucrânia durante o conflito armado. A RIA Novosti não especificou quando ou onde o cidadão americano foi preso.

12:01 Kryvy Rih: Novos Ataques Russos Causam Vítimas

Relatórios da Ucrânia indicam que os ataques russos continuam, resultando em vítimas. Um míssil atingiu uma estação de polícia em Kryvy Rih esta manhã, matando uma mulher e ferindo pelo menos cinco outras pessoas. As operações de resgate ainda estão em andamento para encontrar possíveis sobreviventes. Edifícios residenciais também foram danificados. A Promotoria Regional de Dnipropetrovsk publicou fotografias dos impactos de mísseis em Kryvy Rih.

Os relatórios ucranianos mostram que houve outro ataque de míssil na cidade de Dnipro ontem à noite, que atingiu uma fábrica industrial, resultando em feridos. A administração relata pelo menos oito vítimas devido a ataques aéreos russos na região de Kherson.

11:27 Possível Incursão de Drone Russo no Espaço Aéreo da NATO

Há relatórios de um possível drone russo entrando no espaço aéreo do membro da NATO, Romênia, durante a noite. O ministério da defesa em Bucareste diz que o drone pode ter cruzado o espaço aéreo romeno por um período muito curto, menos de três minutos, na área da fronteira. O drone estava envolvido em um ataque à cidade do sul da Ucrânia, Izmail. As autoridades ucranianas relataram que Izmail foi alvo de um ataque de drone na manhã de sexta-feira, resultando em três mortes e uma dúzia de feridos. As forças aéreas ucranianas afirmam ter derrubado 24 de 32 drones de ataque russos durante a noite.

10:20 Relatório: Agências de Inteligência dos EUA Esperam Retaliação Grave se a Ucrânia Lançar Mísseis de Alcance Longo no Território Russo

As agências de inteligência dos EUA esperam perigos significativos no caso de a Ucrânia utilizar mísseis de longo alcance do Ocidente para atingir profundamente no território da Rússia, de acordo com um relatório não publicado do "New York Times". Dar aprovação para essa ação do Ocidente poderia levar a uma severa retaliação, de acordo com o relatório. As agências preveem várias possíveis respostas russas, que vão desde incêndios e sabotagem contra instalações europeias a possíveis ataques letais contra pontos de apoio militar americano e europeu. Embora se espere que a Rússia não execute publicamente tais ataques, operações de inteligência sigilosas são mais prováveis. De acordo com o "New York Times", as agências de inteligência dos EUA também acreditam que a Ucrânia não possui um número suficiente de mísseis de longo alcance para alterar significativamente o curso do conflito. O risco é muitas vezes superado pela incerteza do sucesso com altos riscos. O jornal especula que essa avaliação pode contribuir para a dificuldade em tomar uma decisão pelo presidente dos EUA, Biden.

09:57 Munz sobre a Nova Ameaça de Putin: Limitações de Exportação de Materiais Brutos "Não Ferirão muito o Ocidente"

A Rússia ameaça os EUA com represálias se eles apoiarem o deployment de armas de longo alcance contra alvos dentro da Rússia. O presidente Putin está considerando a imposição de limitações de exportação de matérias-primas estratégicas, incluindo urânio, como retaliação contra o Ocidente. O repórter da ntv, Munz, discute o contexto e as implicações.

08:40 Marinha Ucraniana Desconcertada com Projeto de Construção Russo Próximo à Ponte da CrimeiaUm projeto de construção russo desconhecido próximo à Ponte da Crimeia está leaving a Marinha Ucraniana perplexa. O progresso da construção está em andamento, como relatado pela televisão ucraniana, através do porta-voz da Marinha Dmytro Pletenchuk do "The Kyiv Independent". O propósito pretendido ainda não está claro. "Pode ser uma instalação defensiva, pode ser outra passagem, mas ainda é prematuro tirar conclusões", disse Pletenchuk. Ele duvida que os russos completem isso dado às condições climáticas cada vez piores. "Eles estão consistentemente tentando colocar algo novo no Estreito de Kerch para construir diversas estruturas hidrotécnicas ou barreiras, mas acabam na costa após cada tempestade." A ponte conecta a Rússia à península ucraniana da Crimeia, que a Rússia anexou.

08:08 Cidade Ucraniana na Fronteira com a Romênia sob Ataque, Várias Pessoas MortasA cidade de Ismajil no sul da Ucrânia foi atacada. Três pessoas foram mortas em um ataque de drone russo esta manhã, segundo o governador da Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Todos os mortos eram idosos, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Kiper também relatou edifícios e carros danificados, bem como vários incêndios. A cidade de Ismajil fica na fronteira com a Romênia, com a foz norte do Rio Danúbio formando a fronteira. Leia mais aqui.

07:40 Para facilitar negociações: Roth aconselha "significativamente mais" ajuda militarO especialista em política externa do SPD, Michael Roth, está defendendo um aumento na ajuda militar europeia à Ucrânia. "Especialmente os grandes países europeus precisam se engajar militarmente significativamente mais para garantir que a Ucrânia permaneça um país livre e democrático", disse Roth ao "Tagesspiegel". "Agora é hora de finalmente mobilizar todas as forças para posicionar a Ucrânia de forma ótima para potenciais negociações." O presidente do Comitê de Relações Exteriores do Bundestag argumenta: "Se se quer acabar com a guerra o mais rápido possível, é essencial equipar a Ucrânia adequadamente." A força militar e a diplomacia são duas faces da mesma moeda. "A Rússia só estará preparada para negociações se Putin estiver convencido de que uma vitória sobre a Ucrânia é impossível."

07:09 Baerbock: Sem nosso apoio, hospitais e crianças estariam vulneráveisA Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock, defende o fornecimento ocidental de armas à Ucrânia e alerta para o declínio do apoio a Kyiv. "A noção de que não haveria lutas e mortes na Ucrânia se não houvesse armas defensivas é tão falha quanto falsa", disse Baerbock na quinta-feira na Debate Geral da ONU em Nova York. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra acabou. Se a Ucrânia parar de se defender, acabou para a Ucrânia." O presidente russo Putin respondeu a um convite para uma conferência de paz em junho com um ataque a um hospital infantil. Enquanto Putin não estiver aberto à diplomacia, cessar o apoio significaria "que os hospitais da Ucrânia e suas crianças estariam vulneráveis. Significaria mais crimes de guerra, possivelmente em outros países também." Baerbock destaca que a Rússia "consistentemente desafiou a inviolabilidade dos Estados Bálticos e das fronteiras da Polônia."

06:45 Eslovênia: Não deve excluir Armas de Precisão para KyivO governo esloveno alerta contra compromissos apressados sobre o uso de armas ocidentais de longo alcance em território russo, considerando a dúvida da Alemanha. "Geralmente não é sábio declarar antecipadamente que alguns tópicos estão fora dos limites", disse o primeiro-ministro Robert Golob nas margens do Debate Geral da ONU em Nova York. "É um tópico complexo, mas acredito que, neste estágio, todas as possibilidades devam ser exploradas, e então a melhor opção para a situação atual deve ser escolhida", disse Golob quando questionado sobre o deployment de mísseis de cruzeiro de longo alcance. Até agora, especialmente a Alemanha e os EUA têm sido reticentes. O chanceler Olaf Scholz recentemente descartou a entrega de armas de longo alcance de precisão à Ucrânia no futuro.

06:01 Trump Agenda Reunião com ZelenskyO ex-presidente americano Donald Trump planeja interagir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesta sexta-feira em Nova York. O encontro está programado para ocorrer na Trump Tower em Manhattan, de acordo com o anúncio de Trump. De acordo com os relatórios, Zelensky estendeu sua estadia nos EUA especificamente para essa reunião. Antes de sua viagem aos EUA, Zelensky expressou seu desejo de se encontrar com Trump, o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris para apresentar sua "estratégia de vitória" para pôr fim ao conflito na Ucrânia. Saiba mais aqui.

04:25 Harris Garante Apoio a Zelensky e Alerta contra a Vitória de TrumpA candidata à presidência dos EUA, Harris, garante seu apoio ao presidente ucraniano Zelensky e alerta contra a vitória de um indivíduo não identificado nas próximas eleições. "Minha compromisso com o povo da Ucrânia permanece inabalável. (...) Eu vou persistir em apoiar a Ucrânia e funcionar para garantir sua vitória nesta guerra e uma vida de segurança e prosperidade para eles", afirma durante a visita de Zelensky a Washington. Ela alerta que uma conclusão da guerra não pode ser alcançada prematuramente sem a participação da Ucrânia. No entanto, alguns nos EUA desejam tomar tal ação. Sua agenda envolve obrigar a Ucrânia a renunciar a partes significativas de seu território, aceitar a neutralidade e renunciar a garantias de segurança de outros países. Essas propostas refletem those do líder do Kremlin, Putin, e elas encapsulam planos de rendição.

02:08: Ataques atingem assentamento ucraniano a oeste de KhersonAs forças russas bombardearam o assentamento de Tomyna Balka a oeste da cidade ucraniana de Kherson na quinta-feira, segundo o governador da região, Prokrudin. Uma mulher foi tragicamente morta e outra pessoa ficou ferida, de acordo com atualizações do Telegram.

00:55: Reino Unido fornecerá mais sistemas de artilharia para a UcrâniaO Reino Unido fornecerá uma variedade adicional de sistemas de artilharia autopropelidos, AS90s, para as forças de defesa ucranianas. Dez desses sistemas já foram entregues, com mais seis previstos para entrega nas próximas semanas, como anunciou o Ministério da Defesa britânico.

23:33: ONU falta recursos para ajudar ucranianos no invernoA ONU reconhece a falta de recursos financeiros para ajudar as pessoas na Ucrânia durante os meses de inverno. "O nível de financiamento para organizações como a nossa está muito abaixo do que seria necessário para este período do ano", diz Karolina Lindholm Billing, coordenadora da UNHCR para a Ucrânia. Atualmente, a UNHCR só tem 47% dos fundos necessários para apoiar os milhões de ucranianos deslocados ou afetados pela guerra em seu país. No mesmo período do ano passado, a UNHCR tinha 70% dos fundos necessários.

22:13: Biden promete ampliar ajuda à UcrâniaO presidente Joe Biden assegura que ampliará o apoio dos EUA à Ucrânia durante o tempo que lhe resta no cargo. Isso fortalecerá a posição de negociação do governo em Kyiv, afirma Biden antes de se encontrar com seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky em Washington. O mandato de Biden termina em janeiro. Seus potenciais sucessores incluem a vice-presidente Kamala Harris ou o republicano Donald Trump, que se espera que reduza significativamente o envolvimento dos EUA com a Ucrânia.

21:34: Ucrânia alerta para ataques intensificados na região de ZaporizhzhiaDe acordo com relatórios de inteligência ucranianos, as forças russas devem intensificar seus ataques na região de Zaporizhzhia em breve. "Há uma tendência clara de escalada no setor do teatro de combate na região de Zaporizhzhia", disse um porta-voz das tropas estacionadas no sul da Ucrânia na televisão nacional. "Nos últimos 24 horas, houve cinco ataques, e esperamos que esse número aumente, já que nossa inteligência indica que o inimigo está reunindo grupos de ataque perto do assentamento de Pryiutne." Além disso, o porta-voz mencionou que o lado russo recebeu veículos blindados leves. "Isso indica que eles estão se preparando para operações ofensivas."

21:00: Biden recebe Zelensky: a Ucrânia prevaleceráNo início de sua reunião em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, garante o apoio contínuo dos EUA ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. "A Rússia não vai vencer, a Ucrânia vai", enfatiza Biden ao receber seu colega ucraniano na Sala Oval da Casa Branca: "E estaremos ao seu lado a cada passo do caminho." Saiba mais aqui.

