No processo por agredir o escritor russo-nacionalista proeminente Sachar Prilepin, o tribunal aplicou uma sentença de prisão perpétua. O acusado é da região oriental ucraniana de Donbass e teria lutado ao lado de separatistas apoiados pela Rússia no passado. Prilepin é um defensor vocal do envolvimento militar da Rússia na Ucrânia e sofreu ferimentos em um ataque bombista em maio de 2023 na região de Nizhny Novgorod. Infelizmente, seu motorista morreu no incidente.

13:51 Rússia vai recrutar 133.000 novos soldados neste outono De hoje até o final do ano, a Rússia planeja recrutar 133.000 indivíduos para o serviço militar, de acordo com fontes de mídia ucranianas. Putin autorizou o período de recrutamento de outono por meio de um decreto. Homens com idade entre 18 e 30 anos que não sejam reservistas são elegíveis para o recrutamento. Em troca, veteranos com obrigações de serviço cumpridas serão dispensados do dever.

13:14 Ucrânia relata vítimas de ataques de drones russos Os ataques aéreos russos resultaram em uma morte e vários feridos, de acordo com dados ucranianos. Em Kupyansk, região de Kharkiv, um homem morreu enquanto três indivíduos com idades entre 53 e 72 anos ficaram feridos em Kherson. De acordo com a agência de notícias estatal ucraniana, as autoridades locais relataram esses incidentes.

12:36 Rússia alega captura de outra vila na região de Donetsk As forças russas supostamente tomaram o controle de outra vila no leste da Ucrânia. Os soldados russos teriam tomado Nelepowka, de acordo com o ministério da defesa de Moscou. Na região, a Ucrânia havia feito ganhos territoriais anteriormente. As tropas russas têm pressionado as forças ucranianas, que têm sido superadas em tropas e armamento por vários meses. Nelepowka fica a cerca de 5 quilômetros ao sul de Torez, uma cidade sob controle ucraniano, mas sob fogo russo por várias semanas. As tropas russas também estão fazendo avanços constantes em direção a Pokrovsk, uma localidade estratégica importante para o exército ucraniano.

11:55 Partisans relatam destruição da linha de suprimento russa O grupo de resistência armada Atesh afirma ter destruído a linha ferroviária usada pelas forças russas para transportar equipamento e munição para a frente de batalha na região russa de Kursk, segundo um post no Telegram da agência de notícias ucraniana Ukrinform.

11:26 Russos desconfiam da campanha contra a corrupção De acordo com a proposta orçamentária atual do governo russo, cerca de 40% do orçamento do estado será destinado ao setor da defesa no ano que vem. Simultaneamente, uma campanha contra a corrupção está sendo realizada no ministério responsável após a morte de Yevgeni Prigozhin. No entanto, a população não está convencida com a campanha, como informado pelo repórter Rainer Munz da ntv em Moscou.

11:01 Cidadão americano pode pegar prisão por lutar com a Ucrânia O cidadão americano Stephen Hubbard confessou os crimes de atividades mercenárias em um tribunal russo. Ele admitiu ter recebido pagamento por lutar contra a Rússia pela Ucrânia, de acordo com o "Guardian", citando a agência de notícias estatal russa RIA. Se condenado, o homem de 72 anos pode pegar de 7 a 15 anos de prisão.

10:20 Drones atingem Kyiv e causam vários incêndios Um ataque de drone a Kyiv durante a noite resultou em um edifício residencial pegando fogo e sofrendo danos, de acordo com as autoridades locais, segundo o Ukrainska Pravda. Não foram relatados feridos. Os detritos do drone causaram incêndios em cinco diferentes áreas do distrito, sendo relatado ainda que todos os drones foram abatidos, de acordo com fontes ucranianas.

09:36 Putin: Rússia vai "atingir todos os seus objetivos" O presidente russo Putin confirmou seu compromisso com a guerra contra a Ucrânia, afirmando que "todos os objetivos estabelecidos serão alcançados" em uma mensagem de vídeo marcando o segundo aniversário da alegada anexação de quatro regiões pela Rússia. O presidente russo também reiterou sua justificativa para a invasão, descrevendo o governo ucraniano como uma "ditadura neonazi". Ele afirmou que os soldados russos foram enviados à Ucrânia para proteger a população de fala russa, acusando o governo ucraniano de querer "separar permanentemente essas pessoas da Rússia, sua pátria histórica". Putin também criticou as "elites ocidentais" por transformar a Ucrânia em uma "colônia, um posto militar com a Rússia como alvo".

08:46 Ucrânia substitui comandante da defesa de Wuhledar O coronel Ivan Winnik, que liderou a defesa da cidade altamente disputada de Wuhledar pela 72ª Brigada Mecanizada Independente, foi realocado, de acordo com o Kyiv Independent, citando o Comando das Forças Conjuntas do Norte. O motivo dado é a promoção e o compartilhamento de experiência de combate. Não há informações sobre o sucessor de Winnik.

08:04 Mykolaiv relata incêndio em infraestrutura crucial Um incêndio ocorreu em uma instalação de infraestrutura crucial no distrito de Bashtanka da Oblast de Mykolaiv após um ataque de drone russo, de acordo com o Ukrainska Pravda, citando o chefe da administração militar regional.

06:44 Criminosos russos são dispensados da prisão em troca de serviço militar Relatos sugerem que a Rússia está implementando uma lei que permite às autoridades dispensar indivíduos da responsabilidade criminal se eles concordarem em servir no exército. Presidiários em várias regiões russas, como os óblasts de Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, República de Komi, Região do Altai e a Crimeia ilegalmente anexada, foram dados essa opção, de acordo com a mídia de oposição russa, segundo o think tank americano Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelenskyy Reports 100 Bombas Guiadas por Dia Os ataques russos contra a Ucrânia continuam. O presidente ucraniano Zelenskyy relatou em um discurso em vídeo que a Rússia está usando cerca de 100 bombas guiadas, lançadas de aeronaves, diariamente na Ucrânia. Recentemente, a Rússia feriu 14 pessoas em um ataque à cidade industrial de Saporizhzhia. A Rússia também usou bombas guiadas nas regiões de Kharkiv, Donetsk e Sumy. "Isto é o terrorismo diário da Rússia", diz Zelenskyy. Ele enfatiza que essa persistência é um lembrete para todos os parceiros da Ucrânia de que "precisamos de mais capacidades de ataque de longo alcance para a Ucrânia, que precisamos de mais defesa aérea para a Ucrânia, que precisamos de mais sanções contra a Rússia".

05:43 Exército Ucraniano Teme por Vuhledar Novos ataques russos contra as linhas de defesa ucranianas são relatados ao redor do Donbass. Em Pokrovsk, 13 ataques foram repelidos, e em Kurakhove, 17 avanços de tropas russas foram parados, segundo o Estado-Maior Ucraniano. Lutas pesadas semelhantes estão ocorrendo na área de Vuhledar. Especialistas militares ucranianos temem que essa pequena cidade na seção sul do Donbass possa ser capturada em breve por unidades russas.

04:46 Kyiv sob Ataques de Drones Russos A capital ucraniana Kyiv está sob ataque de vários drones russos, segundo o exército ucraniano. Unidades de defesa aérea estão engajadas em repelir os ataques. Testemunhas relatam numerous explosões altas e objetos atingidos no ar, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Alertas aéreos estão atualmente em andamento em toda a Ucrânia oriental, incluindo Kyiv e sua região circundante.

03:45 Comissão de Helsinque Advoga por Mudança na Política dos EUA sobre a Rússia A Comissão de Helsinque, bipartidária, pede ao Estados Unidos para rever sua abordagem em relação à Rússia e reconhecer Moscou como uma ameaça duradoura à segurança global. De acordo com "The Hill", a comissão sugere uma mudança na postura dos EUA em relação à Rússia, semelhante à sua mudança de política em relação à China. As propostas vão além dos compromissos feitos pela administração Biden à Ucrânia e contradizem as posições do ex-presidente dos EUA Donald Trump e seus aliados congressuais, que argumentam que os EUA investem excessivamente na segurança europeia.

01:40 Ministro do Governo da Moldávia Advertiu contra "Ladões, Refugiados e Bandidos" Um ministro de alto escalão advertiu os moldavos para ficarem longe de "ladões, refugiados e bandidos" após uma oferta de um empresário pró-russo exilado pagar aos eleitores que rejeitarem a adesão à União Europeia em um referendo. O aviso ocorre em meio a uma campanha presidencial cada vez mais caótica na Moldávia, onde a incumbente pró-europeia Maia Sandu busca um segundo mandato.

00:14 Subestação Próxima à Usina Nuclear Controlada pela Rússia foi Atacada A gerência da usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, a maior da Europa com seis reatores, relatou um ataque a uma subestação próxima. As forças ucranianas supostamente atingiram o transformador na subestação "Raduga" em Enerhodar, sudeste da Ucrânia. A gerência da usina relatou no Telegram que um ataque de artilharia atingiu o transformador, mas o suprimento de energia a Enerhodar não foi interrompido. Ambos os lados acusam-se mutuamente de atacar a usina regularmente.

23:15 Zelenskyy Duvida de Ameaças Nucleares: "Putin Não é Suicida" O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expressa dúvidas sobre as ameaças nucleares contínuas do presidente russo Vladimir Putin em uma entrevista à Fox News. "Ele não é suicida", diz Zelenskyy, sugerindo que Putin é pouco provável de usar armas nucleares. "Ninguém sabe o que há em sua cabeça", diz Zelenskyy. "Ele poderia usar armas nucleares contra qualquer país a qualquer momento - ou não. Mas eu não acredito que ele o fará".

22:10 Perspectiva do FPOE sobre o Conflito da Ucrânia e a Rússia na Política da Áustria O cenário político austríaco passou por uma transformação significativa após as eleições. O partido conservador FPOE é previsto para emergir vitorioso com uma participação de 28,7% dos votos. Em seu manifesto político, esse grupo de direita expressou fortes críticas à política externa da UE. Apesar da guerra na Ucrânia, o partido mantém uma postura mais leniente em relação à Rússia, sem preocupação com a dependência da Áustria do gás russo. O acordo de gás entre Viena e Moscou foi estendido em 2018, estendendo-se até 2040, com um compromisso de fornecer grandes volumes de gás natural e até mesmo pagamento pelo gás não entregue. De janeiro a maio de 2024, cerca de 90% das importações de gás da Áustria vieram da Rússia.

21:37 Viagem do Primeiro-Ministro Russo a Teerã O primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin está a caminho de Teerã durante um período de tensão crescente no Oriente Médio. Sua reunião com o presidente iraniano Massoud Peseschkian está agendada para segunda-feira, de acordo com oficiais russos. Mishustin também planeja encontrar o vice-presidente iraniano Mohammad Resa Aref. A visita do primeiro-ministro russo visa discutir vários aspectos da colaboração russo-iraniana, como comércio, economia, cultura e ajuda humanitária, segundo Moscou. O mundo ocidental alega que o Irã tem fornecido drones e mísseis ao exército russo para suas operações na Ucrânia. No entanto, Teerã nega essas acusações.

