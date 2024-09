Às 14:23, Zelensky anuncia que a Rússia iniciou um contra-ataque em Kursk.

13:55 Político iraniano controverso critica laços com a Rússia

Uma figura conservadora proeminente no cenário político do Irã expressa uma crítica inesperada à relação do seu país com a Rússia, dadas as recentes sanções e disputas diplomáticas. Em uma publicação na plataforma X, Ali Motahari, ex-vice-presidente do parlamento, chama a atenção para as novas sanções impostas pela Alemanha, França e Reino Unido devido à suposta fornecimento de mísseis balísticos do Irã à Rússia. O Ministério das Relações Exteriores do Irã nega veementemente essas alegações.

13:38 Falta de água e gás afligem cidade ucraniana

A cidade de Pokrovsk, localizada na região de Donetsk, na Ucrânia, enfrenta a falta de água potável e gás para cozinhar e aquecer após ataques russos, de acordo com o governador Vadym Filashkin. O recente dano a uma estação de tratamento de água, combinado com a dependência da cidade de mais de 300 poços de emergência, deixa Pokrovsk com um suprimento limitado de água potável. Além disso, a destruição russa de um centro de distribuição de gás deixou mais de 18.000 residentes sem gás.

13:07 Rússia exagera número de navios para exercício militar

Um relatório sugere que a Rússia tem apenas metade da quantidade de navios de guerra afirmada pelo Ministério da Defesa, de acordo com o portal de notícias independente "Agentstvo". O Ministério da Defesa da Rússia insiste que mais de 400 navios de guerra participam do exercício militar "Ocean-2024". No entanto, dados on-line de "Global Naval Powers Ranking 2024" e "RussiaShips.info" colocam o número em 264 e 299, respectivamente. Além disso, cerca de 50 navios e submarinos da frota do Mar Negro não estão envolvidos na operação. A Rússia já foi acusada de exagerar o tamanho de suas forças militares no passado.

12:28 Rússia aumenta espionagem contra Exército Alemão

Os serviços de inteligência russos aumentaram sua espionagem sobre a ajuda da Alemanha à Ucrânia e a Bundeswehr, de acordo com o relatório anual do Serviço de Contra-Inteligência Militar (MAD). Anteriormente, os serviços de inteligência russos estavam principalmente interessados em política e estratégia militar, mas agora buscam ativamente informações sobre transportes de armas e munições, procedimentos de implantação e táticas de sistemas de armas ocidentais na Ucrânia. A capacidade da Bundeswehr para defesa territorial e de alianças também se tornou um foco dos serviços de inteligência russos.

11:52 Munz: Nova "Ameaça Nuclear a Berlim" não é coincidência

O Reino Unido e os EUA poderiam potencialmente conceder à Ucrânia permissão para atacar território russo, de acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz. O Kremlin conseguiu adiar essa decisão com ameaças até agora. Como resultado, um especialista em armas nucleares agora está defendendo ataques a Berlim.

11:15 Relato: Adiamento na decisão sobre mísseis de longo alcance

O possível deployment de mísseis de longo alcance ocidentais na Ucrânia pode ser adiado ainda mais. Uma resolução na Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, com a presença de cerca de 150 líderes, parece improvável. De acordo com o relatório, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Lammy, disse que essa reunião servirá como a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de longo alcance. O presidente ucraniano Selenskyj planeja reiniciar sua demanda por mísseis de longo alcance nessa reunião. Na quarta-feira, Lammy e o secretário de Estado dos EUA, Blinken, visitaram Kyiv para ouvir o plano de Selenskyj para atacar território russo. Blinken discutirá isso com o presidente Biden na sexta-feira, enquanto o primeiro-ministro britânico Starmer também fará uma ligação com Biden na mesma data.

10:31 Blinken na Polônia, principal apoiadora da Ucrânia

O secretário de Estado dos EUA, Blinken, visita a Polônia, um aliado-chave da Ucrânia, após sua viagem a Kyiv. Sua agenda inclui reuniões com o primeiro-ministro Tusk e o presidente Duda para discutir a cooperação adicional com a Polônia e sua posição como um centro logístico crucial para o apoio militar ocidental à Ucrânia. A Polônia também viu um aumento significativo em seu gasto militar após a invasão da Rússia à Ucrânia e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache da gigante da defesa dos EUA Boeing no valor de dez bilhões de dólares.

09:59 Ucrânia relata 64 drones russos e 5 mísseis

A força aérea ucraniana relata ataques noturnos russos com 5 mísseis e 64 drones de combate iranianos. 44 drones foram abatidos. Os relatórios militares não podem ser totalmente verificados. Os sistemas de defesa aérea foram ativados várias vezes em torno de Kyiv para interceptar drones que se aproximavam.

09:11 Especialista russo defende postura nuclear mais dura

O especialista em política externa russa Sergei Karaganov sugere que a Rússia deve ser abertamente mais assertiva em sua preparação para a guerra nuclear. Karaganov propõe que o objetivo da doutrina de defesa nuclear da Rússia deve ser "convencer todos os inimigos presentes e futuros de que a Rússia está preparada para usar armas nucleares". Moscou poderia executar um ataque nuclear limitado em um país da NATO sem desencadear um conflito nuclear mais amplo. Karaganov já havia chamado anteriormente para que a Rússia considerasse um ataque nuclear preventivo para intimidar adversários. Alguns especialistas ocidentais argumentam que Karaganov age como uma ferramenta útil para o Kremlin ao expressar opiniões alarmantes para o Ocidente, fazendo com que Putin pareça mais moderado por comparação.

08:04 Forças ucranianas confirmam abate de caça russo

A notícia de ontem sobre a disappearance de um caça russo Su-30SM do radar foi confirmada pela inteligência militar ucraniana. De acordo com seu relatório, soldados ucranianos abateram tal aeronave durante uma operação no Mar Negro. Essa informação foi compartilhada pelo Kyiv Independent. O valioso avião de $50 milhões havia sido estacionado na Crimeia e era acreditado ter sido destruído por um sistema de defesa aérea portátil.

07:26 Vários feridos após ataque de drones em massa em Konotop, Ucrânia

O número de indivíduos feridos no ataque em massa de drones russos à infraestrutura energética de Konotop, na região de Sumy, aumentou para 14. Essa informação foi compartilhada pela agência de notícias do governo ucraniano, Ukrinform, citando a administração militar regional. Um dos edifícios no centro da cidade foi atingido e a situação ainda está em andamento.

06:42 Refugiados Ucranianos na Alemanha Mantêm Status de Proteção Durante Visitas em CasaO Bundestag alemão vai discutir pela primeira vez hoje o pacote de segurança proposto pelo governo, que inclui proibição de facas e revogação do status de asilo para certas pessoas que viajam para seus países de origem. No entanto, há exceções - uma delas são os refugiados da Ucrânia.

06:04 Televisão Russa Acusa Trump de Estar Desvantajado em Debate TelevisadoVários comentaristas da televisão estatal russa acusaram 'sabotagem' contra Trump em seu debate televisionado contra Kamala Harris. Eles alegaram que Trump estava 'desvantajado' e suas declarações foram criticamente checadas. De acordo com muitos observadores, Trump perdeu o debate. Se ele vencer as eleições, Trump prometeu encerrar imediatamente o conflito na Ucrânia.

04:50 Ataque Russo em Konotop Causa Danos Graves à Infraestrutura de EnergiaUm ataque russo em Konotop, na região de Sumy, feriu vários civis e interrompeu temporariamente o suprimento de água da cidade. Há também danos extensos à infraestrutura de energia, e não está claro quando as residências particulares terão novamente eletricidade. Após o ataque no centro da cidade, houve vários incêndios, e edifícios escolares e residenciais foram danificados. Dois indivíduos foram levados para o hospital, um dos quais está em estado crítico.

03:29 Letônia Aumenta Ajuda Militar à UcrâniaA primeira-ministra letã, Evika Silina, anunciou um pacote de apoio militar à Ucrânia, incluindo veículos de combate à infantaria, durante sua visita a Kyiv. O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, compartilhou essa informação após o encontro. Ambos os países estão supostamente discutindo a expansão da cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Convoca Empresário Iraniano por Supostas Entregas de Mísseis à RússiaEm resposta à suposta transferência de mísseis iranianos para a Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores em Londres. O governo britânico afirmou que tal transferência seria considerada uma escalada perigosa e resultaria em uma resposta severa. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido anunciaram novas sanções contra Teerã devido a essa suposta transferência de mísseis para a Rússia. A União Europeia relatou anteriormente "informações credíveis" sobre a transferência de mísseis iranianos para a Rússia.

00:14 Exército Ucraniano Relata Desploiamento de Soldados Inexperientes no Front de KharkivDe acordo com os relatórios do exército ucraniano, a Rússia está despachando soldados sem experiência de combate no front de Kharkiv. O porta-voz Vitalii Sarantsev do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv afirmou que as unidades envolvidas nas ações ofensivas em Vovchansk são mal treinadas. Supõe-se que os reforços recentemente despachados fazem parte da reserva de mobilização da Rússia.

22:39 Inspetores do Idioma Russo Despachados para a Ucrânia OcidentalO prefeito da cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk anunciou o despacho de patrulhas do idioma russo devido ao aumento do uso do idioma. O prefeito, Ruslan Martsinkiv, afirmou que isso é uma iniciativa cívica em que qualquer pessoa pode participar. Muitos deslocados internos do leste da Ucrânia têm o russo como idioma nativo.

21:42 Erdogan Pede o Retorno da Crimeia para a UcrâniaO presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, exigiu o retorno da Crimeia, que foi anexada pela Rússia, para a Ucrânia. Erdogan enfatizou que o apoio da Turquia à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia é inabalável e que o retorno da Crimeia para a Ucrânia está de acordo com o direito internacional. A Plataforma da Crimeia, que visa aumentar a atenção internacional à situação em torno do península anexada, foi estabelecida em 2021.

O presidente ucraniano, Zelenskyy, afirmou que o apoio dos EUA é fundamental para deter a agressão russa. Em uma conferência de imprensa em Kyiv, ele expressou que a estratégia para a vitória depende principalmente do apoio e ajuda dos aliados, com destaque para os EUA. A estratégia detalhada, prevista para ser apresentada antes da esperada segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa fortalecer significativamente a Ucrânia e fazer a Rússia terminates the war. De acordo com a Bloomberg, os EUA estão pressionando Zelenskyy por uma estratégia específica sobre os ataques à Rússia antes de levantar as restrições ao uso de armamentos ocidentais. Blinken e Lammy, os secretários de Estado dos EUA e do Reino Unido, respectivamente, supostamente queriam passar um plano de longo prazo com Zelenskyy em Kyiv para ter uma melhor compreensão dos objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken reconhece o endosso de Biden ao pedido da Ucrânia para utilizar armas de longo alcance contra a RússiaDe acordo com informações do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, os EUA estão trabalhando ativamente para atender às necessidades militares da Ucrânia, que incluem o uso de armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente para atingir alvos dentro da Rússia. Biden e Starmer, o presidente dos EUA e o primeiro-ministro britânico, vão discutir essas necessidades na sexta-feira, de acordo com Blinken, em uma conferência de imprensa conjunta com Lammy, seu colega britânico, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Sybiga, em Kyiv. "Estamos trabalhando urgentemente para garantir que a Ucrânia tenha tudo o que precisa para se defender efetivamente", disse Blinken, enfatizando: "Nossa meta é que a Ucrânia vença".

Em resposta à escalada das tensões, houve chamados para medidas de cibersegurança mais rigorosas para proteger a infraestrutura crítica de potenciais ataques cibernéticos de guerra. O governo ucraniano expressou preocupação com a vulnerabilidade de seus sistemas digitais a potenciais ataques cibernéticos russos.

Além disso, alguns especialistas sugerem que o conflito em andamento pode testemunhar uma transição para uma nova forma de guerra, com a guerra cibernética jogando um papel significativo nos conflitos futuros. O uso de ferramentas cibernéticas avançadas para espionagem, desinformação e inativar a infraestrutura crítica pode alterar o cenário da guerra tradicional.

