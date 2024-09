Às 13:56, a Ucrânia lamentavelmente relata uma perda impressionante de 97 socorristas desde o início da invasão russa.

9:24 AM - Serviços de Emergência da Ucrânia: 97 Mortes, 395 Feridos Durante Invasão em Grande Escala

A invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia resultou na trágica morte de 97 trabalhadores dos serviços de emergência do país. Em uma conversa franca com a Ukrinform, o serviço revelou essa estatística sombria. A mesma fonte também revelou que 395 trabalhadores dos serviços de emergência sofreram ferimentos durante suas missões. Hoje, a Ucrânia celebra o "Dia do Resgatador".

1:44 PM - Jornal Americano: Vítimas Enormes na Ucrânia e Rússia

Investigações conduzidas pelo prestigiado jornal americano "Wall Street Journal" revelam que um número enorme de soldados morreu ou ficou ferido tanto na Ucrânia quanto na Rússia como resultado do ataque da Rússia à Ucrânia. De acordo com o jornal, as tropas ucranianas sofreram aproximadamente 80.000 mortes e 400.000 soldados feridos, com base em uma estimativa confidencial da Ucrânia. Enquanto isso, o jornal sugere que os serviços de inteligência ocidentais acreditam que a Rússia perdeu cerca de 600.000 soldados, com 200.000 mortos e 400.000 feridos confirmados (de acordo com fontes adicionais). Nem Kyiv nem Moscou divulgaram suas próprias estatísticas de baixas.

1:21 PM - Reforço Russo: Encontrando Soldados com Decreto

De acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz, a Rússia está ativamente fortalecendo seu exército para 1,5 milhão de soldados por decreto. Este movimento envia uma mensagem clara além do conflito na Ucrânia. Munz compartilha insights sobre como a Rússia está obtendo esses soldados adicionais.

12:55 PM - Kremlin Defende Aumento do Exército Diante de Ameaças Circundantes

O Kremlin justifica seu plano de aumentar o exército russo para um monumental 1,5 milhão de soldados ativos apontando para ameaças crescentes em suas fronteiras. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskow, afirmou que essas ameaças vêm principalmente do grande número de problemas nas fronteiras externas da Rússia. Peskow explicou que a instabilidade está nas fronteiras orientais da Rússia e uma atmosfera altamente hostil existe em suas fronteiras ocidentais. O plano de expansão do Kremlin requer medidas adequadas, opinou o porta-voz. O presidente russo Vladimir Putin ordenou um aumento de 180.000 soldados no tamanho regular do exército russo, tornando-o o segundo maior exército do mundo (após a China).

12:30 PM - Enquete RTL/ntv: Maioria se Oposiciona a Mísseis de Alcance Longo para Kyiv

O governo ucraniano busca atingir a logística militar da Rússia, incluindo aeroportos, centros de comando e infraestrutura, com armas ocidentais. A Enquete RTL/ntv revela que 64% dos respondentes são contra a entrega de armas que podem atingir alvos profundamente dentro da Rússia. No entanto, os apoiadores do Partido Verde e do FDP são mais favoráveis, com 53% e 58% respectivamente, ao recebimento dessas entregas. O apoio à entrega de armas fica abaixo de 40% tanto entre os apoiadores do SPD quanto do CDU/CSU, enquanto é de 0% entre os apoiadores do BSW e apenas 4% entre os apoiadores do AfD. Maiorias tanto dos apoiadores do SPD quanto do CDU/CSU são contra a entrega dessas armas.

11:49 - Suspeito Routt Allegadamente Desejava Matar Putin em 2022

Ryan Wesley Routt, atualmente sob investigação por uma tentativa de assassinato de Donald Trump, supostamente expressou o desejo de matar Vladimir Putin e Kim Jong-Un em 2022, de acordo com Chelsea Walsh, uma enfermeira que trabalhou na Ucrânia na época e encontrou Routt várias vezes. Walsh descreveu Routt como o ocidental mais perigoso que ela encontrou em Kyiv. Ele supostamente tentou se alistar em brigadas voluntárias ucranianas, desejando lutar ao lado dos soldados ucranianos.

11:18 - Documentário Controverso "Russians at War" será Exibido no Festival de Toronto

despite initial concerns and the announcement of withdrawal, the controversial documentary "Russians at War" will be shown at the Toronto International Film Festival. Directed by Russian-Canadian filmmaker Anastasia Trofimova, the film follows Russian soldiers operating in Ukraine for several months. The Ukrainian ambassador to Canada criticized the festival's decision, claiming it serves as a platform for Russian propaganda.

10:51 - Embaixador Russo Cauteloso sobre Fala de Paz entre Ucrânia e Rússia

O embaixador russo em Berlim, Sergei Nechaev, expressou ceticismo sobre potenciais negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Nechaev afirmou que um plano de paz é necessário antes que a Rússia possa considerar uma avaliação de sua alinhamento com as perspectivas russas. A resposta de Nechaev veio como resposta aos comentários do chanceler alemão Olaf Scholz, que sugeriu que os esforços para alcançar a paz deveriam ser acelerados.

10:31 - PNU Ajuda Ucrânia a se Preparar para o Inverno

A empresa de energia ucraniana Naftogaz está fortalecendo sua cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com o objetivo de garantir a segurança energética da Ucrânia durante os meses de inverno. Especialistas expressaram preocupação com a possibilidade de um inverno difícil devido aos numerosos ataques aéreos russos à infraestrutura crítica. Interrupções de energia, calor e água são esperadas, e o PNU usará geradores a gás para minimizar os transtornos na população.

09:55 - Sumy Fica sem 280.000 Residentes sem Energia após Ataque de Drone

A região ucraniana de Sumy, que sofreu ataques de drones Shahed da Rússia nas primeiras horas da manhã, agora se encontra com 280.000 residentes sem acesso à energia. A Força Aérea Ucraniana afirma ter abatido 16 drones, mas os drones restantes conseguiram causar danos à infraestrutura crítica.

09:02 Comandante Checheno Assume o Palco na Ofensiva de Kursk

Quando a Ucrânia surpreendeu a Rússia inicialmente durante a invasão da região fronteiriça de Kursk em agosto, a liderança militar russa permaneceu em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow trouxe otimismo descontraído ao seu canal do Telegram, encorajando "fique calmo, relaxe e aproveite para assistir nossos caras aniquilarem o inimigo". Desde então, Alaudinow se tornou o comentarista proeminente da ofensiva de Kursk, com os meios de comunicação russos propagando suas mensagens. Tal reconhecimento midiático só seria possível com a aprovação das mais altas esferas, de acordo com especialistas consultados pela AFP. O líder da Chechênia, Ramzan Kadyrov, parece conceder a Alaudinow uma exceção nas liberdades de expressão, alguns até especulando Alaudinow como um possível sucessor de Kadyrov, cuja saúde é supostamente frágil.

08:42 Alemanha Fornece 100 Milhões de Euros à Ucrânia para Ajuda de Inverno

A Alemanha comprometeu-se a fornecer mais 100 milhões de euros à Ucrânia para combater os rigores do inverno, como confirmou a Ministra do Exterior Federal, Annalena Baerbock, durante sua visita à capital da Moldávia, Chisinau. "O outono chegou, e o inverno está batendo à nossa porta", anunciou Baerbock antes de se reunir com a Plataforma de Parceria da Moldávia. A Rússia está elaborando outro plano de "guerra de inverno" para disruptar a vida ucraniana o máximo possível.

08:01 Rússia Bombardeia Instalações de Energia em Sumy do Céu

A Ucrânia relata mais um ataque de drones da Rússia. As defesas aéreas interceptaram com sucesso 34 dos 51 drones russos entre a meia-noite e a alvorada. O ataque foi realizado em cinco regiões, com instalações de energia no distrito nordeste de Sumy também sendo alvo. Um total de 16 drones foi abatido em Sumy, afetando infraestruturas críticas, como sistemas de suprimento de água e hospitais. Equipes de emergência estão atualmente trabalhando para restaurar o serviço.

07:37 Rússia Sofre 1020 Vítimas desde Ontem

O Estado-Maior Ucraniano estima que a Rússia sofreu 1020 baixas devido a mortes ou ferimentos desde o dia anterior. Isso traz o total de mortes russas desde a invasão em fevereiro de 2022 para 635.880. O Estado-Maior relata que seis sistemas de artilharia, dois tanques, etc., foram destruídos ou danificados.

07:10 Kyiv Post: Ucrânia Ataca Aeroporto Militar Russo

Durante a noite, o aeroporto militar russo em Engels, na região de Saratov, sofreu um ataque de drones ucranianos. O Kyiv Post alega que o aeroporto abriga bombardeiros estratégicos, aeronaves armadas com armas usadas pela Rússia para bombardear cidades ucranianas.

06:35 Secretário-Geral da NATO Apoia Discussão sobre Armas de Alcance Longo para a Ucrânia

O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, apoia os recentes debates globais sobre a permissibilidade de permitir que a Ucrânia lance ataques em território russo por meio de armas de longo alcance. "A bola está no colo de cada membro da aliança para determinar isso, mas a unidade é essencial ao abordar esses assuntos", disse Stoltenberg à LBC. A Ucrânia vem pedindo a mesma permissão de seus aliados há muito tempo, com o objetivo de atingir centros de comando, sites de base e infraestrutura russos. Stoltenberg sinalizou o risco de escalada do conflito, "Mas ainda considero o maior desafio o risco de Putin vencer na Ucrânia".

06:13 Facebook Restringe Fonte de Propaganda RT

A Meta, empresa-mãe do Facebook, está limitando a disseminação global de propaganda estatal russa por meio de fontes como a RT (antiga Russia Today). O anúncio do banimento da RT das plataformas da Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads) segue o banimento existente na UE desde a primavera de 2022 devido a campanhas de desinformação durante a invasão russa da Ucrânia. Para saber mais sobre isso, clique aqui.

05:33 Lukashenko Perdoa 37 Prisioneiros na Bielorrússia

O ditador bielorrusso Alexander Lukashenko libertou 37 presos, alegando razões relacionadas a "extremismo", uma acusação comumente usada na Bielorrússia para criticar o governo. A Administração Presidencial de Minsk não divulgou detalhes sobre os 37 indivíduos libertados da prisão. Nos últimos dois meses, a Bielorrússia tem perdoado numerosos prisioneiros por se oporem ao regime.

03:11 Relatório da ONU: Situação dos Direitos Humanos na Rússia se Agrava

De acordo com um relatório da ONU, as violações dos direitos humanos na Rússia estão aumentando. "Estamos testemunhando um sistema profundamente enraizado e endossado pelo Estado de violações dos direitos humanos", revela Mariana Katzarova. Nomeada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2023 como a Relatora Especial sobre a situação na Rússia, Katzarova é de origem búlgara. O relatório indica que esse sistema visa limitar a liberdade civil e a dissidência política. Indivíduos que criticam o conflito da Rússia com a Ucrânia e aqueles que expressam dissidência estão sendo mais severamente atingidos. Katzarova estima que pelo menos 1372 indivíduos foram condenados por motivos políticos. Esses indivíduos, incluindo defensores dos direitos humanos, jornalistas e críticos da guerra, receberam longas sentenças de prisão sob acusações fabricadas. Esses indivíduos também sofrem tortura durante sua detenção. Prisioneiros políticos são detidos em celas solitárias, enquanto outros são forçados a ir para instituições psiquiátricas. O número real pode ser maior, sugere um funcionário.

23:24 Suécia a Liderar Presença Proposta da NATO na FinlândiaA NATO está planeando estabelecer uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia a poder assumir o papel de liderança. Isto implica um modelo pioneiro de forças terrestres multinacionais da NATO, denominadas Forças Terrestres Avançadas (FTA), semelhante ao que existe noutros países da NATO que fazem fronteira com a Rússia. O Ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, e o seu homólogo finlandês, Antti Häkkänen, anunciaram isto numa conferência de imprensa em Estocolmo. Jonson expressou gratidão pelo convite da Finlândia para servir como nação quadro para esta presença, sublinhando que isso reforçaria a segurança de toda a NATO.

O Presidente do Conselho da União Europeia enviou uma mensagem de solidariedade ao Presidente da Ucrânia, expressando a profunda preocupação da UE com o conflito em curso e a necessidade de uma resolução pacífica, sublinhando que a Rússia deve respeitar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.

Em resposta à invasão da Rússia, várias nações ocidentais impuseram sanções a altos funcionários russos, incluindo o Presidente do Conselho, que foram identificados por autoridades internacionais como tendo um papel significativo no apoio e no enables da agressão da Rússia contra a Ucrânia.

