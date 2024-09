Às 13:38, a cidade ucraniana de Pokrovsk experimenta uma falta parcial de água e gás.

13:07 Suspeita de Exagero no Número de Navios de Guerra Russos

Há suspeitas de que a Rússia pode possuir apenas metade do número de navios de guerra que alega, segundo um relato da plataforma de notícias russa independente "Agentstvo". O Ministério da Defesa Russo afirma que cerca de 400 navios de guerra estão participando do exercício militar de grande escala "Ocean-2024". No entanto, o "Agentstvo" se baseia em dados não confirmados de fontes como "Global Naval Powers Ranking 2024" e "RussiaShips.info", que sugerem apenas 264 e 299 navios de guerra, respectivamente. Além disso, cerca de 50 navios e submarinos da Frota do Mar Negro, que não estão participando do exercício, estão incluídos nessas figuras. Historicamente, a Rússia tem sido conhecida por exagerar o tamanho de suas forças militares.

12:28 Atividades de Inteligência Russa Aumentam contra a Ajuda Militar Alemã à Ucrânia

Os serviços de inteligência russa aumentaram suas atividades de espionagem contra a ajuda militar alemã à Ucrânia e a Bundeswehr, de acordo com o relatório anual do Serviço de Contra-Inteligência Militar (MAD). O relatório indica que o interesse estratégico dos serviços de inteligência russa na política e estratégia militar mudou para níveis táticos. Agora, a Rússia está altamente interessada em informações sobre a ajuda militar que a Alemanha está fornecendo à Ucrânia, incluindo detalhes sobre as rotas de transporte e procedimentos de implantação de armas e munições, bem como as táticas dos sistemas de armas ocidentais na Ucrânia. As capacidades da própria Bundeswehr para defesa territorial e de alianças também se tornaram um foco dos serviços de inteligência russa.

11:52 Munz: "Armas Atômicas em Berlim" Ameaça Não Surpreendente

A possibilidade de o Reino Unido e os EUA concederem permissão à Ucrânia para usar armas contra território russo não é surpreendente, afirma o correspondente da ntv Rainer Munz. Portanto, não é surpreendente que um especialista em armas atômicas agora esteja defendendo ataques a Berlim.

11:15 Ponderação Prolongada sobre o Uso de Mísseis de Alcance Longo

Uma decisão sobre o uso de mísseis ocidentais de alcance longo na Rússia pela Ucrânia pode ainda demorar. Parece altamente improvável que uma decisão seja tomada antes da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, quando cerca de 150 chefes de Estado e de governo se reunirão, de acordo com o meio norte-americano Bloomberg. O relatório cita o Secretário Britânico das Relações Exteriores Lammy, que indicou que a reunião da ONU proporcionará a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de alcance longo. De acordo com o relatório, o Presidente ucraniano Zelensky planeja reiterar essa demanda durante a reunião. Na quarta-feira, Lammy e o Secretário de Estado norte-americano Blinken visitaram Kyiv para discutir os planos de Zelensky para ataques contra território russo. Blinken planeja abordar essa questão com o Presidente norte-americano Biden na sexta-feira. O Primeiro-Ministro britânico Starmer também se encontrará com Biden para discutir esse assunto na sexta-feira.

10:31 Força Aérea Ucraniana Relata 5 Mísseis e 64 Drones em Ataque Noturno

A força aérea ucraniana relata que a militar russa atacou a Ucrânia durante a noite usando 5 mísseis e 64 drones de origem iraniana. 44 drones foram interceptados. Essas informações não podem ser verificadas independentemente. Os sistemas de defesa aérea também estavam ativos em torno de Kyiv para contra-atacar drones entrantes.

09:59 Especialista Russo Advoga por Posição Nuclear Mais Forte

O influente especialista em política externa russa Sergei Karaganov recomenda que a Rússia deve comunicar claramente sua disposição de usar armas nucleares. De acordo com ele, o objetivo principal da doutrina nuclear da Rússia deve ser inspirar medo em "todos os atuais e futuros inimigos" de que a Rússia está preparada para utilizar armas nucleares. Karaganov sugere que a Rússia poderia realizar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem desencadear uma guerra nuclear total. Ele também afirma que os EUA estariam enganando se garantissem proteção nuclear a seus aliados. Karaganov já havia defendido que a Rússia deveria considerar um ataque nuclear preventivo para deter seus adversários. Alguns especialistas ocidentais acreditam que Karaganov serve a uma função útil para o Kremlin ao expressar pontos de vista que alarmam o Ocidente e fazem Putin parecer mais moderado por comparação.

08:46 Ucrânia Otimista com a Possível Aprovação dos EUA para Mísseis Ocidentais de Alcance Longo

O otimismo cresce na Ucrânia de que eles podem em breve ser autorizados a realizar ataques profundos no território russo usando armas ocidentais. Durante sua visita a Kyiv, o Secretário de Estado norte-americano enfatizou seu compromisso em garantir que "a Ucrânia tenha tudo o que precisa". Na Grã-Bretanha, tais desenvolvimentos já são sugeridos:

08:04 Inteligência Militar Ucraniana Relata Abate de Avião de Caça Russo

Após alegações do dia anterior sobre um caça russo Su-30SM desaparecido, a inteligência militar ucraniana agora relata que as forças ucranianas derrubaram com sucesso um tal avião durante uma operação no Mar Negro. O Kyiv Independent relata que o avião de caça, avaliado em $50 milhões e estacionado na Crimeia, foi destruído por um sistema portátil de defesa aérea.

06:42 Ucranianos na Alemanha Mantêm Status Protegido Durante Visitas em Casa

O Parlamento Alemão está discutindo um pacote de segurança proposto pelo governo, que inclui restrições a certos itens e possível revogação do status de refugiado para viajantes em seus países de origem. No entanto, há exceções, como para refugiados da Ucrânia.

06:04 Mídia Russa Acusa Trump de Desvantagem no Debate

Alguns comentaristas da televisão estatal russa sugeriram que Trump foi tratado injustamente durante seu debate contra Kamala Harris, de acordo com o Kyiv Independent. Eles afirmaram que Trump estava em desvantagem. A precisão de suas declarações foi duramente criticada pelos falantes. De acordo com muitos observadores, Trump lutou no debate. Se Trump ganhar as eleições, ele prometeu encerrar o conflito na Ucrânia imediatamente.

04:50 Ataque Russo em Konotop: Danos Significativos à InfraestruturaVários civis ficaram feridos em um ataque russo na cidade de Konotop, na região de Sumy. De acordo com o prefeito, Artem Semenikhin, o suprimento de água da cidade foi temporariamente interrompido. Há danos graves à infraestrutura energética da cidade, e é desconhecido quando as residências particulares terão eletricidade novamente. Após o ataque no centro da cidade, vários incêndios ocorreram, danificando escolas e edifícios residenciais. Dois pessoas foram hospitalizadas, com uma em estado crítico.

03:29 Letônia Oferece Mais Ajuda Militar à UcrâniaA primeira-ministra letã, Evika Silina, anunciou um pacote de assistência militar para a Ucrânia durante sua visita a Kyiv. Isso incluirá veículos blindados, como confirmado pelo primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal. Ambos os países também estão discutindo uma expansão de sua colaboração na indústria de defesa, segundo Shmyhal.

01:32 Reino Unido Confronta Empresário Iraniano sobre Supostas Entregas de Mísseis à RússiaO Reino Unido convocou um empresário iraniano em resposta a supostas entregas de mísseis iranianos à Rússia, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Londres. "O governo do Reino Unido vê qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia como uma séria escalada, merecedora de uma resposta significativa", diz a declaração. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido impuseram sanções adicionais contra o Irã devido às supostas entregas de mísseis, principalmente na forma de acordos bilaterais de transporte aéreo suspensos. A União Europeia havia citado anteriormente evidências de exportações de mísseis iranianos para a Rússia.

00:14 Ucrânia: Rússia Despacha Tropas Não Treinadas em VovchanskDe acordo com informações do Exército ucraniano, a Rússia está usando soldados não treinados no front de Kharkiv. O porta-voz Vitalii Sarantsev do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv disse que as tropas envolvidas nas operações de ataque em Vovchansk estavam mal treinadas. acredita-se que essas unidades sejam uma reserva de mobilização enviada pela Rússia. Permanece incerto se eles são ex-presidiários ou soldados recrutados de outros países, como Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito do Oeste da Ucrânia Institui Inspetores Falantes de RussoO prefeito da cidade ucraniana ocidental de Iwano-Frankiwsk anunciou o deployment de patrulhas de controle de linguagem devido ao aumento do uso do russo. "Isso é uma iniciativa dos cidadãos, e qualquer pessoa pode se tornar um controlador de linguagem", diz o prefeito de Iwano-Frankiwsk, Ruslan Marzinkiw, à estação de TV NTA. Muitos deslocados internos das áreas orientais da Ucrânia, cujo primeiro idioma é o russo, vivem na cidade. Marzinkiw espera pelo menos 100 desses controladores de linguagem, com 50 já registrados como voluntários. Ele também estabeleceu uma linha direta onde os cidadãos podem relatar falantes de russo em espaços públicos. Devido ao conflito, milhões de pessoas, especialmente das áreas de fala russa a leste e sul da Ucrânia, procuraram refúgio na região ocidental de fala ucraniana do país, relativamente segura.

21:42 Erdogan Pede Retorno da Crimeia de MoscouO presidente turco Recep Tayyip Erdogan exige o retorno da península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso apoio inabalável à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia inclui o retorno da Crimeia à Ucrânia, de acordo com o direito internacional", diz Erdogan em uma mensagem de vídeo na cúpula da Plataforma da Crimeia. A Plataforma da Crimeia, estabelecida em 2021, visa atrair mais atenção internacional à situação em torno da península anexada.

21:05 Relato: Kyiv Apresentará Estratégia Militar aos EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy acredita que o apoio dos EUA é vital para a capacidade da Ucrânia de repelir a invasão russa. "O plano para a vitória [para repelir a invasão russa] depende principalmente do apoio dos EUA e de outros parceiros", disse Zelenskyy em uma entrevista coletiva em Kyiv. O plano, que apresentará detalhes antes da segunda conferência de paz da Ucrânia, visa "fortalecer significativamente" a Ucrânia e "compelir a Rússia a acabar com a guerra". De acordo com a Bloomberg, os EUA exigiram uma estratégia clara de Zelenskyy para atacar a Rússia antes de lifts as restrições ao uso de armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário do Exterior do Reino Unido, David Lammy, estão programados para discutir uma estratégia de longo prazo para o ano seguinte com Zelenskyy em Kyiv para entender melhor os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Discute Posição de Biden sobre o Deployment de Armas contra a RússiaOs Estados Unidos estão abordando rapidamente as necessidades militares da Ucrânia, à medida que buscam empregar armas de longo alcance de origem ocidental para atingir alvos russos, de acordo com o secretário de Estado dos EUA Antony Blinken. Uma conversa entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer sobre essas demandas está programada para sexta-feira, de acordo com Blinken, durante uma entrevista coletiva conjunta com seu colega britânico David Lammy e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiga, em Kyiv. "Estamos nos movendo rapidamente para garantir que a Ucrânia tenha todas as ferramentas necessárias para se proteger de forma eficiente", diz Blinken, seguido por "Nosso objetivo é que a Ucrânia emerja vitoriosa".



