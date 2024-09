Às 13:17, especialistas em tecnologia nuclear descobrem explosivos e equipamentos militares dentro da usina nuclear de Saporizhskaya.

12:41 Oficiais Russos Advertem sobre Aumento de Conflitos no Oriente Médio após Explosões de PagersApós várias explosões de bips no Líbano, o Kremlin russo em Moscou emitiu um alerta sobre uma escalada de tensões em uma região delicada. Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, declarou na quarta-feira: "Qualquer coisa que aconteça certamente levará a uma intensificação das tensões". A instabilidade na região está aumentando, e cada incidente, como esse, tem o potencial de servir como um catalisador. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia vê o incidente como outra instância de guerra híbrida direcionada ao Líbano.

12:24 Ucrânia Aumenta Orçamento em 10 Bilhões de Euros para Compensar SoldadosA Ucrânia aprovou um orçamento adicional superior a 10 bilhões de euros, principalmente destinado às forças militares. Este aumento faz com que o orçamento ultrapasse 81 bilhões de euros, um recorde para a Ucrânia. As ajustes orçamentais foram necessários para financiar bônus de setembro aos soldados e outros compromissos.

11:36 Sharma: Jets F-16 Não Proverão uma Solução MilagrosaO presidente ucraniano Zelenskyj está pedindo 128 caças F-16 para estabelecer superioridade aérea na Ucrânia. As nações ocidentais só prometeram cerca de 60 caças, menos da metade da quantidade necessária. Apesar disso, a correspondente da ntv Kavita Sharma considera que é um desenvolvimento positivo o fato de que as entregas e o treinamento de pilotos já começaram. No entanto, já houve alguns problemas iniciais com a arma.

11:16 Inteligência Ucraniana: Estamos por Trás do Ataque ao Depósito de MuniçõesUma fonte da agência de inteligência ucraniana SBU revelou ao Kyiv Independent que a Ucrânia é responsável pelo ataque ao grande depósito de munições russas em Toropez na noite passada. O depósito abrigava mísseis balísticos, mísseis Iskander, mísseis antiaéreos, projéteis de artilharia e bombas guiadas. De acordo com a fonte de inteligência, "o depósito foi praticamente destruído", e após o ataque com drone ucraniano, "ocorreu uma explosão poderosa". "A SBU está trabalhando em conjunto com seus parceiros militares para reduzir sistematicamente as capacidades de foguetes do inimigo, que eles estão usando para destruir cidades ucranianas", afirmou a fonte. Há planos para lançar ataques semelhantes a outras instalações militares russas.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Podem Licitar em Contrato de Ramstein pela Primeira VezFabricantes de drones ucranianos agora são elegíveis para participar de licitações organizadas pela Coalizão de Drones dentro do quadro de Ramstein pela primeira vez. Os defensores da Ucrânia ocidental se reúnem em Ramstein a cada poucas semanas. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, a série de licitações será composta por duas seções: uma para o desenvolvimento de drones de visão em primeira pessoa (FPV) e uma para drones interceptadores. O ministério considera a convite para licitar como um grande impulso à manufatura ucraniana. Todas as propostas apresentadas serão avaliadas por membros da Coalizão de Drones. Os licitantes vencedores receberão pedidos de testes adicionais. Se bem-sucedidos, as nações de Ramstein pretendem contratar os vencedores da licitação para a produção.

10:27 Vídeo de Ataque a Depósito de Munições Russas Circula na Internet Embora o Kremlin não tenha confirmado oficialmente, o governador da região de Tver relatou no Telegram que um ataque de drone ucraniano causou um incêndio em uma grande instalação de armazenamento de armas e munições. Evacuações foram realizadas e vídeos do incêndio estão circulando na web.

09:39 Nove Feridos em Kharkiv, Dois Mortos em Zaporizhzhia Kharkiv, Ucrânia, sofreu outro pesado ataque aéreo russo no dia anterior. Detonações de bombas guiadas foram relatadas em vários distritos. O número de vítimas aumentou para nove. Este é o último de uma série de ataques a civis nos últimos tempos. No domingo, uma bomba guiada de precisão atingiu uma mulher, matando-a e ferindo 43 outros, incluindo quatro crianças. Ataques aéreos russos contra assentamentos também foram relatados na região de Zaporizhzhia, resultando em duas mortes.

08:46 Cidade Ucraniana de Sumy Sofre Ataques Repetidos de Drones em Instalações de Energia Autoridades em Sumy, uma cidade nordeste da Ucrânia, relataram que drones russos atacaram instalações de energia pela segunda vez. Não há relatos de feridos, mas os ataques repetidos colocaram uma pressão significativa na infraestrutura de energia. Na terça-feira, a Rússia atacou instalações de energia em Sumy e sua região com mísseis e drones, resultando em uma queda temporária de energia para cerca de 280.000 lares, de acordo com o Ministério da Energia.

08:27 Estado-Maior Ucraniano Relata 1.130 Vítimas Russas nas Últimas 24 Horas O Estado-Maior Ucraniano relatou 1.130 vítimas russas nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, as forças ucranianas identificaram 637.010 vítimas do inimigo. O exército ucraniano afirmou que destruiu 25 sistemas de artilharia, 45 veículos de transporte e combustível e seis tanques no dia anterior.

07:19 Rússia: Ataques de Drones Ucranianos em Várias Regiões Repelidos A Rússia reconhece ataques de drones ucranianos em várias regiões. A defesa aérea russa destruiu 54 drones ucranianos sobre cinco regiões russas durante a noite, de acordo com a agência de notícias estatal Tass, citando o Ministério da Defesa. Cerca de metade dos drones foram abatidos na região fronteiriça de Kursk, com o restante nas regiões fronteiriças de Bryansk e Belgorod, bem como nas regiões ocidentais de Smolensk e Oryol. A agência não menciona a região de Tver a noroeste de Moscou, onde autoridades locais e blogueiros militares relatam um ataque de drone a um grande depósito de munições na cidade de Toropets, resultando em um incêndio na cidade que exigiu a evacuação dos moradores.

06:57 Blogueiros Militares: Incêndio Devasta Depósito de Munições RussoCom base em relatórios de blogueiros militares, um ataque ucraniano na cidade russa de Toropets, na região de Tver, incendiou um depósito de munições contendo milhares de toneladas de munição e foguetes. O depósito, segundo os blogueiros, passou por uma expansão significativa e está equipado com 42 bunkers reforçados e 23 armazéns e oficinas. O ex-oficial de inteligência russo Igor Girkin afirma que a situação na região está sob controle. Os blogueiros militares ucranianos concluem, com base em sua análise de dados, que danos significativos foram infligidos, principalmente em bunkers mais recentes.

06:20 Vice-Líder do Grupo Parlamentar dos Verdes: AfD e BSW Disseminam Narrativas RussasO vice-líder do grupo parlamentar dos Verdes, Konstantin von Notz, propõe um debate sobre assuntos atuais no Bundestag sobre as operações de influência russa na Alemanha. "Análises de documentos internos da fábrica de propaganda russa SDA revelam muito claramente as técnicas enganosas utilizadas por entidades russas para influenciar nossa democracia, discursos públicos e eleições", diz o político do interior. "Com AfD, BSW e outros colaboradores que promovem narrativas russas em público e parlamentos, alianças prejudiciais são formadas para enfraquecer conjuntamente os interesses alemães. Defensores da Ucrânia são identificados, espionados e tentativas são feitas para descreditar publicamente."

05:42 Trolls Russos Circulam Vídeos Falsos sobre Kamala HarrisPesquisa da gigante de software Microsoft indica que atores russos estão escalando sua campanha de desinformação contra a candidata à presidência dos EUA Kamala Harris. Um grupo ligado ao Kremlin, conhecido como Ghost-1516, produziu dois vídeos fabricados desde o final de agosto para descreditar as campanhas de Harris e seu companheiro de chapa Tim Walz. Um vídeo mostra um grupo de supostos apoiadores de Harris atacando um suposto participante de um comício do Trump. No outro vídeo, um ator espalha a falsa afirmação de que Harris feriu uma menina em um acidente em 2011, deixando-a paralisada, e fugiu do local. Ambos os vídeos supostamente receberam milhões de visualizações, de acordo com a Microsoft.

05:19 Explosões e Incêndio em Tver, RússiaDe acordo com relatórios russos, um ataque de drone ucraniano causou um incêndio na parte oeste da região russa de Tver. Detritos de um drone ucraniano destruído supostamente iniciaram o incêndio na cidade de Toropets, levando à evacuação parcial de moradores. O governador Igor Rudenya anunciou isso na plataforma de mensagens Telegram. Bombeiros estão tentando conter o incêndio, mas a causa exata permanece incerta. Unidades de defesa aérea russa continuam a repelir um "ataque em massa de drones" na cidade. Toropets, uma cidade com cerca de 11.000 habitantes, supostamente abriga um arsenal russo que estoca foguetes, munição e explosivos, de acordo com um relatório de 2018 da agência de notícias do estado RIA.

03:57 Governadores Russos Relatam Ataques de DronesA Ucrânia é acusada de atacar várias regiões no oeste da Rússia com drones, de acordo com governadores locais. No região de Smolensk, que faz fronteira com a Bielorrússia, sete drones ucranianos foram abatidos, escreveu o governador Vasily Anohin no Telegram. Um drone foi destruído sobre a região de Orjol pelo sistema de defesa aérea russo, relatou o governador Andrei Klichkov na mesma plataforma. Pelo menos 14 drones de ataque ucranianos foram abatidos sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia, anunciou o governador Alexander Bogomaz no Telegram. O governo ucraniano declarou que os ataques atingiram infraestrutura militar, energética e de transporte essenciais aos esforços de guerra de Moscou.

02:56 Comércio Triangular: Washington Examina Comércio de Urânio com a ChinaO governo dos EUA está examinando uma possível contornagem da proibição de importação de urânio russo nos EUA pela China. Há suspeitas de que a China esteja importando urânio enriquecido da Rússia enquanto exporta sua própria produção para os EUA, relatou a Reuters, citando fontes governamentais. "Estamos preocupados que a proibição do urânio russo possa ser contornada", disse Jon Indall da Associação de Produtores de Urânio dos EUA. "Não queremos fechar a torneira russa e de repente todo o material vir da China. Pedimos ao Departamento do Comércio que investigue isso." O Departamento do Comércio dos EUA não respondeu inicialmente a um pedido de comentário.

01:54 Fontes Internas: EUA Aumentarão Reservas de PetróleoUma fonte interna revela que o governo dos EUA planeja aumentar suas reservas estratégicas de petróleo. Os EUA supostamente estão considerando comprar até seis milhões de barris de petróleo, o que seria a maior aquisição desde um lançamento histórico em 2022, disse uma pessoa a par do assunto. Em 2022, o governo dos EUA vendeu grandes quantidades de petróleo de suas reservas estratégicas para baixar os preços no mercado após os altos preços da gasolina devido à invasão russa da Ucrânia. Esse lançamento foi o maior da história.

00:45 Dois Mortos e Cinco Feridos em Agressão em SaporishshyaA Rússia atacou agressivamente a região de Saporishshya durante a noite, deixando pelo menos dois civis mortos e cinco feridos, de acordo com o governador Ivan Fedorov. Mais tarde, Fedorov notou que a Rússia havia lançado um grande ataque à comunidade de Komyshuvakha na região, causando danos a vários edifícios residenciais e uma instalação de infraestrutura. Os serviços de emergência estão atualmente no local, investigando detalhadamente a extensão dos danos, de acordo com o "Kyiv Independent".

23:38 Embaixadora dos EUA na ONU Analisa Proposta de Paz de ZelenskyA Embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, confirmou que eles revisaram o novo plano de paz proposto pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. De acordo com o "European Pravda", citando uma conferência de imprensa na sede da ONU, "Revisamos a iniciativa de paz do Presidente Zelensky. Afirmamos que ela apresenta uma estratégia viável. Agora precisamos determinar como podemos apoiar esse desenvolvimento." Thomas-Greenfield enfatizou seu otimismo em relação à resolução, sem fornecer mais detalhes. Supõe-se que ela esteja se referindo à estratégia conhecida como "plano de vitória" do lado ucraniano, uma estratégia apresentada por Zelensky no mês passado.

22:29 Alarme Falso na Letônia: Invasores Alados Resultam em Aves InofensivasAlarme falso na Letônia: Acusações de uma incursão em seu espaço aéreo por um objeto voador não identificado dentro do estado balto da NATO foram provadas ser um incidente inofensivo. O objeto misterioso, que se aproximou da fronteira da vizinha Bielorrússia e entrou na região oriental de Kraslava, revelou-se ser um bando de aves. A agência de notícias Leta relata, citando a força aérea. O Ministério da Defesa em Riga havia relatado anteriormente um objeto desconhecido, o que desencadeou o envio de aeronaves de interceptação da NATO a partir da base de Lielvarde. No entanto, elas não conseguiram localizar nenhum objeto suspeito.

21:59 Moldávia e Alemanha Fortalecem Aliança de CibersegurançaA Moldávia e a Alemanha buscam fortalecer suas medidas contra a guerra híbrida das persistentes tentativas de Putin, de acordo com a Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, em Chisinau. O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, visa continuar a utilizar a guerra híbrida para desestabilizar a Europa, especialmente a Moldávia, diz Baerbock. "E é exactly por isso que estamos intensificando nossos esforços." Ao fornecer equipamentos de TI, compartilhar informações e realizar exercícios, eles esperam "impedir ataques cibernéticos na Moldávia e expor desinformação."

