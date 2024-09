Às 12:50, a Rússia declara vitória sobre outra aldeia do leste da Ucrânia.

No Leste da Ucrânia, forças russas declaram a conquista de outro vilarejo. O Ministério da Defesa de Moscou afirma ter tomado o controle de Yelannoe Pervoye (Yelanne Perche em ucraniano), de acordo com relatórios. A pequena localidade fica perto da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, que está sob ameaça devido ao avanço russo. A exército russo vem fazendo progressos rápidos na região de Donetsk nas últimas semanas. Recentemente, o presidente russo Vladimir Putin reiterou que o objetivo principal das forças militares russas é a tomada da região industrialmente crítica de Donbass, que inclui Donetsk.

12:21 Medvedev alerta para a destruição de Kyiv. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev sugere a destruição completa da capital ucraniana, Kyiv. A Rússia tem justificativa inerente para utilizar armas nucleares devido à suposta agressão da Ucrânia na região russa de Kursk, embora até agora tenha evitado essa ação. Em retaliação ao deployment de mísseis de longo alcance ocidentais pela Ucrânia, também é possível transformar Kyiv em um "ponto quente gigante" usando armamentos não nucleares avançados da Rússia, de acordo com Medvedev, que serve como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e frequentemente utiliza linguagem dura contra o Ocidente e a Ucrânia.

11:50 Conflitos intensos em Kurachove. Os combates mais intensos na Ucrânia oriental estão ocorrendo atualmente na cidade de Kurachove e seus arredores. O uso de armas de longo alcance europeias resultou em descontentamento generalizado entre a população local. A correspondente da ntv, Kavita Sharma, compartilha atualizações de Dnipro.

11:12 Ataques de drone causam danos na região do mar Negro de Odessa. Detalhes do grande ataque de drones ocorrido ontem na região do mar Negro de Odessa estão sendo revelados: de acordo com a força aérea ucraniana, um total de 76 drones de combate foram lançados pela Rússia, dos quais 72 foram abatidos. Os danos após o ataque aéreo permanecem incertos, já que a força aérea ucraniana não fornece informações sobre danos. O governador da região do mar Negro de Odessa relata destruição generalizada, incluindo danos a vários edifícios em um subúrbio da capital regional e a edifícios de armazéns no distrito de navegação de grãos de Ismail. Em Kyiv, detritos do ataque atingiram vários edifícios, mas não foram relatados incêndios.

10:31 Mapas Falsos na Reunião Pré-Guerra: Conta de Stoltenberg. O ex-secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, discute os esforços diplomáticos antes da guerra de fevereiro de 2022 em uma entrevista. Durante a reunião do Conselho NATO-Rússia (que Stoltenberg presidiu em janeiro), os russos exigiram a retirada de todas as tropas da NATO de suas regiões orientais, uma proposta que Stoltenberg considerou inaceitável, mas ainda assim digna de diálogo. Na reunião, os ministros russos de Relações Exteriores e Defesa apresentaram mapas falsificados do território da NATO, alegando que a Ucrânia representava uma ameaça à Rússia. De acordo com Stoltenberg, os mapas continham erros, como representar incorretamente a Dinamarca como território da NATO. Olhando para trás, Stoltenberg lamenta que a NATO e seus aliados não fortaleceram militarmente a Ucrânia antes. Ele acredita que, se a Ucrânia tivesse sido melhor armada, a invasão russa teria sido desencorajada, embora seja impossível determinar se teria sido suficiente.

10:03 Forte Apoio da Alemanha: Wiegold sobre o Acordo de Estacionamento. A Alemanha e a Lituânia assinam um acordo governamental, garantindo que um brigadeiro alemão pronto para combate será deployed na Lituânia. O especialista militar Thomas Wiegold discute os motivos e implicações do acordo em uma entrevista com a ntv.

09:28 Fortalecimento da Cooperação com Moscou: Promessa de Kim. O líder norte-coreano Kim Jong Un teria concordado em aprofundar a cooperação com a Rússia. Após conversas entre Kim e o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia estatal norte-coreana relata um amplo intercâmbio sobre o fortalecimento da cooperação para proteger seus respectivos interesses de segurança e manter a estabilidade regional e internacional. Tanto a Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para o conflito ucraniano. Pyongyang rejeita essas alegações como falsas.

08:59 Possível Avanço de Armas Potentes para a Rússia: Starmer e Biden para Conversar Novamente na Assembleia Geral da ONU. Haverá novas discussões sobre se a Ucrânia é permitida a utilizar armas ocidentais altamente avançadas contra alvos na Rússia. O primeiro-ministro britânico Starmer anunciou isso após discussões com o presidente dos EUA, Biden, nas quais uma decisão sobre o assunto foi adiada. Biden e Starmer revisitarão o assunto na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana com um grupo maior de participantes. Os meios de comunicação britânicos sugerem que Biden está disposto a apoiar o uso pela Ucrânia de foguetes britânicos e franceses com tecnologia dos EUA, mas não de foguetes fabricados nos EUA.

08:23 Zelensky sobre o plano supostamente de Trump: "Fala de campanha é fala de campanha" O candidato presidencial republicano dos EUA, Donald Trump, tem afirmado repetidamente que poderia resolver rapidamente o conflito da Ucrânia, mas nunca propôs uma estratégia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi entrevistado pela CNN sobre o comentário de Trump. "Não entendo agora porque não tenho os detalhes do seu plano", disse Zelensky durante a entrevista transmitida no domingo. Ele explicou que há uma fase de campanha nos Estados Unidos. "E promessas de campanha são promessas de campanha", continuou ele. "Às vezes, elas não são totalmente realistas." Ele também mencionou ter falado com Trump dois meses antes. Durante a conversa, Trump lhe garantiu seu compromisso com a Ucrânia, de acordo com Zelensky.

07:27 ISW: Rússia Precisa de Mais Soldados em Kursk para Expulsar UcranianosA Rússia continua com contra-ataques na região de Kursk, mas infelizmente o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) não prevê uma operação em grande escala para expulsar completamente os ucranianos de Kursk. De acordo com o ISW com sede em Washington, até agora as autoridades russas recorreram predominantemente a recrutas mal treinados e equipados, juntamente com pequenos grupos das forças armadas regulares da Rússia e outras forças de segurança na região fronteiriça. Na sua avaliação, o think tank sugere: "Uma ofensiva russa para recuperar a terra capturada pelas tropas ucranianas na região de Kursk provavelmente exigirá mais mão de obra e recursos do que a Rússia reuniu até agora - especialmente se a maioria das unidades desplegadas lacks experience de combate."

06:49 Ucrânia Sofre Ataques de DronesA Ucrânia afirma que a Rússia alvoou a Ucrânia com drones Shahed durante a noite. De acordo com o exército ucraniano, as forças russas lançaram vários grupos de drones de ataque. Um alerta aéreo foi emitido em quase todas as regiões do país, como a região de Odessa. A marinha afirma ter abatido nove drones na região de Odessa. Em Odesa, explosões foram relatadas de acordo com o prefeito. No entanto, não há relatados vítimas até agora.

06:13 Mützenich Propõe Grupo de Contato InternacionalO líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, sugeriu a criação de um grupo de contato internacional para promover uma iniciativa de paz no conflito da Ucrânia. "Acredito que é hora dos aliados ocidentais iniciarem um grupo de contato para preparar uma discussão", disse ele ao "Rheinische Post". Tanto o chanceler alemão quanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordam que este é o momento oportuno para intensificar os esforços para negociações de paz, e a Rússia também deve ser incluída na seguinte cimeira de paz. Perguntado sobre potenciais membros de um tal grupo de contato, Mützenich citou países como China, Índia, Turquia e Brasil como candidatos adequados. "Esses países estão começando a ver a invasão russa como um fardo", afirmou, e o trabalho de um grupo de contato "pode ser promissor", potencialmente servindo um papel importante de mediação.

05:41 UE Considera Novo Enfoque para Prorrogação de SançõesDiplomatas da UE estão relatando três métodos alternativos para possíveis prorrogações futuras de sanções contra a Rússia. Essas cenários foram apresentados aos diplomatas europeus na sexta-feira, de acordo com várias fontes internas. Essas medidas foram tomadas à luz dos ativos do banco central russo congelados, que jogam um papel crítico na garantia de um empréstimo de US$ 50 bilhões do G7 à Ucrânia. Esses ativos estão congelados desde que a Rússia iniciou sua invasão da Ucrânia.

03:40 Klitschko: Detritos de Drone Bate em Edifícios da Cidade de KyivO prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relatou via Telegram que detritos de drone atingiram um edifício da cidade no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade, na manhã de sábado. Os serviços de emergência estão a caminho do local, escreveu ele. Anteriormente, o prefeito revelou que as unidades de defesa aérea estavam ativas na capital.

01:35 Kim Jong Un Promete Maior Cooperação com ShoiguO líder norte-coreano Kim Jong Un prometeu maior cooperação com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, durante a visita de Shoigu a Pyongyang, os dois líderes tiveram extensas discussões e chegaram a um acordo sobre o fortalecimento da "cooperação para proteger interesses de segurança compartilhados". Shoigu, que se aposentou como ministro da Defesa da Rússia em maio, liderou as relações mais próximas entre a Coreia do Norte e a Rússia com uma visita a Pyongyang em julho de 2021.

23:36 Zelenskyy Apresentará "Plano de Vitória" a Biden em SetembroO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy revelou uma reunião em setembro com o presidente dos EUA, Joe Biden. "Apresentarei o caminho para a vitória", disse o presidente durante uma aparição em Kyiv. O plano consiste em escolhas interligadas para equipar a Ucrânia com forças suficientes para levar o conflito para a paz. "Such wars of conquest can be ended in a just manner in several ways: either by forcing the enemy army out or by diplomacy", esclareceu Zelenskyy. Esta estratégia garantirá a verdadeira independência da Ucrânia. No entanto, a posição de Kyiv depende do apoio dos EUA.

22:59 Rússia Altera Estratégia de Assalto para o SulOs combates intensos continuam na parte oriental do país, de acordo com os relatórios do exército ucraniano. Houve 115 confrontos, como mencionou o Estado-Maior em Kyiv no seu briefing noturno. "A atividade mais intensa hoje foi observada na direção de Kurachove, além disso, o adversário também estava ativo nas direções de Lyman e Pokrovsk", informou. Kurachove é uma pequena cidade situada ao sul de Pokrovsk. Por algum tempo, Pokrovsk foi reconhecido como o alvo principal para a ofensiva das tropas russas. No entanto, as forças russas só conseguiram obter modestas conquistas territoriais nesta região recentemente. Em contrapartida, eles expandiram sua linha de ataque para o sul, com o objetivo de capturar a cidade mineira de Hirnyk, localizada perto de Kurachove.

22:18 Zelensky: Avanço em Kursk Tem Resultado DesejadoO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que o progresso da Ucrânia na região russa de Kursk levou ao resultado desejado. Ele argumenta que o adversário foi detido na região de Kharkiv e o avanço russo em Donetsk desacelerou. Ele também destaca que a Rússia não conseguiu alcançar nenhum sucesso significativo em sua contra-ofensiva em Kursk. Especialistas haviam questionado anteriormente o deslocamento de maiores formações de tropas russas de Donetsk e outras regiões para Kursk. A Rússia afirma ter retomado o controle de 10 das 100 aldeias ocupadas.

21:46 "Ocidente Está Sentindo Ansiedade" - Os Comentários Diretos de Zelensky sobre os AliadosO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa o Ocidente de sentir "ansiedade" quando se trata de fornecer ajuda à Ucrânia para enfrentar mísseis russos. "Se os aliados conseguem colaborar para derrubar mísseis e drones no Oriente Médio, por que não foi tomada uma decisão semelhante para derrubar mísseis russos e Shaheds iranianos no céu ucraniano?" disse Zelensky durante uma conferência em Kyiv. "Eles hesitam até mesmo em expressar: 'Estamos trabalhando nisso.' E isso não aconteceu, nem mesmo quando mísseis e drones estão diretamente indo em direção ao território dos nossos vizinhos", afirmou o líder ucraniano. Esse comportamento é "vergonhoso para o mundo democrático".

21:30 Rússia Emprega Mais de 8000 Drones IranianosDe acordo com o governo ucraniano, a Rússia introduziu 8060 drones Shahed iranianos na Ucrânia desde o início da guerra. Ainda não foram feitas declarações oficiais pelo Irã ou pela Rússia. A Ucrânia acusou initially o governo em Teerã de fornecer os drones kamikaze à Rússia durante o outono de 2022.

20:43 Autorização para Armas de Alcance Longo para a Ucrânia? EUA Evitam RespostasEstão em andamento em Washington discussões entre o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente dos EUA, Joe Biden. Há grande interesse em saber se haverá qualquer anúncio relacionado à autorização de armas de alcance longo para a Ucrânia. Fontes do jornal britânico "The Guardian" sugerem que o Reino Unido deu permissão à Ucrânia para lançar ataques com mísseis Storm-Shadow. No entanto, foi relatado que não haverá declarações sobre esse assunto durante a reunião entre os dois parceiros hoje. "Não esperaria um anúncio hoje sobre o uso de armas de alcance longo dentro da Rússia - definitivamente não dos EUA", afirmou John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional. Ele apenas menciona que eles estão continuando a se engajar com o Reino Unido, França e outros aliados sobre "o tipo de capacidades que serão disponibilizadas à Ucrânia". Ele não fornece uma resposta clara quando perguntado sobre qualquer possível mudança na posição do governo dos EUA. "Não vou me envolver em uma discussão hipotética sobre o que podemos ou não dizer em um ponto particular".

