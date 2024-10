Às 12:36, a Rússia declara a captura de outra aldeia no distrito de Donetsk.

11:55 Grupos de Resistência Anunciam Destruição de Linha de Abastecimento RussaO grupo rebelde Fyre afirma ter destruído a via férrea utilizada pelas forças russas para enviar armas e munições para seu posto avançado em Kursk, Rússia. A agência de notícias ucraniana Ukrinform, de propriedade do estado, confirma essa afirmação por meio de uma publicação correspondente compartilhada pelo movimento de resistência. Essa organização, de acordo com sua própria declaração, é composta por ucranianos, tártaros da Crimeia e opositores russos, e foi estabelecida na Península da Crimeia há dois anos.

11:26 Munz: Cidadãos Russos Céticos em Relação à Campanha Contra a CorrupçãoO projeto de orçamento de defesa da Rússia para 2023 é de 40%, de acordo com sua versão. Simultaneamente, uma campanha contra a corrupção tem sido realizada no Ministério responsável desde a morte do líder do golpe Yevgeni Prigoschin. No entanto, essa campanha não encontra eco entre os cidadãos, como apontado pelo repórter da ntv Rainer Munz em Moscou.

11:01 Cidadão Americano Enfrenta Prisão por Ajuda à UcrâniaO cidadão americano Stephen Hubbard confessou o crime de atividade mercenária em um tribunal russo. De acordo com a agência de notícias russa RIA, de propriedade do estado, ele foi pago para lutar contra a Rússia em apoio à Ucrânia. Se condenado, Hubbard, de 72 anos, enfrentará uma pena de prisão de 7 a 15 anos.

10:20 Kyiv Sofre Ataque de Drone, Resultando em IncêndiosO ataque de drone em grande escala em Kyiv durante a noite supostamente incendiou um prédio residencial e causou danos, de acordo com autoridades locais, conforme relatado pela Ukrainska Pravda. Não foram relatadas vítimas. Restos de drones abatidos acenderam incêndios em cinco distritos da região, segundo outros relatórios. Todos os drones foram abatidos, de acordo com fontes ucranianas.

09:36 Putin Reafirma Determinação na Guerra Contra a UcrâniaO presidente russo Putin reiterou sua determinação na guerra contra a Ucrânia. "Todos os nossos objetivos serão alcançados", declarou em uma mensagem de vídeo comemorando o segundo aniversário da suposta anexação russa de quatro regiões na Ucrânia. Putin repetiu sua justificativa para a invasão, descrevendo o governo ucraniano como uma "ditadura neonazi". Putin citou o papel das forças russas em proteger a população de fala russa, acusando o governo ucraniano de tentar "isolá-los da Rússia, sua pátria histórica, para sempre". Putin também criticou as "elites ocidentais" por transformar a Ucrânia em "sua colônia, um peão militar contra a Rússia".

08:46 Ucrânia Transfere Comandante da Defesa de WuhledarO coronel Ivan Winnik, comandante da 72ª Brigada Mecanizada Independente da Ucrânia, que defende a cidade altamente disputada de Wuhledar, foi realocado. O Kyiv Independent relata, citando o Comando de Forças Conjuntas do Norte, que a mudança é devido a uma promoção e à transferência de experiência de combate. Um sucessor ainda não foi nomeado.

08:04 Mykolaiv Relata Incêndio em Instalação Crítica de InfraestruturaUm incêndio eclodiu em uma instalação crítica de infraestrutura no distrito de Bashtanka, Mykolaiv, após um ataque de drone russo. A Ukrainska Pravda relata, citando o chefe da administração militar regional, sem especificar qual instalação foi atingida.

07:24 Kyiv Relata Defesa Bem-Sucedida Contra Ataque NoturnoO ataque russo em Kyiv durou mais de cinco horas durante a noite, mas todos os drones foram interceptados, de acordo com a Ukrinform, citando a administração militar regional. O ataque ocorreu em várias ondas e direções.

06:44 Rússia Transfere Prisioneiros para Linhas de Frente em vez de PrisõesA Rússia estaria implementando uma lei que permite às autoridades isentar a responsabilidade criminal para indivíduos que assinam contratos militares com o Ministério da Defesa. Prisioneiros nas regiões de Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, República de Komi, região do Altai e a anexação ilegal da Crimeia receberam essa oportunidade, de acordo com os meios de comunicação da oposição russa, conforme relatado pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW).

06:13 Zelensky Relata Uso Diário de 100 Bombas Guiadas pela RússiaA Rússia continua seus ataques implacáveis à Ucrânia, usando cerca de 100 bombas guiadas por dia, de acordo com o presidente ucraniano Zelensky. Em um discurso em vídeo, ele mencionou danos a 14 indivíduos em um recente ataque à cidade industrial de Zaporizhzhia, bem como o uso de bombas guiadas nas regiões de Kharkiv, Donetsk e Sumy. "Isto é o terror diário da Rússia", disse Zelensky, acrescentando que serve como um lembrete constante a todos os aliados da Ucrânia de que "capacidades de ataque de longo alcance, sistemas de defesa aérea e sanções contra a Rússia são necessários para a Ucrânia".

05:43 Estado-Maior Ucraniano Avisa sobre Ameaça em DonbassNovos ataques russos contra posições de defesa ucranianas no Donbass estão sendo relatados, de acordo com o Estado-Maior Ucraniano. Treze ataques foram frustrados perto de Pokrovsk, e 17 avanços russos foram detidos perto de Kurachove. Lutas pesadas também são relatadas na área de Wuhledar. Os especialistas militares ucranianos temem que a pequena cidade no setor sul do Donbass, que tem sido disputada por dois anos, possa cair em breve sob o controle russo.

04:46 Kyiv Sofre Continuação de Ataques de DroneExplosões foram relatadas em vários locais em Kyiv como resultado de ataques de drone russo. Embora não tenham sido relatadas vítimas, danos foram relatados a edifícios residenciais e infraestrutura crítica.

03:45 Comissão de Helsinque Advoga Mudança na Estratégia Americana em Relação à Rússia

A Comissão de Helsinque, com participação bipartidária, está urgentemente pressionando os Estados Unidos a rever sua abordagem pós-Guerra Fria em relação à Rússia, considerando-a uma ameaça persistente à segurança global. "The Hill" relata que a comissão incentiva Washington a rever sua posição sobre a Rússia, seguindo uma linha semelhante àquela adotada em relação à China. As propostas vão além do compromisso da administração Biden com a Ucrânia e contradizem as posições de aliados do Congresso de Trump, que argumentam que os Estados Unidos destinam excessivos recursos à segurança europeia. Trump enfatiza a necessidade de negociações diretas entre Ucrânia e Rússia, mas o chairman republicano da Comissão de Helsinque, Joe Wilson, é cético em relação a qualquer acordo com o governo do líder russo Vladimir Putin.

02:49 Ataques Russos a Kyiv com Drones

A capital ucraniana, Kyiv, está sob ataque de drones russos. De acordo com o relatório das forças armadas ucranianas, as unidades de defesa aérea estão ativamente repelindo os ataques. Testemunhas oculares relatam várias explosões altas e objetos detonando no céu, sugerindo o uso de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, um alerta está em vigor não apenas em Kyiv e sua vizinhança, mas também em toda a Ucrânia oriental.

01:40 Campanha na Moldávia: Ministro Advertindo contra Práticas Corruptas

Um ministro de alto escalão do governo alertou os moldavos a evitar "ladrões, refugiados e bandidos" após a promessa de um empresário pró-Rússia exilado de recompensar os eleitores se eles votarem contra a adesão à União Europeia em um referendo. O alerta do Ministro da Infraestrutura, Andrei Spinu, reflete a natureza caótica e descontrolada da campanha eleitoral para as eleições presidenciais de outubro de 2020, nas quais a incumbente pró-europeia Maia Sandu busca a reeleição.

00:14 Rússia: Forças Ucranianas Bombardeiam Subestação Próxima de NPP

De acordo com a administração da usina nuclear (NPP) de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, as forças militares ucranianas bombardearam mais uma vez uma subestação próxima, danificando um transformador. A administração da NPP anunciou isso no Telegram, stating que o fogo de artilharia atingiu o transformador na subestação "Raduga" na cidade de Enerhodar, no sudeste da Ucrânia. Uma foto também foi divulgada mostrando fumaça saindo do telhado de um edifício. O suprimento de energia para Enerhodar permaneceu inalterado. A usina nuclear de Zaporizhzhia, que possui seis reatores, é a maior da Europa. Foi tomada por forças russas no início da invasão da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022. Ambos os lados acusam-se mutuamente de atacar ou preparar um ataque à usina nuclear.

23:15 Zelenskyy Questiona Ameaças Nucleares: "Putin Preza Sua Vida"

Em uma entrevista à Fox News, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expressou dúvidas sobre as ameaças nucleares contínuas do presidente russo Vladimir Putin. De acordo com Zelenskyy, "Putin preza sua vida", o que sugere que ele é pouco provável que use armas nucleares. "Ninguém pode prever o que se passa pela cabeça dele", diz Zelenskyy, "Ele poderia empregar armas nucleares contra qualquer país a qualquer momento - ou não."

22:10 Visão da FPÖ sobre a Guerra na Ucrânia e a RússiaAs recentes eleições parlamentares austríacas mudaram significativamente o cenário político do país. O partido de direita FPÖ comemora uma vitória histórica com 28,7 por cento, segundo as projeções. Apesar da guerra na Ucrânia, o partido adota uma postura leniente em relação à Rússia em seu programa eleitoral e não vê a dependência da Áustria do gás russo como um problema. Em 2018, o contrato de gás entre Viena e Moscou foi prorrogado até 2040, abrangendo uma garantia de compra de grandes quantidades de gás natural e garantindo pagamentos mesmo quando não há entrega de gás. De janeiro a maio de 2024, mais de 90 por cento das importações de gás da Áustria vieram da Rússia.

21:37 Primeiro-Ministro Russo Viaja para TeerãO primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin viaja para Teerã para uma reunião com o presidente iraniano Hassan Rouhani, à medida que as tensões no Oriente Médio aumentam. As negociações estão agendadas para segunda-feira, anunciou o governo russo. Mishustin também se encontrará com o vice-presidente iraniano Eshaq Jahangiri. De acordo com Moscou, o primeiro-ministro russo discutirá "todo o espectro da cooperação russo-iraniana nos setores de comércio, economia, cultura e assistência humanitária" em Teerã. As potências ocidentais acusam o Irã de fornecer drones e mísseis ao exército russo para seu conflito na Ucrânia. Teerã nega essas acusações.

