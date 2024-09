Às 12:23, o Raiffeisen Bank descarrega a sua filial bielorrussa.

12:01 Notícia: UE Propõe Empréstimo de €35 Bilhões para UcrâniaA Comissão Europeia está propondo um empréstimo de €35 bilhões para a Ucrânia, de acordo com uma notícia da imprensa. Esta medida faz parte dos planos de ajuda dos sete países industrializados ocidentais mais importantes (G7), segundo o "Financial Times", citando três fontes familiarizadas com o assunto. O empréstimo faz parte da intenção do G7 de fornecer à Ucrânia $50 bilhões (aproximadamente €46 bilhões) através do uso de lucros de ativos estatais russos congelados.

11:33 Rússia Avisa Ocidente: Não Despreze AdvertênciasO governo russo emitiu um aviso ao Ocidente para não desprezar advertências contra o fornecimento de armas com alcance estendido que possam atingir alvos dentro do território russo. De acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, o descaso pode alterar a natureza do conflito, com potenciais consequências graves para o mundo inteiro. Ela também mencionou que não há perspectivas de negociações com os EUA. Na Assembleia Geral da ONU em Nova York, não está prevista nenhuma reunião entre o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e seu colega americano Antony Blinken, uma vez que "não há nada para discutir". Anteriormente, o secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg havia destacado que a Rússia não cruzou muitas linhas vermelhas traçadas pelo presidente Vladimir Putin, uma vez que sabe que a NATO é a mais forte aliança militar do mundo.

10:53 UE: Expulsão Forçada de Homens Ucranianos Não é PermitidaA Comissão Europeia declarou que não é permitido expulsar à força cidadãos ucranianos do sexo masculino de idade militar de países da União Europeia. De acordo com o "Ukrajinska Prawda", isso se deve à diretiva sobre proteção temporária. A comissária europeia dos Assuntos Internos, Ylva Johansson, esclareceu isso, afirmando: " Apoiaremos aqueles que desejam retornar à Ucrânia e discutiremos com as autoridades ucranianas e o governo ucraniano como isso pode ser feito de forma amigável. Não expulsaremos ninguém da UE". Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, havia instado os países ocidentais da Europa a encorajar os homens ucranianos em idade militar a retornarem à Ucrânia, de acordo com a notícia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiha, teria acolhido essa ideia.

10:12 General Freuding Identifica "Brechas" nas Sanções à RússiaO coordenador militar da ajuda à Ucrânia da Alemanha, Christian Freuding, comentou que, embora as sanções pareçam ser eficazes, a Rússia ainda é capaz de encontrar "brechas ou mesmo opções legais de contornamento" para gerir sua indústria de defesa.

09:03 von der Leyen Confirma Apoio Adicional para o Abastecimento de Energia da Ucrânia no InvernoA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comprometeu-se a fornecer mais apoio ao abastecimento de energia da Ucrânia no inverno durante sua visita a Kyiv. Ela destacou: "Minha oitava visita a Kyiv occurs em um momento em que a estação de aquecimento está prestes a começar e a Rússia continua a alvo a infraestrutura energética". Ela também compartilhou uma foto de sua chegada à estação de Kyiv, confirmando: " Apoiaremos a Ucrânia em seus bravos esforços. Estou aqui para discutir o apoio da Europa, desde os preparativos para o inverno até a defesa, a adesão à UE e o progresso dos empréstimos do G7".

08:20 UE Pondera Fim do Viagem sem Visto para GeorgianosBruxelas deu pistas sobre a possibilidade de pôr fim à viagem sem visto para georgianos à União Europeia devido ao retrocesso democrático sob o partido no poder, Sonho Georgiano. De acordo com um porta-voz anônimo da UE, se a Geórgia não inverter sua tendência autoritária, "todas as opções estão sobre a mesa", incluindo "a possível suspensão temporária da liberalização de vistos". Recentemente, o partido no poder, Sonho Georgiano, aprovou uma lei sobre agentes estrangeiros que imita a legislação repressiva russa usada contra críticos do Kremlin.

07:42 Ucrânia Rejeita Proposta da Polônia sobre o Status da CrimeiaO Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia criticou uma proposta polonesa sobre o status da Crimeia, enfatizando que compromissos são inaceitáveis. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, havia sugerido anteriormente a realização de um referendo no península como parte de uma possível solução negociada com a Rússia. "Todos os esforços devem ser concentrados na libertação da península, não no satisfazer o apetite do Kremlin em detrimento dos interesses da Ucrânia e do direito internacional", concluiu o ministério de Kyiv.

06:29 von der Leyen Esperada em Kyiv - Reuniões com ZelenskyyA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitará Kyiv hoje, de acordo com o anúncio do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Ele compartilhou que estão agendadas discussões sobre os preparativos para o inverno, enfatizando: "Claro, a questão energética é uma prioridade". A situação nas linhas de frente, entregas de armas e projetos de defesa conjuntos também serão discutidos, bem como o caminho da Ucrânia para a adesão à UE e o apoio financeiro adicional para o país alvo pela Rússia.

05:32 Ucrânia Participa de Exercício da NATO pela Primeira VezA Ucrânia está participando de um exercício da NATO pela primeira vez, sob a liderança dos Países Baixos. Este exercício, que testa sistemas anti-drone, está atualmente em andamento, de acordo com o serviço de imprensa da NATO. Mais de 60 sistemas anti-drone e tecnologias relacionadas, incluindo sensores, sistemas drone-a-drone, bloqueadores e caçadores de ciber, estão sendo testados ao vivo. A participação da Ucrânia faz parte do plano de ação da NATO-Ucrânia para cooperação em inovação, que foi acordado na cimeira de julho.

04:28 Advogada Transgênera Esfaqueada até a Morte na GeórgiaNa Geórgia, uma ativista transgênera proeminente foi brutalmente esfaqueada pouco depois do país implementar uma lei controversa que restringe os direitos LGBTQ+. Kesaria Abramidze, uma modelo, atriz e influenciadora, foi encontrada com várias facadas em seu apartamento, de acordo com o Ministério do Interior da Geórgia. O parceiro de Abramidze foi detido como principal suspeito e acusado de homicídio com "brutalidade excepcional e devido à gênero da vítima". O assassinato ocorreu anos após a Geórgia implementar uma lei baseada em "valores tradicionais" que foi condenada pela UE e organizações de direitos humanos devido ao seu potencial limitação das liberdades LGBTQ+. Essa lei, semelhante à legislação russa que limita os direitos LGBTQ+, proíbe a reatribuição de gênero e outras práticas relacionadas.

03:25 Lufthansa Considera Interromper Voos Frankfurt-Pequim por Causa de Sanções à RússiaA Lufthansa está avaliando a possibilidade de encerrar sua rota diária de Frankfurt para a capital de Pequim. Uma decisão final é esperada em outubro. Um porta-voz da empresa se referiu a uma vantagem injustificada entre as companhias aéreas europeias e aquelas do Golfo Pérsico e do Bósforo, que se beneficiam de custos de voo mais baixos, padrões de trabalho inferiores e investimentos generosos do governo em aviação. Além disso, essas companhias aéreas ainda podem atravessar o espaço aéreo russo, que foi proibido para companhias aéreas europeias e americanas quando as sanções contra a Rússia foram impostas devido ao conflito na Ucrânia. Isso obriga essas companhias aéreas a contornar o espaço aéreo russo, resultando, consequentemente, em despesas de combustível aumentadas.

02:27 Ataque Russo em Sumy Alvo a Rede Elétrica e Civil MortoOs militares russos lançaram novos ataques aéreos na cidade ucraniana de Sumy, atingindo o centro geriátrico e a rede elétrica da cidade. Pelo menos um civil morreu, segundo as autoridades ucranianas. O grupo de monitoramento das Nações Unidas sugeriu que esses ataques à rede elétrica podem ter violado o direito internacional. A Agência Internacional de Energia afirmou em um estudo que os apagões na Ucrânia poderão atingir um terço da demanda peak durante os meses de inverno cruciais.

01:25 Aproximadamente 1,18 Milhão de Ucranianos Residem na AlemanhaO número de refugiados morando na Alemanha atingiu um nível recorde. De acordo com a Autoridade de Registro de Estrangeiros, cerca de 3,48 milhões de refugiados habitavam o país até o final do primeiro semestre de 2024, com 60.000 a mais do que no ano anterior. O maior número de refugiados desde os anos 1950 foi relatado, de acordo com o "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), que cita uma resposta do governo federal a uma petição da fração da Esquerda no Bundestag. No total, cerca de 1,18 milhão de refugiados na Alemanha são ucranianos, com esse número aumentando em cerca de 45.000 em comparação com o final de 2023. Este número inclui residentes, independentemente de sua etiqueta migratória, desde requerentes de asilo até refugiados aprovados até aqueles com status tolerado.

00:22 Lindner: Suspensão do Freio à Dívida Não Justificada para Ajuda à UcrâniaPolíticos do SPD e Verdes frequentemente enfatizam um acordo dentro da coalizão do semáforo para suspender o freio à dívida para uma ajuda extensa à Ucrânia no impasse orçamentário. No entanto, o ministro das Finanças e líder do FDP, Christian Lindner, rejeita tais considerações: "Não tenho conhecimento de tal acordo. Não teria concordado com tal medida temporária", disse Lindner ao "Rheinische Post" em uma entrevista. Embora o conflito na Ucrânia seja trágico, não é um estado de emergência de acordo com a Constituição alemã. "Para a ajuda à Ucrânia, estamos ativamente trabalhando em um programa de 50 bilhões de dólares patrocinado pelos países do G7, além de nossa ajuda individual", afirmou Lindner.

23:23 Bulgária Propõe Banimento de Importação de Ovos Ucranianos pela UEA Bulgária planeja propor um embargo às importações de ovos ucranianos durante uma reunião do Conselho de Agricultura e Pescas da UE em 23 de setembro em Bruxelas. Essa posição foi revelada pelo ministro da Agricultura da Bulgária, Georgi Takhov. A decisão é uma continuação das disputas de longo prazo entre a Ucrânia e os estados membros do Leste da UE sobre o comércio agrícola. Essas disputas desencadearam bloqueios nas fronteiras ucraniano-polonesas, bans de importação de milho e trigo ucranianos e protestos de agricultores na Polônia e Bulgária.

22:13 Merz Sugere que Não Haja Início de Processo de Paz com a RússiaO líder da CDU, Friedrich Merz, expressa suas preocupações sobre a situação na Ucrânia e afirma: "Não vejo um caminho viável para iniciar um processo de paz no momento". A Rússia só cessará as hostilidades quando as ações militares atuais se tornarem infrutíferas ou quando Kyiv for derrotada. No final das contas, a Alemanha será obrigada a apoiar a Ucrânia militarmente a longo prazo, segundo Merz, desde que não podemos compartilhar a liberdade e a paz com a Rússia enquanto Putin e seu regime estiverem no poder. Essa constatação é bastante amarga, ele acrescentou. "No momento, não parece haver alternativa, até que Putin e seu regime saiam do poder, pelo menos".

