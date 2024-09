Às 11:40, Putin elogia o rápido avanço dos triunfos russos

10:36 Vídeo mostra ataque russo em Kharkiv

A Rússia tem bombardeado consistentemente Kharkiv com ataques de mísseis. De acordo com fontes ucranianas, pelo menos dez mísseis foram lançados em Kharkiv no domingo, atingindo um local de compras e encontro social e causando vários feridos.

10:01 Número de vítimas do ataque russo em Sumy aumenta

O número de vítimas de um ataque de míssil russo na cidade de Sumy, no leste da Ucrânia, aumentou. De acordo com informações recentes do Ministério do Interior da Ucrânia, 18 pessoas, incluindo seis crianças, ficaram feridas. Essas informações foram disseminadas via Telegram. Um relatório anterior (veja a entrada 03:34) indicou que pelo menos 13 civis, incluindo quatro crianças, ficaram feridos no ataque. O ataque atingiu um centro para a restauração social e psicológica de crianças e um orfanato em Sumy. A instabilidade na região de Sumy aumentou ainda mais com o início de incursões transfronteiriças na região russa vizinha de Kursk em 6 de agosto. Sumy, uma cidade com mais de 250.000 habitantes, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 Kyiv sofre novo ataque de mísseis russos

A Rússia lançou mais ataques de mísseis na capital ucraniana, Kyiv. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas devido a detritos de mísseis abatidos, segundo autoridades locais. Incêndios foram acesos e estruturas e infraestrutura foram danificadas. Um alerta aéreo nacional foi imposto por quase duas horas durante a noite até a madrugada.

08:57 ISW: Maioria dos russos apoia guerra na Ucrânia

A população russa continua a apoiar o conflito na Ucrânia, mesmo após a penetração ucraniana na área de fronteira russa de Kursk. De acordo com o último relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), que cita pesquisas da agência de pesquisa russa independente Levada Center, o apoio à operação militar russa na Ucrânia entre os russos aumentou para cerca de 78% em agosto, em comparação com 75% em julho e 77% em junho. A população russa não parece estar cansada da guerra, dando ao Kremlin espaço para elaborar uma estratégia de longo prazo para uma guerra prolongada contra a Ucrânia, de acordo com analistas do ISW.

08:11 Ucrânia divulga números de baixas russas

O Estado-Maior da Ucrânia publicou novas estatísticas de baixas de tropas russas na Ucrânia. De acordo com seus dados, a Rússia sofreu aproximadamente 617.600 militares na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma perda diária de 1.300. Um relatório de Kyiv também alega que nove tanques, dez sistemas de artilharia, um sistema de foguetes de artilharia de longo alcance e 30 drones foram destruídos. No total, a Rússia teria perdido 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino, de acordo com as figuras ucranianas. Estimativas ocidentais sugerem números menores, embora provavelmente subestimados.

07:29 Saporishshia foi atingida 171 vezes em um dia

As forças russas bombardearam a região ucraniana de Saporishshia 171 vezes nas últimas 24 horas, de acordo com um post no Telegram do comandante militar de Saporishshia, Ivan Fedorov. Quatro ataques aéreos russos foram realizados nas aldeias de Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriiwka, envolvendo 95 drones.

07:03 Homem resgatado vivo dos escombros de Kharkiv

Trabalhadores de resgate retiraram um homem vivo dos escombros de um salão de eventos desabado na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, após um ataque de míssil russo, segundo a Reuters. O sobrevivente relatou estar bem logo após ser resgatado. De acordo com as autoridades, mais de 40 pessoas, incluindo cinco crianças, ficaram feridas nos ataques de mísseis russos em Kharkiv, que atingiram um centro comercial e um salão de eventos no domingo à tarde.

06:20 Pirotecnia e Explosões: Assalto Aéreo Intenso da Rússia a KyivA Rússia lançou uma ofensiva sobre a Ucrânia utilizando vários drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e vários mísseis balísticos. Esses projéteis foram direcionados a Kyiv, bem como a outras possíveis cidades, de acordo com os relatórios da força aérea ucraniana. A capital testemunhou uma série de explosões, fazendo com que muitos residentes procurassem abrigo em instalações de alerta aéreo. O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, confirmou serviços de emergência enviados aos distritos de Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko relatou vários incêndios através do Telegram, e o líder da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko, confirmou incêndios no distrito de Shevchenkivskyi, onde uma pessoa supostamente foi ferida por detritos caindo. "Vamos retaliar por tudo", disse Andriy Yermak, chefe da Presidência ucraniana, via Telegram, sugerindo as consequências iminentes do inimigo.

05:39 Explosões: Ataque de Mísseis Russos em KyivMais uma vez, a capital ucraniana Kyiv enfrenta um ataque de mísseis russos, de acordo com oficiais militares ucranianos no Telegram. As forças de defesa aérea trabalham para frustrar o ataque. Os residentes de Kyiv relatam ter ouvido várias explosões ensurdecedoras, indicando o uso de armas de defesa aérea, embora o número exato de mísseis lançados e qualquer possível dano permaneça não confirmado neste momento.

04:46 Putin: Expansão de Pipeline para a China em AndamentoO presidente russo, Vladimir Putin, admite que os preparativos para a construção de um novo gasoduto para a China através da Mongólia estão avançando smoothly. Em janeiro de 2022, um estudo de viabilidade foi autorizado e as investigações técnicas necessárias foram realizadas, disse Putin em uma entrevista ao jornal mongol Onoodor, publicada no site do Kremlin. O gasoduto projetado, chamado "Força Siberiana 2", é esperado para transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural anualmente da Sibéria, Rússia, para a China.

03:34 Russos Atacam Centro de Reabilitação de Crianças em Sumy - 13 FeridosAs tropas russas bombardearam uma instalação que presta serviços de reabilitação social e psicológica para crianças e um orfanato em Sumy com mísseis. De acordo com a Ukrainska Pravda, 13 pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas. O local fica em uma área residencial, de acordo com o jornal, citando informações da administração militar local.

02:26 Pesquisa: Polônia Apoia Abate de Drones Russos Invadindo o Espaço AéreoUma maioria de poloneses, cerca de 60%, acredita que as forças militares polonesas devem engajar e destruir drones russos que invadem o espaço aéreo polonês durante seus ataques à Ucrânia, de acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal polonês "Rzeczpospolita". Esta pesquisa se refere a um objeto voador não identificado suspeito de ser um drone suicida do tipo Shahed, que sobrevoou a Polônia por 30 minutos em 26 de agosto antes de desaparecer. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak informou à Rádio RMF24 que a Rússia parece estar testando o sistema de defesa aérea da Polônia ao lançar drones no espaço aéreo polonês.

00:26 Rússia: Morto em Belgorod devido ao Fogo da UcrâniaO governador do distrito de Belgorod, na Rússia, Vyacheslav Gladkov, informa que uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em Shagarovka, uma vila perto da fronteira, devido a incêndios provocados pela Ucrânia. A vila de Shebekino também foi atacada, com pelo menos uma vila adicional relatada como alvejada pelos ucranianos.

23:08 Rússia: Ataques de Drones da Ucrânia RepelidosA Rússia alega ter frustrado com sucesso massivos ataques de drones pela Ucrânia na capital Moscou e em 14 outras regiões. Um total de 158 alvos aéreos foram interceptados, de acordo com o ministério da defesa russo através do Telegram. Dez drones alvos de Moscou, de acordo com seus relatórios.

22:24 Ataque Aéreo Destrutivo em Kharkiv: Vítimas Aumentam para 47O número de vítimas no ataque aéreo russo em Kharkiv aumentou para 47, incluindo sete crianças, de acordo com o relatório dos serviços de emergência ucranianos no Telegram. Várias estruturas civis, como um centro comercial, foram afetadas, com fotos publicadas por agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Cai Durante Voo de Treinamento - Dois Pilotos MorremDois pilotos morreram em um acidente de helicóptero durante um voo de treinamento na Universidade Nacional de Aviação Kharkiv Ivan Kozhedub na Ucrânia. O helicóptero Mi-2 estava participando de um exercício de treinamento, como confirmado pela agência de notícias do estado ucraniano Ukrinform, citando a página do Facebook da universidade. "A universidade sofreu uma perda irreparável - a tripulação de duas pessoas morreu", anunciou a universidade através de sua postagem no Facebook. Técnicos, especialistas e oficiais do ministério da defesa estão inspecionando o local do acidente. A causa do acidente ainda não está clara.

here.21:06 Fornecedor de Energia da Ucrânia Anuncia Interrupções de EnergiaDe acordo com a empresa de energia ucraniana Ukrenergo, os ucranianos enfrentarão várias interrupções de energia na segunda-feira devido aos intensos ataques russos à rede de energia do país. Este anúncio foi feito pela Ukrinform. As fontes de energia essenciais permanecerão ininterruptas. No entanto, a Ukrenergo alerta que o alcance das restrições pode mudar.

Sentença 1: Em resposta à escalada das tensões, vários países ocidentais anunciaram planos para fortalecer sua presença militar ao longo de suas fronteiras orientais, citando as ações agressivas da Rússia na Ucrânia e sua anexação de territórios com a ajuda de suas forças militares.

Sentença 2: Organizações internacionais de direitos humanos condenaram as ações das forças militares russas na Ucrânia, destacando as baixas civis e a destruição de infraestrutura crítica, como escolas e hospitais, que são protegidas pelo direito internacional.

