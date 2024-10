Às 11:34, uma unidade militar ucraniana mostra uma destruição impressionante de veículos blindados russos em vídeo.

18:06 Várias fatalidades e numerosos feridos após ataques russosDurante a tarde de ontem, pelo menos quatro pessoas perderam a vida e pelo menos 30 ficaram feridas devido a ataques russos na Ucrânia, segundo o "Kyiv Independent".

17:33 Defensor de Wuhledar destaca vantagem significativa dos russos em sistemas de artilhariaDe acordo com fontes ucranianas, o lado russo agora tem três vezes mais munição de artilharia do que o lado ucraniano. No entanto, um soldado da 72ª Brigada, que defendeu Wuhledar até seu recente retirada, pintou um quadro ainda mais sombrio, afirmando uma proporção de 10 para 1 a favor dos russos em termos de sistemas de artilharia em torno de Wuhledar no final do verão. Ele perguntou ao "The New York Times": "Como um dos nossos sistemas de artilharia pode enfrentar 10 deles?" Ele também compartilhou que se as forças russas se concentrassem em uma área específica, poderiam sobrecarregar a defesa ucraniana.

16:59 Rússia realiza ataques com drones e mísseis na UcrâniaDurante a noite, a força aérea ucraniana relatou 87 ataques de drones lançados pela Rússia, com quatro mísseis interceptados, resultando na destruição de 56 drones e dois mísseis. Outros 25 drones foram "abatidos". Eles provavelmente foram derrubados por meio de métodos de guerra eletrônica.

15:13 Primeira-ministra da Dinamarca, Frederiksen, pede desculpas à Ucrânia pelo atraso na entrega de caças F-16Um clipe que circula em canais ucranianos mostra a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, pedindo desculpas à Ucrânia pelo atraso na entrega de caças F-16 no Fórum GLOBSEC. Ela havia planejado entregá-los no início da guerra, mas houve debates sobre sua viabilidade, ela mencionou. A Dinamarca prometeu 19 caças F-16 à Ucrânia, mas a falta de pilotos e os longos processos de treinamento têm desacelerado o processo. Apenas um pequeno número de F-16s foi enviado ao país até agora, entregue neste verão. A invasão russa começou em fevereiro de 2022. A Dinamarca é um dos países que têm sido proativos nas entregas de armas, enquanto outras nações escolheram um enfoque mais cauteloso.

14:31 "Kyiv Post": Várias baixas de oficiais norte-coreanos em ataque de foguetesDe acordo com um relatório recente do "Kyiv Post", mais de 20 soldados perderam a vida, incluindo seis oficiais norte-coreanos, em um ataque de foguetes perto da Donetsk ocupada pelos russos. De acordo com uma fonte de inteligência, eles estavam lá para consultar com seus contrapartes russos e haviam exibido seu treinamento antes do ataque.

07:50 Ucrânia: Várias posições de combate russas destruídas - usando mísseis Storm ShadowO Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relatou a aniquilação de três posições de combate das 35ª e 27ª brigadas de infantaria motorizada das tropas russas, bem como da 2ª exército combinado. "As operações ofensivas foram realizadas por unidades da Força Aérea Ucraniana e tropas de foguetes e artilharia, cooperando com outros componentes das forças de defesa. Os ataques foram executados usando mísseis Storm Shadow e foguetes GMLRS." A Ucrânia vem utilizando o Storm Shadow britânico há algum tempo, mas, de acordo com declarações oficiais, não a variante de longo alcance, para a qual ainda não foi concedida aprovação. Os GMLRS podem ser lançados de lançadores múltiplos de foguetes HIMARS e têm um alcance de aproximadamente 70 quilômetros.

07:04 ISW: Tentativas de recrutamento da Rússia enfrentam limitaçõesO Kremlin planeja oferecer incentivos generosos aos novos recrutas que assinarem contratos militares com o Ministério da Defesa nos próximos anos. No entanto, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) aponta para relatórios sugerindo que as campanhas de recrutamento atuais estão obtendo menos resultados e o aumento dos incentivos financeiros indica "que os esforços de recrutamento em andamento não estão alcançando a geração contínua de novas forças de que a militar russa depende para manter seu ritmo ofensivo na Ucrânia". O ISW prevê limitações de médio e longo prazo no número de recrutas que a campanha de mobilização da Rússia pode gerar, e "os incentivos financeiros aumentados são pouco prováveis de endereçar significativamente essas restrições".

06:20 Analista russo vê país enfrentando desafios - e oportunidades para contraofensiva ucranianaO analista russo Mark Galeotti acredita que a Ucrânia, com o novo equipamento que está recebendo, pode montar brigadas para lançar uma contraofensiva em grande escala até 2025. Simultaneamente, ele prevê a possibilidade de aprovação para o uso de armas de longo alcance como ATACMS e Storm Shadow. Mesmo sem eles, Kyiv já está empregando efetivamente seus próprios foguetes e drones em uma campanha contra depósitos de munição russa, ele afirma. Enquanto isso, fica cada vez mais difícil para o lado russo recrutar soldados apesar dos pagamentos generosos, há uma significativa escassez de força de trabalho no país e os estoques de equipamento militar estão diminuindo. Galeotti vê as principais ameaças à Ucrânia no fortalecimento das forças na UE contra o apoio à Ucrânia e uma possível vitória eleitoral de Donald Trump nos EUA.

05:40 Cinco senadores republicanos preocupados com os laços crescentes de Hungria com a RússiaApós sua visita à Hungria, cinco senadores republicanos dos EUA expressaram preocupação com o aumento dos laços da Hungria com a Rússia e a cooperação crescente com a China. A delegação incluía os senadores republicanos Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Goven. O senador Jerry Moran expressou sua preocupação com os laços cada vez mais próximos da Hungria com a Rússia e o enfraquecimento de suas instituições democráticas, defendendo uma aliança mais próxima entre a Hungria e seus aliados. "Está em nosso interesse coletivo que nossos países colaborem de perto. Pedimos à Hungria que ouça e responda aos avisos de seus aliados." A Hungria serve como um aliado-chave da Rússia na UE. O primeiro-ministro Orban tem consistentemente bloqueado a ajuda à Ucrânia, defendido o diálogo e muitas vezes ecoado os argumentos russos. Embora a Hungria tenha criticado a guerra, recusou-se a fornecer armas à Ucrânia.

03:27 Tiroteio de Mísseis em Kyiv frustrado por Defesa AéreaUnidades de defesa aérea ucranianas relataram ter frustrado um ataque aéreo russo em Kyiv, de acordo com o canal do Telegram do exército ucraniano. Não foram fornecidos detalhes adicionais.

01:58 Embaixador Antonov retorna a Moscou dos EUAO embaixador da Rússia nos EUA, Anatoly Antonov, teria concluído sua missão diplomática, de acordo com fontes da mídia russa. O embaixador está retornando a Moscou, segundo um representante do Ministério das Relações Exteriores citado pela Interfax. O jornal "Vedomosti" prevê que o retorno de Antonov é iminente. Mais detalhes não estavam imediatamente disponíveis. Antonov serve como embaixador em Washington desde 2017.

23:46 Execuções de POVs por tropas russas em território ucraniano são alegadasOficiais de lei e ordem na Ucrânia afirmam ter provas críveis de que as forças russas de invasão executaram um grande número de prisioneiros de guerra ucranianos. De acordo com o Ukrinform, Yuri Belousov, chefe do departamento de crimes de guerra do Procurador-Geral, declarou na televisão nacional: "Agora temos informações sobre 93 dos nossos soldados que foram executados no campo de batalha", disse ele. Belousov enfatizou que 80% dos prisioneiros de guerra ucranianos foram executados neste ano. A tendência de executar prisioneiros começou em novembro de 2023. "A atitude dos soldados russos em relação aos nossos prisioneiros de guerra piorou", disse Belousov.

22:14 Kyiv considera concessões sobre adesão à NATOA Ucrânia permanece comprometida em libertar os territórios que a Rússia ocupou nos últimos dez anos. No entanto, enfrenta escassez de pessoal e equipamento, além de apoio insuficiente da aliança ocidental. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy agora diz que Kyiv está preparando "decisões significativas" para a reunião do Grupo de Contato em Ramstein em 12 de outubro. De acordo com o "Financial Times", a nova estratégia da Ucrânia é buscar assistência militar e diplomática de seus aliados para levar a Rússia à mesa de negociações. Diplomatas ocidentais e um número crescente de oficiais ucranianos acreditam que garantias de segurança significativas poderiam servir como base para uma resolução negociada, com a Rússia mantendo o controle efetivo, embora não formal, sobre os territórios ucranianos que atualmente ocupa. Discussões também estão em andamento sobre se a Ucrânia poderia garantir a adesão à NATO como parte disso.

21:23 Estimativas de perdas de equipamentos e desafios enfrentados pela Rússia e UcrâniaA Rússia estaria perdendo três vezes mais equipamentos do que a Ucrânia e está esgotando suas reservas de equipamentos vintage da era soviética a uma taxa acelerada, enquanto sua produção só é capaz de compensar uma pequena parte de suas perdas, diz Jakub Janowski, analista baseado em Praga que trabalha para a unidade de inteligência aberta Oryx, com sede nos Países Baixos. Em comparação, a Rússia tem mais soldados e maior poder de fogo, mas ainda pode enfrentar problemas se o Ocidente aumentar seu apoio. Alguns equipamentos militares prometidos à Ucrânia ainda não foram entregues, de acordo com o Oryx. Kyiv aguarda entregas garantidas de pelo menos 280 tanques, 480 veículos de combate blindados, 1200 transportes de tropas e 180 veículos de artilharia móvel.

20:34 Forças ucranianas afirmam ter abatido um bombardeiro russo, compartilham imagens de destroçosAs forças ucranianas afirmam ter derrubado um avião de combate russo. O bombardeiro teria sido atingido perto da cidade de Kostiantyniwka, na província de Donetsk, no sábado, de acordo com o chefe da administração militar local. Fotos mostram restos carbonizados de um avião que caiu em um edifício, resultando em incêndio.

A conflito ucraniano continua resultando em baixas significativas, com recentes ataques causando numerosos feridos e mortos. Apesar dos esforços da Ucrânia para adquirir e deployar armas avançadas, o lado russo ainda mantém uma vantagem significativa em sistemas de artilharia em determinadas regiões, tornando difícil para as forças ucranianas responder efetivamente.

