As 10 cadeiras do Senado com maior probabilidade de mudar em 2024

Porquê? Por causa do mapa. A decisão do senador democrata Joe Manchin de não se candidatar à reeleição na Virgínia Ocidental sublinhou o quão vantajoso é o campo de jogo de 2024 para os republicanos. Mas a reeleição do Presidente Joe Biden daria aos Democratas do Senado uma ligeira - ênfase na ligeira - almofada devido ao papel de desempate do Vice-Presidente numa câmara dividida de forma equilibrada.

O Partido Republicano precisa de conquistar apenas um ou dois lugares - dependendo do partido que ganhar a Casa Branca - para inverter o controlo do Senado. A Virgínia Ocidental há muito que é classificada como o lugar com maior probabilidade de virar, e com a saída de Manchin, os republicanos têm agora quase a certeza de o conquistar.

As atenções voltaram-se para os dois outros assentos em estados vermelhos que os democratas estão a defender - Montana e Ohio, que são o segundo e o terceiro com maior probabilidade de virar, respetivamente. (As classificações baseiam-se nos relatórios da CNN, nos números da angariação de fundos e nos dados históricos sobre o desempenho dos estados e dos candidatos).

A corrida pelo controlo do Senado este ano será um teste político crucial: As corridas são tão nacionalizadas que o topo da lista - e os fatores que influenciam a disputa - é tudo o que importa? (Isso é especialmente importante este ano por causa da grande sobreposição entre os cinco estados que disputam as principais corridas para o Senado e os campos de batalha presidenciais). Ou será que os candidatos individuais, as corridas que disputam e as questões locais são igualmente importantes? A resposta provavelmente decidirá quem ganhará a câmara.

Os democratas estão a defender sete dos dez principais assentos do Senado com maior probabilidade de mudança. Um oitavo, o Arizona, é ocupado por uma antiga democrata, a senadora independente Kyrsten Sinema, que ainda faz parte do seu antigo partido e não disse se vai concorrer à reeleição. A decisão de Manchin teve o efeito imediato de tornar os dois únicos alvos democratas desta lista - Texas e Flórida - muito mais proeminentes na estratégia do partido para 2024.

Partindo do princípio de que a Virgínia Ocidental está fora do mapa para os Democratas, eis o que terá de acontecer para que estes mantenham o controlo do Senado: Poderiam defender todos os seus lugares restantes e manter a presidência (devido ao voto de desempate do vice-presidente num Senado 50-50); poderiam manter todos os seus lugares restantes, perder a presidência, mas virar a Florida ou o Texas; ou poderiam perder outro lugar, ganhar a presidência e virar tanto a Florida como o Texas. Se conseguissem uma reviravolta em qualquer um destes Estados e perdessem a presidência, o candidato democrata ao Senado teria de ter um desempenho significativamente superior ao do candidato principal.

A matemática é assustadora. Especialmente quando várias sondagens nacionais e em vários estados mostram Biden a perder para o seu antecessor e atual líder do Partido Republicano, Donald Trump, numa hipotética desforra.

Os senadores democratas sobre os quais recai o controlo da câmara - especificamente Jon Tester, do Montana, e Sherrod Brown, do Ohio - precisam provavelmente de se distanciar o mais possível da corrida presidencial. Ambos são titulares bem estabelecidos, com marcas individuais no seu país, mas resta saber se isso será suficiente para contrariarem a tendência partidária dos seus estados, como fizeram no passado.

Os democratas usam o mesmo argumento - sobre a importância da personalidade em detrimento do partidarismo - para explicar como podem derrotar os Sens. Rick Scott na Flórida e Ted Cruz no Texas. Mas esses são estados caros que iludiram os democratas durante anos, e investir neles poderia desviar recursos dos lugares que estão a defender.

Se há um vislumbre de esperança para os democratas, é o facto de as primárias do Partido Republicano estarem a fervilhar, apesar da nova estratégia do National Republican Senatorial Committee de apoiar desde cedo um candidato que identifica como o candidato mais forte para as eleições gerais. Uma primária tão disputada tem menos importância na Virgínia Ocidental. Mas uma corrida dividida do Partido Republicano é uma possibilidade real em Montana, e há campos lotados em Ohio, Nevada e Michigan. No Wisconsin, o Partido Republicano falhou a sua primeira escolha de recruta e está à espera que um empresário rico entre na corrida. O candidato republicano ao Senado no Arizona é um fervoroso negacionista das eleições. Só na Pensilvânia é que o Partido Republicano evitou uma batalha interna, permitindo que o seu candidato já estivesse a disputar o lugar com o candidato democrata. Mas resta saber se a estratégia do Partido Republicano de recrutar candidatos ricos - alguns dos quais não foram objeto de grande escrutínio até agora - compensa.

No início do ano eleitoral, há várias coisas importantes a observar. Os relatórios de angariação de fundos do último trimestre de 2023 serão publicados no final deste mês. Poderão os democratas manter o seu ímpeto de angariação de fundos? Os recrutas ricos do Partido Republicano se autofinanciam de maneira significativa? Os republicanos conseguem um candidato em Wisconsin e resolvem suas primárias com o mínimo de danos aos seus indicados finais?

Estas classificações serão actualizadas ao longo do ano, à medida que formos obtendo mais dados.

Para já, eis os 10 assentos do Senado com maior probabilidade de virar:

1. Virgínia Ocidental

Senador democrata Joe Manchin, da Virgínia Ocidental

A decisão do senador democrata Joe Manchin de não se candidatar à reeleição afundou qualquer hipótese que o seu partido ainda tivesse de manter este lugar num estado que Trump venceu duas vezes por cerca de 40 pontos.

Os republicanos estão bem posicionados para conquistar o lugar com o Governador Jim Justice ou o Deputado Alex Mooney como seu candidato. Mooney e os seus aliados do Club for Growth Action, que prometeu gastar milhões a apoiar o congressista, estão a tentar ligar Justice, um antigo democrata, a Biden e ao seu partido.

Um grupo chamado Conservative Americans PAC está a ripostar a Mooney, destacando as suas raízes em Maryland e salientando que o clube também se opôs a Trump. Justice tem o apoio do National Republican Senatorial Committee e de Trump, cujo apoio tem um peso significativo neste estado profundamente vermelho.

2. Montana

Senador democrata Jon Tester, de Montana

A candidatura à reeleição do Senador democrata Jon Tester será o maior barómetro para saber se os titulares com marcas fortes ainda conseguem contrariar o partidarismo dos seus estados - um teste que ele já passou três vezes.

Os republicanos estão entusiasmados com o seu recruta para enfrentar Tester. Tim Sheehy, um SEAL reformado da Marinha, tem sido rápido a entrar no ar e a apresentar-se aos eleitores, o que a sua campanha considera ter impulsionado a posição do recém-chegado político numa hipotética primária contra o deputado norte-americano Matt Rosendale. Um anúncio recente destaca o serviço militar de Sheehy e ataca Tester (e Biden) por serem "demasiado liberais para nos manterem seguros". Sheehy também tem um super PAC de apoio ao seu lado.

Mas o nativo do Minnesota tem enfrentado algumas manchetes negativas - que os democratas aproveitaram - incluindo uma história da Semafor sobre comentários que ele fez em agosto sobre querer devolver os cuidados de saúde à "privatização pura". (O seu porta-voz afirmou que ele estava a atacar as companhias de seguros e que apoia a proteção das condições pré-existentes, bem como o cumprimento dos compromissos assumidos com a Medicare e a Segurança Social).

Esta corrida também oferece o melhor teste para a nova estratégia dos republicanos nacionais de tomar partido no início de uma primária. Rosendale, que perdeu para Tester em 2018, é o tipo de candidato que o NRSC está a tentar evitar neste ciclo. Mas o membro do House Freedom Caucus está cada vez mais a fazer barulho para entrar antes do prazo de apresentação de 11 de março.

Depois de o NRSC ter assinalado o anúncio da reforma do antigo Presidente da Câmara, Kevin McCarthy, com uma declaração em que atacava Rosendale (um dos oito republicanos que votaram a favor da destituição do californiano como Presidente da Câmara, em outubro), o congressista gravou uma mensagem de vídeo em que dizia estar a "considerar fortemente" a possibilidade de se candidatar ao Senado. Dois dias depois, publicou no X fotografias em que se cruzava com Trump em Mar-a-Lago para promover uma potencial candidatura ao Senado - o que, segundo a CNN, frustrou o antigo presidente, uma vez que o congressista ainda não o tinha apoiado na altura. (Rosendale fê-lo pouco tempo depois, mas isso foi meses depois de Sheehy ter declarado o seu apoio a Trump).

Uma coisa que pode ajudar Rosendale? Um super PAC chamado Last Best Place, que ainda não teve que revelar seus doadores, tem atacado Sheehy no ar. Os republicanos acusaram-no de ser um grupo de fachada democrata. O Senate Majority PAC - o super PAC democrata ligado à liderança - recusou-se a comentar quando lhe perguntaram se estava envolvido.

Os democratas insistem que Tester pode ganhar contra qualquer um dos republicanos. Por seu lado, o senador está no ar com anúncios biográficos positivos, recordando aos eleitores o seu passado agrícola e o seu compromisso com as terras públicas, os direitos da segunda emenda e a defesa do modo de vida dos montanheses. Um outro anúncio publicita o seu trabalho no PACT Act, que expande os benefícios de cuidados de saúde para os veteranos expostos a fossas tóxicas.

3. Ohio

Senador democrata Sherrod Brown do Ohio

O senador Sherrod Brown é o outro democrata que enfrenta a reeleição num estado que Trump venceu duas vezes e, por isso, é um dos principais alvos do Partido Republicano. Mas até às primárias de 19 de março, o titular de três mandatos tem de ver os seus potenciais adversários republicanos lutarem entre si, enquanto ele pinta cada um deles como demasiado extremista.

Um dia depois de os cidadãos de Ohio terem aprovado por esmagadora maioria uma medida eleitoral que garante o direito ao aborto em novembro, a equipa de Brown divulgou um vídeo com uma compilação de citações dos seus adversários republicanos que sugerem que eles apoiariam uma proibição nacional do aborto.

O Partido Republicano nacional não está a tomar partido nesta corrida, mas Trump interveio no final do ano passado, apoiando o rico empresário Bernie Moreno. Moreno também tem o apoio do outro senador dos EUA do estado, J.D. Vance, que recebeu um impulso de Trump nas suas próprias primárias do Partido Republicano em 2022. Um anúncio recente de Moreno abre e fecha com o ex-presidente elogiando o candidato do Partido Republicano, que continua dizendo: "A primeira coisa que temos que fazer é terminar o muro".

O Senador Matt Dolan, o candidato mais moderado na corrida, também começa a sua publicidade com o foco na segurança da fronteira, mas sem qualquer apelo explícito semelhante ao de Trump. Ambos os candidatos têm uma riqueza pessoal significativa - cada um emprestou às suas campanhas 3 milhões de dólares no terceiro trimestre.

O Secretário de Estado do Ohio, Frank LaRose, o único funcionário eleito a nível estadual na corrida, começou a campanha numa posição mais proeminente. Mas os seus rivais têm-se esforçado por pôr em causa a sua capacidade de cumprir as promessas dos conservadores, depois do fracasso de uma medida eleitoral em agosto, que foi vista como uma luta por procuração para o referendo de novembro sobre o direito ao aborto.

4. Pensilvânia

Senador democrata Bob Casey da Pensilvânia

A Pensilvânia é o raro assento visado pelos republicanos que não tem uma primária complicada para o Partido Republicano - o que explica o facto de estar relativamente no topo desta lista. Como o Partido Republicano conseguiu o antigo executivo de fundos de investimento Dave McCormick e evitou o desafio do falhado candidato a governador em 2022 Doug Mastriano, o partido conseguiu lançar a sua luta contra o senador democrata Bob Casey muito antes do início do ano eleitoral. Esta será, provavelmente, a corrida mais difícil de Casey ao Senado, que procura um quarto mandato.

A China já surgiu como um tema central nesta corrida. McCormick, um veterano do Exército, propôs "seis proibições" para acabar com "a boleia livre da China". Mas, como noticiou o KFile da CNN, o seu forte posicionamento anti-China parece agora ser uma evolução do seu tempo na Bridgewater Associates, onde supervisionou investimentos maciços em empresas e participações chinesas negociadas em bolsa nos EUA. Casey introduziu recentemente legislação (com o senador Rick Scott, do Partido Republicano, da Florida, que também é candidato à reeleição) que, segundo ele, exigiria que os fundos de investimento privados divulgassem os activos investidos na China.

Casey, que tem o apoio da AFL-CIO, está a tentar realçar uma identidade populista, com os democratas a usarem o passado de McCormick em fundos de investimento para o apresentar como alguém fora do alcance. Mais recentemente, ambos os candidatos se manifestaram contra a venda da US Steel a uma empresa japonesa. Mas com Biden a lutar nas sondagens na Pensilvânia, que ganhou por pouco em 2020, e com os eleitores preocupados com a economia, a escolha pode não ser tão clara como os democratas gostariam que fosse.

5. Arizona

Senadora independente Kyrsten Sinema do Arizona

A senadora independente Kyrsten Sinema está a deixar toda a gente na dúvida sobre os seus planos de reeleição e se esta será uma corrida a três. Ela terá de se apresentar como candidata ao gabinete do secretário de Estado até 8 de abril.

Se ela se candidatar, os republicanos esperam que ela tire mais votos do democrata do que do seu eventual candidato. Isso fica evidente em um anúncio digital do NRSC que ataca o deputado democrata Ruben Gallego, inclusive em termos pessoais, e faz Sinema - que tem sido um espinho no lado da liderança democrata do Senado - parecer uma liberal.

Kari Lake, recém-saída da sua derrota para o governo em 2022, é a principal candidata à nomeação do Partido Republicano. Apesar dos apelos dos republicanos nacionais para que ela olhe para a frente - e o apoio de vozes mais estabelecidas do partido, como o senador John Barrasso, do Wyoming, membro da liderança do Partido Republicano no Senado - Lake ainda está contestando sua derrota anterior. Perdeu outro caso legal em novembro por causa de um pedido para examinar os envelopes dos boletins de voto de 2022.

Mas com o apoio de Trump e o seu apelo aos eleitores de base do Partido Republicano, Lake será difícil de derrotar nas primárias de agosto, e o partido nacional não excluiu a possibilidade de a apoiar. Concorrer contra Lake é uma perspetiva empolgante para os democratas, mas o partido nacional está esperando para ver como as coisas se desenrolam com Sinema antes de se envolver.

6. Nevada

Senador democrata Jacky Rosen do Nevada

Nevada apresenta outra oportunidade de captação para os republicanos, que gostariam de destituir o senador democrata Jacky Rosen depois de não ter conseguido contra a senadora Catherine Cortez Masto em 2022, quando conseguiram virar o gabinete do governador.

Há um campo lotado de republicanos concorrendo nas primárias de junho, mas o partido nacional está por trás do capitão aposentado do Exército Sam Brown, que terminou em segundo lugar nas primárias do Senado do ano passado.

Nevada apoiou Biden por cerca de 2 pontos em 2020, e os democratas estão esperançosos de que seu jogo de chão aqui durante um ano presidencial - combinado com a saliência da questão do aborto - ajudará todo o seu ingresso. Mas as primeiras sondagens sobre um hipotético confronto entre Biden e Trump fizeram soar alguns alarmes para os democratas, com o antigo presidente a liderar o atual presidente por 52% a 41% entre os eleitores registados numa sondagem do New York Times/Siena College realizada no final de outubro. Os eleitores hispânicos dividiram-se igualmente, tal como os eleitores brancos com formação universitária - normalmente um grupo-chave para os democratas.

Os republicanos sabem que os resultados recentes das eleições federais não lhes têm sido favoráveis, mas vêem uma oportunidade de fazer incursões junto dos eleitores hispânicos. E mesmo que não consigam ganhar este lugar, obrigar os Democratas a gastar aqui dinheiro que não irá para Montana ou Ohio pode ser a sua própria vitória.

7. Wisconsin

Senadora democrata Tammy Baldwin do Wisconsin

Os republicanos ainda não têm um candidato de peso para enfrentar a senadora democrata Tammy Baldwin, depois de a sua principal escolha - o deputado americano Mike Gallagher - ter desistido da corrida. Mas, desde então, todas as atenções têm estado viradas para o empresário Eric Hovde, que o presidente do NRSC, Steve Daines, afirmou estar a concorrer. Hovde, que perdeu a nomeação do Partido Republicano para este lugar em 2012, tem a capacidade de se autofinanciar - uma opção atractiva para os republicanos, especialmente porque é relativamente tarde no ciclo para a entrada de um desafiador.

Há ainda a questão de saber se outro empresário republicano rico, Scott Mayer, entrará na corrida, mas Daines deixou claro que não quer uma primária aqui. "Se Eric entrar na corrida", disse ele ao The Washington Examiner, "nós apoiaremos Eric". O apoio inicial do NRSC a Hovde também irritou David Clarke, o ex-xerife do condado de Milwaukee, alinhado com Trump, que poderia complicar o caminho do Partido Republicano aqui se ele entrar na corrida.

Os democratas não podem sentir-se muito confortáveis com a ausência de um candidato importante do Partido Republicano até agora. Apesar de Biden ter vencido por pouco o estado em 2020, os democratas não conseguiram destituir o senador Ron Johnson do Partido Republicano no último ciclo. E uma pesquisa Marquette de novembro encontrou Biden em uma corrida acirrada com Trump entre os eleitores registrados de Wisconsin.

8. Michigan

Senadora democrata Debbie Stabenow do Michigan

Os democratas do Michigan uniram-se em grande medida em torno da deputada norte-americana Elissa Slotkin - uma poderosa angariadora de fundos - na corrida para suceder à senadora democrata Debbie Stabenow, que se vai reformar.

Os republicanos, no entanto, têm uma primária cada vez maior num estado onde não ganham uma corrida ao Senado desde 1994. Os republicanos nacionais abraçaram o regresso do antigo deputado norte-americano Mike Rogers, que deixou o Congresso em 2015. Mas o antigo presidente do Comité dos Serviços Secretos da Câmara dos Representantes não conseguiu apurar-se. O antigo deputado Peter Meijer - que perdeu as primárias por ter votado a favor do impeachment de Trump após a insurreição de 6 de janeiro de 2021 - anunciou a sua campanha no início de novembro. O seu voto contra Trump tem um peso significativo nas primárias, o que o NRSC salientou abertamente nas suas tentativas de o convencer a não concorrer.

Outros republicanos que lançaram campanhas depois que Rogers entrou na corrida incluem o ex-chefe de polícia de Detroit James Craig, que foi desqualificado da corrida para governador de 2022 por questões de coleta de assinaturas, e o empresário Sandy Pensler, que perdeu o aceno do Partido Republicano para a cadeira em 2018.

Os democratas se saíram bem em Michigan em 2022, e o Partido Republicano estadual está em desordem. Mas Biden não parece tão forte aqui quanto em 2020, quando venceu o estado por cerca de 3 pontos. Numa sondagem recente da CNN sobre o Estado de Wolverine, por exemplo, Trump liderou Biden por 50% a 40% entre os eleitores registados, com até mesmo os jovens eleitores a favor de Trump. O diretor de campanha de Slotkin contestou a notícia do New York Times de dezembro de que a congressista estava preocupada com o facto de estar na lista de candidatos com Biden, dizendo que "espera ansiosamente" concorrer com o presidente.

9. Texas

O senador republicano Ted Cruz do Texas

O Texas - juntamente com a Flórida - assumiu ainda mais importância para os democratas nacionais como uma rara oportunidade de virar um assento no Senado e mitigar a provável vitória republicana na Virgínia Ocidental. O Comité Democrata de Campanha Senatorial investiu em pessoal de comunicação e investigação em ambos os estados e publicou anúncios digitais contra os titulares do Partido Republicano.

O deputado democrata Colin Allred enfrenta as primárias a 5 de março, mas a sua forte angariação de fundos e o seu perfil de antigo jogador da NFL fizeram dele o homem a derrotar para a nomeação. Allred já ganhou corridas difíceis antes, tendo destituído um titular republicano para ganhar a primeira eleição para o Congresso. E a sua campanha está a argumentar que, tal como na corrida à Câmara de 2018, os cuidados de saúde serão uma questão fundamental na disputa deste ano para o Senado. Para além de defender o seu apoio ao Affordable Care Act, Allred tem-se pronunciado sobre o caso de Kate Cox - a mulher do Texas que lutou contra o Estado para interromper a sua gravidez de alto risco - para tentar criar um contraste com Cruz no que respeita ao direito ao aborto.

Cruz, que ganhou a sua última corrida por menos de 3 pontos, é um papão atrativo para a esquerda. Mas as doações maciças de pequenos dólares que ele inspira aos seus detractores não se traduzem necessariamente numa derrota para o atual candidato. Mesmo os democratas bem financiados (ver Beto O'Rourke) não conseguiram vencer no Texas, que não elege um democrata a nível estadual desde 1994. Portanto, apesar da maior proeminência da disputa para os democratas nacionais, ainda é a corrida de Cruz para perder.

10. Flórida

Senador republicano Rick Scott da Flórida

É uma história semelhante na Flórida, onde os democratas nacionais fizeram investimentos na esperança de destituir o senador republicano Rick Scott. Mas é uma luta difícil no estado de tendência vermelha. Basta perguntar ao ex-deputado democrata Val Demings - um recruta de alto nível que perdeu para o senador Marco Rubio em 2022 por 16 pontos. Para além disso, Scott terá a sua vasta fortuna pessoal para utilizar na sua candidatura a um segundo mandato.

Mas os democratas sentem uma oportunidade potencial, uma vez que Scott, um antigo governador com dois mandatos, nunca ganhou nenhuma das suas corridas por mais de um ponto - e esta será a sua primeira vez a concorrer num ano presidencial. Foi também o autor de um plano político que propunha uma cláusula de caducidade para todos os programas federais, que foi tão impopular que até os colegas republicanos do Senado tiveram de o rejeitar. (Mais tarde, reviu-o para isentar a Segurança Social e o Medicare dessa disposição). É de esperar que os democratas dêem muito tempo de antena a este assunto no estado onde há muitos reformados.

A ex-deputada norte-americana Debbie Mucarsel-Powell tem gerado a maior parte da atenção do lado democrata antes das primárias de agosto. Mostrou desde o início a sua capacidade de angariação de fundos - ultrapassando por pouco o atual candidato, excluindo a sua contribuição pessoal, durante o primeiro trimestre parcial em que esteve na corrida - mas a sua angariação de fundos no final do ano será analisada de perto para ver até que ponto esse impulso será sustentável.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com