Líder da Saxônia, Michael Kretschmer, classifica Eleições Estaduais como "Potencialmente Mais Significativas em 34 Anos". Ao depositar seu voto em Dresden, Kretschmer expressa gratidão às pessoas que mudaram seus votos nos últimos anos, acabando por escolher a força dominante no centro moderado, a União Saxã. "Este consenso nos permitirá estabelecer um governo que atenda a esta terra", acrescenta Kretschmer. De acordo com as pesquisas, seu CDU está envolvido em uma disputa apertada com a AfD.

10:30 da manhã: Ramelow Discute a Ausência de Wagenknecht na Urna Para o presidente da esquerda da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia das eleições é uma "festa da democracia", apesar da possibilidade iminente de não ser reeleito. Durante uma entrevista à ntv, Ramelow expressa sua desaprovação a um governo minoritário e questiona a competência do BSW.

09:59 da manhã: Historiador Loew Crítica a Data da Eleição O historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia, que cai no 85º aniversário da invasão da Alemanha em 1939. "Em retrospectiva, quem escolheu esta data mostrou má intuição histórica", diz Loew, expressando preocupação com as possíveis interpretações equivocadas que poderiam surgir se um partido com ligações turvas com a era nazista, classificado como "seguramente de extrema direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, deveria vencer as eleições em Dresden e Erfurt.

09:30 da manhã: "Eleição Crítica": Todas as Informações de Votação da Saxônia Mais de 3,3 milhões de eleitores qualificados na Saxônia decidirão quem governará seu parlamento estadual no futuro. Com a possibilidade do CDU perder sua posição como força liderança no estado desde 1990, o ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, se refere à eleição como "crítica". "Trata-se disso".

09:05 da manhã: Kretschmer Acusa Trânsito de Decisões Prematuras Com o dia da eleição na Saxônia, surge a pergunta: O ministro-presidente Michael Kretschmer prolongará a série de vitórias do CDU no estado? Durante uma entrevista à ntv, Kretschmer expressa sua posição sobre questões de refugiados, o governo do semáforo e a guerra na Ucrânia.

08:46 da manhã: Dados da Eleição para a Turíngia Chegou o dia da decisão: Qual partido irá conduzir o estado federal com aproximadamente 2,1 milhões de habitantes nos próximos cinco anos no coração da Alemanha? A AfD, com o candidato principal Björn Höcke, emergirá como o partido mais influente na Turíngia?

08:24 da manhã: Riscos do Crescimento da AfD para a Democracia As pesquisas indicam que a AfD provavelmente aumentará significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Pesquisadores destacaram que esse desenvolvimento representa um risco para as instituições democráticas devido a uma regra de direito mais fraca do que percebida por muitos.

08:00 da manhã: Seções de Urna Abertas na Turíngia e na Saxônia As eleições para os novos parlamentos estaduais estão ocorrendo hoje na Turíngia e na Saxônia. De acordo com as pesquisas, a AfD tem uma liderança clara na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do chefe do governo incumbente Michael Kretschmer e a AfD estão empatados. As primeiras estimativas são esperadas quando as seções de voto fecharem às 18h. As eleições em ambos os estados alemães orientais servem como um barômetro para a coalizão do semáforo em Berlim.

Para a atual coalizão da Turíngia liderada pelo ministro-presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não existe uma maioria nas pesquisas. Uma opção pós-eleição envolve um governo com o CDU, a Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e o SPD. O CDU está incerto se sua aliança com a BSW persistirá na Saxônia. Kretschmer não descarta uma aliança com a BSW. A possibilidade de o Partido da Esquerda ser expulso do parlamento da Saxônia e os Verdes e o FDP na Turíngia enfrentarem um destino semelhante está em aberto.

Em luz das eleições na Saxônia e na Turíngia, um historiador alemão, Peter Oliver Loew, critica a data da eleição, uma vez que cai no 85º aniversário da invasão da Alemanha em 1939.

Enquanto isso, os Países Baixos expressam sua preocupação com o possível aumento de partidos de extrema direita nas eleições, dadas suas históricas associações com ideologias extremistas, em particular no caso da AfD.

