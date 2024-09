Às 10:42, as notícias russas relatam um grande inferno que envolveu um armazém de munições em Volgogrado.

09:57 Forças Armadas Ucranianas Reportam 165 Conflitos Desde OntemAs forças armadas ucranianas relataram até 165 conflitos desde ontem, com mais de um quarto deles ocorrendo na região do Donbass, ao redor da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk. De acordo com seu relatório, as forças russas executaram 73 bombardeios aéreos em posições e áreas povoadas, utilizando 124 munições aéreas guiadas. Além disso, lançaram sete mísseis. Além disso, os invasores iniciaram mais de 4.700 ataques, que incluíram 179 lançamentos de foguetes múltiplos. Um total de 1.700 drones suicidas foram implantados. Por outro lado, aeronaves ucranianas, bem como unidades de mísseis e artilharia, realizaram seis ataques em locais lotados de pessoal, armas e equipamento militar, de acordo com as forças armadas ucranianas.

09:17 Juiz Sênior da Ucrânia Morto em Ataque a Veículo CivilUm juiz do Supremo Tribunal que estava fornecendo ajuda humanitária aos moradores locais de uma vila na região de Kharkiv foi morto tragicamente em um ataque de drone a um veículo civil, segundo noticiou o site Ukrinform, citando a procuradoria regional. No dia anterior, um drone inimigo atingiu o SUV dirigido pelo Juiz Leonid Loboyko enquanto ele estava a caminho de entregar ajuda à vila. Ele morreu instantaneamente, enquanto três mulheres que também estavam no carro ficaram feridas. A Ucrânia está investigando o incidente como crime de guerra e assassinato.

08:55 Ucrânia Relata Feridos Após Ataques em ZaporizhzhiaOficiais ucranianos relataram danos significativos à infraestrutura civil na cidade industrial de Zaporizhzhia, localizada no sul do país, após novos pesados bombardeios aéreos russos. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, de acordo com o chefe da administração regional, Ivan Fedorov, em uma postagem no Telegram. Ainda pode haver pessoas presas sob os escombros. Houve mais de dez ataques aéreos, com vários incêndios relatados.

08:27 Rússia: 125 Drones Ucranianos Abatidos OntemA Rússia afirma ter abatido 125 drones ucranianos ontem, anunciou o ministério da defesa. Os 125 drones foram interceptados e destruídos pela defesa aérea russa. Vários governadores regionais relataram danos dos ataques, mas não foram relatadas baixas. De acordo com esses relatórios, 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgograd, 17 cada sobre as regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 sobre a região de Rostov.

07:42 Ucrânia: 1.170 baixas no lado russo desde ontemAs forças armadas ucranianas relatam 1.170 baixas no lado russo nas últimas 24 horas, elevando o número total de soldados russos feridos e mortos para quase 652.000. Desde ontem, a Ucrânia também relata nove tanques russos destruídos e 62 sistemas de artilharia, bem como 38 veículos blindados. Noventa e três drones foram abatidos e um sistema de defesa aérea foi atingido, de acordo com a contagem oficial.

07:22 Analistas Militares: Ucrânia Ataca Mais Depósitos de Armas na RússiaAnalistas militares na plataforma X relatam que drones de ataque ucranianos atingiram um depósito de munições russas em Kotluban durante a noite. Fontes locais relatam incêndios perto do grande depósito de munições da região de Volgograd. O sistema de informações de incêndios da NASA também relata incêndios na face norte do depósito. Nem o Kremlin nem as forças armadas ucranianas comentaram sobre isso até agora.

06:54 Klingbeil Pede Continuação do Apoio à UcrâniaO líder do SPD, Lars Klingbeil, espera que a próxima cúpula da Ucrânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein envie uma mensagem clara de solidariedade com o país atacado pela Rússia. "A conferência deve deixar claro novamente que todos estão obrigados, incluindo os EUA após as eleições de novembro, a continuar apoiando ativamente a Ucrânia pelo tempo que for necessário", disse Klingbeil. Também deve ser considerado "como futuras conferências de paz podem ser estabelecidas para discutir uma perspectiva significativa para a paz no interesse do povo ucraniano". Biden é esperado para fazer sua primeira visita presidencial à Alemanha em 10 de outubro. Em 12 de outubro, uma conferência dos 50 países que atualmente fornecem apoio militar à Ucrânia será realizada na base aérea dos EUA em Ramstein - pela primeira vez no mais alto nível. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy também é esperado para participar.

05:42 porta-voz de Zelenskyy fala sobre liberação de armas: russos serão notificados primeiroDe acordo com o porta-voz do presidente ucraniano, a decisão sobre o uso de armas ocidentais no território russo ainda não foi finalizada. Serhiy Nykyforov explica no programa de notícias ucraniano 24/7 que "nenhuma decisão final e clara" foi tomada sobre essa questão ainda. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, no entanto, negociou com todas as partes relevantes - Itália, França, Reino Unido e, é claro, os EUA. O porta-voz de Zelenskyy acrescenta: "Devemos reconhecer que os russos serão os primeiros a saber sobre a permissão para penetrar profundamente no território russo. Eles verão primeiro, e então haverá um anúncio oficial."

04:45 Suíça Apoia Iniciativa de Paz da China, Ucrânia DesapontadaO Ministério das Relações Exteriores da Suíça expressou seu apoio a uma iniciativa de paz liderada pela China para pôr fim ao conflito na Ucrânia. A visão da Suíça sobre essas iniciativas mudou significativamente, segundo o ministério em Berna. No entanto, a Ucrânia expressa seu desapontamento com a posição suíça. A Ucrânia está preparando uma segunda cúpula de paz para novembro. Em junho, várias dezenas de países, sem a Rússia e a China, participaram da primeira reunião na Suíça.

03:29 Lituânia Envia Ajuda Militar a KyivA Lituânia está enviando um pacote de assistência militar carregado com munições, computadores e suprimentos logísticos para a Ucrânia. Esta ajuda é esperada para chegar ao seu destino nesta semana, segundo anunciou o governo lituano. De acordo com Vilnius, desde o início deste ano, a Lituânia já enviou munição de 155 mm, veículos blindados do tipo M577 e M113, sistemas anti-drone, armas anti-tanque, sistemas de controle remoto e outros equipamentos para a Ucrânia.

02:29 Tragédia na Região de KharkivTrês pessoas morreram e seis ficaram feridas devido a ataques aéreos russos no vilarejo de Slatyne, na região de Kharkiv. As autoridades locais relatam que o ataque atingiu infraestrutura civil e danificou uma instituição educacional e empresas enquanto as pessoas estavam nas ruas. O Governador da Oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov, acusou a Rússia de liderar uma "guerra contra civis".

01:29 Coreia do Norte Critica Ajuda Militar dos EUAA Coreia do Norte, acusada de fornecer armas ilegais à Rússia, criticou o auxílio militar de US$ 8 bilhões aos EUA para a Ucrânia como uma "ação pouco sábia" e um jogo perigoso contra o poder nuclear da Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou esse auxílio durante a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a Washington. O auxílio é para apoiar a Ucrânia na defesa própria e inclui armas com maior alcance para aumentar a capacidade da Ucrânia de atacar a Rússia a partir de uma distância segura.

00:25 Morte no Hospital de Sumy AumentaO número de mortos em um ataque russo a um hospital na cidade ucraniana de Sumy, perto da fronteira, subiu para dez. O ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko, revelou que o hospital foi atacado primeiro, com uma pessoa morrendo no ataque inicial. O hospital foi atacado novamente durante a evacuação de pacientes. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusou a Rússia de travar uma "guerra contra hospitais".

22:54 Equipe de Zelenskyy: EUA Mostra Forte Interesse no Plano de VitóriaO porta-voz do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, Serhiy Nykyforov, afirma que o governo dos EUA mostra "forte interesse" no chamado "plano de vitória" de Zelenskyy. Isso contrasta com notícias que sugerem ceticismo dos EUA em relação ao plano. De acordo com Nykyforov, o plano foi "bem recebido" e o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu retornar com "algumas decisões e respostas" ao plano na reunião do grupo de contato de Ramstein, na Alemanha, em 12 de outubro.

22:25 Zelenskyy: Trump Apoiará a Ucrânia se VencerO presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acredita que, se Donald Trump vencer as eleições de novembro, ele apoiará a Ucrânia. Zelenskyy compartilhou essa opinião após encontrar Trump na Fox News. Zelenskyy afirmou: "Não sei quem vencerá as eleições e quem será o presidente. Mas recebi informações claras de Donald Trump de que ele apoiará a Ucrânia".

21:40 Lavrov: Ocidente Deve Evitar Confrontar um Poder NuclearNo discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alerta o Ocidente a evitar uma confrontação militar com um poder nuclear, que é a Rússia, até o fim. Ele descreve tais tentativas como uma "empresa suicida". O líder do Kremlin, Vladimir Putin, havia ameaçado usar armas nucleares alguns dias antes. De acordo com Putin, qualquer ataque convencional à Rússia apoiado por uma potência nuclear seria considerado um ataque por aquelas nações.

