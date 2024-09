Às 10:32, as notícias da Rússia relatam um incêndio significativo em instalações de armazenamento de munições em Volgogrado.

10:57 Forças Armadas Ucranianas Relatam 165 Engajamentos Desde OntemAs forças armadas ucranianas registraram até 165 engajamentos desde ontem, com mais de um quarto deles ocorrendo na região do Donbass, especificamente ao redor da cidade contestada de Pokrovsk. De acordo com o relatório, as forças russas realizaram 73 ataques aéreos contra alvos e áreas civis, utilizando 124 bombas guiadas. Além disso, lançaram sete mísseis. Além disso, os agressores realizaram mais de 4.700 ataques, incluindo 179 ataques com lançadores múltiplos de foguetes, edeployaram mais de 1.700 drones suicidas. A aviação ucraniana, junto com as forças de mísseis e artilharia, supostamente realizou seis ataques em áreas dominadas por pessoal, armas e equipamento inimigo.

10:17 Juiz Sênior da Suprema Corte Morto em Ataque Russo a Veículo CivilUm juiz sênior do Supremo Tribunal, que estava prestando ajuda aos habitantes de uma vila na região de Kharkiv, foi morto em um ataque de drone a um veículo civil, de acordo com o site de notícias Ukrinform, citando a procuradoria regional. No dia anterior, um drone controlado pelo inimigo atingiu o SUV em que o Juiz Leonid Loboyko estava viajando. Ele morreu instantaneamente. Três mulheres que também estavam no veículo ficaram feridas. A Ucrânia está investigando potenciais crimes de guerra e assassinato.

09:55 Autoridades Ucranianas Reportam Feridos Após Ataques em ZaporizhzhiaAs autoridades ucranianas relatam danos significativos a estruturas civis na cidade industrial de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, após novos bombardeios aéreos russos em massa. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, de acordo com o chefe da administração regional, Ivan Fedorov, em uma postagem no Telegram. Ainda pode haver pessoas presas sob os escombros. A cidade sofreu mais de dez ataques aéreos, com vários incêndios relatados.

09:27 Rússia Afirma Ter Abatido 125 Drones Ucranianos OntemA Rússia afirma ter abatido 125 drones ucranianos na noite passada, de acordo com o ministério da defesa. Os 125 drones foram neutralizados e destruídos pelos sistemas de defesa aérea russos. De acordo com os relatórios, 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgograd, 17 cada sobre as regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 sobre a região de Rostov.

08:42 Forças Armadas Ucranianas Relatam 1.170 Vítimas Russas nas Últimas 24 HorasAs forças armadas ucranianas relatam 1.170 baixas russas nas últimas 24 horas, elevando o número total de soldados feridos e mortos para aproximadamente 652.000. Nas últimas 24 horas, as forças ucranianas também relataram a destruição de nove tanques russos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados. Noventa e três drones foram supostamente abatidos e um sistema de defesa aérea foi atingido.

07:22 Analistas Militares: Ucrânia Alvo de Mais Depósitos de Munição na RússiaAnalistas militares na plataforma X relatam que drones ucranianos atingiram uma instalação de armazenamento de munição russa em Kotluban durante a noite. Fontes locais relatam incêndios perto do grande depósito de munição russo na região de Volgograd. O sistema de informações de incêndios da NASA também relata incêndios na face norte do depósito. Nem o Kremlin nem o exército ucraniano comentaram sobre isso ainda.

06:54 Klingbeil Pede Obrigação de Apoiar a UcrâniaO líder do SPD, Lars Klingbeil, espera que a próxima cúpula da Ucrânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein envie uma mensagem forte de solidariedade com o país atacado. "A cúpula deve enfatizar novamente que todos estão obrigados, incluindo os Estados Unidos após as eleições de novembro, a apoiar ativamente a Ucrânia por quanto tempo for necessário", disse Klingbeil. Também é digno de consideração "como futuras conferências de paz podem ser organizadas de forma mais ampla para discutir, em última instância, uma perspectiva de paz para o benefício dos ucranianos". Biden é esperado para fazer sua primeira visita presidencial à Alemanha em 10 de outubro. Uma conferência dos 50 países que apoiam a Ucrânia será realizada na base aérea dos EUA em Ramstein em 12 de outubro - pela primeira vez no mais alto nível. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, também é esperado para participar.

05:42 porta-voz de Zelenskyy sobre entrega de armas: russos serão informados primeiroDe acordo com o porta-voz do presidente ucraniano, ainda não foi tomada uma decisão definitiva sobre o uso de armas ocidentais no território russo. Serhiy Nykyforov explica no programa de notícias ucraniano 24/7 que "ainda não há uma decisão final e clara" sobre esse assunto. No entanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, "discutiu esse assunto com todas as partes cujo consentimento é necessário - Itália, França, Reino Unido e, é claro, os Estados Unidos". O porta-voz de Zelenskyy acrescenta: "Devemos lembrar que os russos saberão primeiro sobre a autorização para incursões profundas em seu território. Eles saberão primeiro, e depois haverá um anúncio oficial."

04:45 Suíça Apoia Plano de Paz da China, Kyiv DesapontadaO Ministério das Relações Exteriores da Suíça expressou seu apoio a um plano de paz liderado pela China para pôr fim ao conflito na Ucrânia. A perspectiva da Suíça sobre tais iniciativas mudou, explica o ministério em Berna. De Kyiv, é considerado uma decepção. A Ucrânia está atualmente preparando uma segunda conferência de paz para novembro. Em junho, vários países sem a Rússia e a China participaram de uma primeira reunião na Suíça.

03:29 Lituânia Envia Ajuda Militar à UcrâniaA Lituânia está enviando um pacote de ajuda militar composto por munição, computadores e suprimentos logísticos à Ucrânia. Este pacote deve chegar ao seu destino nesta semana, como anunciado pelo governo lituano. Desde o início do ano, a Lituânia entregou munição de 155 mm, veículos blindados M577 e M113, sistemas anti-drone, armas antitanque, sistemas de controle remoto e vários outros equipamentos à Ucrânia.

02:29 Tragédia na Região de Kharkiv: Três Vidas PerdidasBombardeios aéreos russos atingiram a vila de Slatyne na região de Kharkiv, resultando na morte de três pessoas e ferindo seis outras. Segundo autoridades regionais, os ataques atingiram infraestrutura civil e instalações educacionais e comerciais, causando danos enquanto pessoas circulavam pelas ruas.

01:29 Coreia do Norte Advertiu contra Ajuda Militar dos EUA à Ucrânia como 'Brincar com Fogo' A Coreia do Norte, supostamente envolvida no fornecimento ilegal de armas à Rússia, percebeu a ajuda militar americana de US$ 8 bilhões destinada à Ucrânia como "um sério passo em falso" e "brincar com fogo" contra o poder nuclear da Rússia. O anúncio foi feito pelo presidente dos EUA, Joe Biden, durante a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a Washington. A ajuda é destinada a auxiliar a Ucrânia na defesa própria, incluindo armas com alcance estendido, aumentando assim a capacidade do país para atacar a Rússia a uma distância segura.

00:25 Ataque Russo a Hospital em Sumy: Número de Mortes Sobe para DezO número de mortos subiu para dez após um ataque russo a um hospital localizado na cidade fronteiriça ucraniana de Sumy. Inicialmente, apenas uma vida foi perdida durante o primeiro ataque ao clínica, conforme relatado pelo ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko. Infelizmente, o hospital foi bombardeado novamente durante a evacuação de pacientes. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusa a Rússia de liderar uma "guerra contra hospitais".

22:54 Equipe de Zelenskyy: EUA Demonstra Interesse no 'Plano de Vitória' de ZelenskyyDe acordo com Serhiy Nykyforov, porta-voz da presidência ucraniana, o governo americano demonstrou "interesse significativo" no alegado "plano de vitória" do presidente Volodymyr Zelenskyy. Isso contrasta com a cobertura da mídia que sugeriu falta de entusiasmo de Washington. "Não é preciso", afirmou Nykyforov na televisão ucraniana. O plano foi "bem-recebido". Nykyforov também indica que o presidente Joe Biden prometeu retornar com "algumas decisões e respostas" sobre o plano na reunião do Grupo de Contato de Ramstein na Alemanha em 12 de outubro.

22:25 Zelenskyy: Trump Apoiará a UcrâniaO presidente Volodymyr Zelenskyy acredita que Donald Trump apoiará a Ucrânia se vencer as eleições de novembro. Zelenskyy expressou essa crença em uma entrevista no canal Fox News. "Não tenho certeza sobre o cenário pós-eleição e quem assumirá a presidência", explica Zelenskyy. "No entanto, recebi comunicação direta de Donald Trump de que ele será um aliado da Ucrânia, apoiando nosso país."

21:40 Lavrov Advertiu Países Ocidentais Contra Tomar a Rússia como Alvo NuclearEm seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, alertou os países ocidentais contra o desejo de "tomar a Rússia como alvo até o fim", descrevendo isso como uma "escolha suicida". Ele rotulou qualquer tentativa de derrotar a Rússia como "suicida". Apenas alguns dias antes, o líder russo, Vladimir Putin, havia ameaçado o uso de armas nucleares. De acordo com Putin, qualquer ataque convencional contra a Rússia apoiado por uma potência nuclear seria interpretado como um ataque conjunto dos países envolvidos.

