08:59 Potenciais Armas de Alcance para a Rússia? Discussão Entre Starmer e Biden na Assembleia Geral da ONU NovamenteO primeiro-ministro britânico Starmer mencionou uma discussão iminente sobre a possibilidade da Ucrânia utilizar armamento ocidental avançado contra alvos russos. Isso foi dito após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, na qual uma decisão sobre esse assunto foi adiada. Starmer mencionou que ele e Biden voltariam a discutir esse assunto durante seu encontro na Assembleia Geral da ONU em Nova York na semana seguinte, na presença de um grupo maior. Meios de comunicação britânicos sugerem que Biden está disposto a permitir que a Ucrânia utilize mísseis britânicos e franceses governados pela tecnologia dos EUA, mas não mísseis produzidos nos EUA.

08:23 Resposta de Zelensky às Afirmações de Trump: "Promessas de Campanha são Promessas de Campanha"O candidato presidencial republicano dos EUA, Donald Trump, tem insistido em sua capacidade de encerrar o conflito na Ucrânia em um dia, mas ainda não apresentou um plano específico. Quando questionado durante uma entrevista da CNN para explicar sua interpretação da afirmação de Trump, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, respondeu: "Atualmente, não consigo compreender isso porque não conheço os detalhes e objetivos exatos por trás disso." Zelensky afirmou que sua posição é de que os Estados Unidos estão atualmente no meio de uma campanha eleitoral. "E promessas de campanha são promessas de campanha", acrescentou. "Às vezes, elas não são muito realistas." No entanto, Zelensky também afirmou que havia conversado com Trump dois meses antes e que Trump havia prometido seu apoio à Ucrânia. Ele descreveu a discussão como favorável.

07:27 Avaliação do ISW: Mais Soldados Russos Necessários em Kursk para Expulsar UcranianosA Rússia continua suas contra-ofensivas na região de Kursk, mas, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), ainda não se observou uma operação abrangente para expulsar os ucranianos da região. O ISW, com sede em Washington, afirma que as autoridades russas têm confiado principalmente em recrutas com treinamento e equipamento insuficientes, bem como em pequenas unidades das forças armadas regulares e outras forças de segurança na região fronteiriça. Em sua avaliação, o think tank postula: "Se a Rússia quiser recuperar território capturado pelas forças ucranianas na região de Kursk, provavelmente será necessário um maior Deployment de pessoal e recursos - especialmente se a maioria das unidades existentes com pouca experiência de combate estiver envolvida."

06:49 Ucrânia Sofre Múltiplos Ataques de Drone

De acordo com o exército ucraniano, a Rússia lançou uma série de ataques de drone contra a Ucrânia durante a noite. O exército russo enviou vários grupos de ataques de drone, de acordo com o relatório da força aérea ucraniana. Alertas de ataque aéreo foram acionados em quase todas as regiões do país. Por exemplo, na região de Odessa. A marinha afirma ter derrubado nove drones lá. Em Odessa, explosões foram relatadas, como indicado pelo prefeito. Infelizmente, ainda não há relatórios de vítimas.

06:13 Mützenich Propõe um Grupo de Contato Internacional para Iniciativa de Paz

O líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, está defendendo a criação de um grupo de contato internacional para facilitar uma iniciativa de paz no conflito da Ucrânia. "A meu ver, agora é importante que os aliados ocidentais iniciem um grupo de contato para iniciar um processo", disse ele ao "Rheinische Post". "O chanceler alemão e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordam que agora é um momento oportuno para intensificar os esforços para negociações de paz e que a Rússia também deve ser incluída na próxima cimeira de paz." Quando questionado sobre potenciais membros de um grupo de contato, Mützenich citou países como China, Índia, Turquia e Brasil como potenciais participantes. "Dado o crescente convencimento desses países de que o ataque russo poderia se tornar um fardo", Mützenich acreditava que "o trabalho de um grupo de contato poderia ser promissor e poderia servir como um mediador crucial."

05:41 UE Considera Abordagem Alterada para Prorrogação de Sanções

Diplomatas da UE revelaram que a Comissão Europeia está avaliando três cenários para a provável prorrogação de sanções contra a Rússia. Essas abordagens potenciais foram compartilhadas com diplomatas europeus na sexta-feira, de acordo com várias fontes. O fundo para essa exploração gira em torno dos ativos congelados do banco central da Rússia, que são essenciais para conceder um mega-empréstimo de 50 bilhões de dólares à Ucrânia pelos países do G7. Esses ativos permaneceram congelados desde que a Rússia atacou a Ucrânia.

03:40 Klitschko: Débris de Drone Bate em Edifícios de Kyiv

O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, comunicou via aplicativo de mensagem Telegram que débris de drone caíram em um edifício municipal na capital ucraniana, Kyiv. Os débris atingiram um edifício municipal no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade, pela manhã. Klitschko também informou que os serviços de emergência estavam a caminho do local. Anteriormente, o prefeito havia declarado que as unidades de defesa aérea estavam operacionais na capital.

01:35 Kim Jong Un Promete Cooperação Mais Próxima com Shoigu

O líder norte-coreano Kim Jong Un prometeu uma cooperação mais próxima com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, os dois homens tiveram uma conversa abrangente durante a visita de Shoigu a Pyongyang e chegaram a um consenso satisfatório sobre questões relacionadas ao fortalecimento da cooperação para proteger os interesses de segurança mútuos. Shoigu, que ainda era ministro da Defesa da Rússia até maio, iniciou relações mais próximas entre a Coreia do Norte e a Rússia com uma visita a Pyongyang em julho do ano anterior.

23:36 Zelensky vai Revelar "Estratégia da Vitória" a Biden em Setembro

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agendou uma reunião em setembro com o Presidente dos EUA, Joe Biden. "Vou apresentar o plano para a vitória", afirmou Zelensky durante uma visita a Kyiv, a capital ucraniana. Esta estratégia consiste em um sistema de decisão coordenado, fortalecendo a Ucrânia com músculo militar suficiente para influenciar a guerra rumo à tranquilidade. "Conflitos vitoriosos podem terminar justamente de várias maneiras: seja expulsando a força de ocupação ou através da diplomacia", esclareceu Zelensky. Isso estabeleceria firmemente a autodeterminação da Ucrânia. No entanto, Kyiv depende do apoio dos EUA para a postura necessária.

22:59 Mudança na Ação Offensive Russa para o Sul

Os confrontos pesados persistem no leste do país, de acordo com o Exército ucraniano. De acordo com o Estado-Maior em Kyiv, houve 115 confrontos, detalhados em seu relatório noturno. "A zona mais intensa de hoje foi em Kurakhove, além da atividade inimiga ativa nas direções de Lyman e Pokrovsk", afirmou. Kurakhove é uma cidade pequena ao sul de Pokrovsk. Pokrovsk foi uma vez considerada a principal rota de ataque para as tropas russas. No entanto, recentemente, eles só conseguiram pequenas conquistas territoriais na área. Em vez disso, eles mudaram sua trajetória ofensiva para o sul para capturar a cidade mineira de Hirnyk perto de Kurakhove.

22:18 Zelensky: Avanço em Kursk Traz Alívio Desejado

O avanço ucraniano na região russa de Kursk está produzindo os resultados desejados, de acordo com o Presidente Volodymyr Zelensky. Na região de Charkiv, o inimigo foi detido, e no Donetsk, o avanço russo diminuiu, afirma ele. A Rússia ainda não registrou nenhuma vitória substancial em seu contra-ataque em Kursk. Especialistas anteriormente expressaram dúvidas sobre o deslocamento de maiores formações de tropas russas de Donetsk e outras regiões para Kursk. A Rússia afirma ter reconquistado 10 de 100 aldeias ocupadas.

21:46 "Medo do Ocidente" - Palavras Cortantes de Zelensky sobre Aliados

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky critica o Ocidente por ter "medo" ao deliberar sobre a ajuda à Ucrânia para enfrentar mísseis russos. "Se os aliados interceptam coletivamente mísseis e drones no Oriente Médio, por que não há decisão semelhante para neutralizar coletivamente mísseis e drones iranianos Shaheds no céu ucraniano?" remarked Zelensky em uma conferência em Kyiv. "Eles são relutantes até mesmo em reconhecer: 'Estamos trabalhando nisso'. E isso está acontecendo mesmo com mísseis e drones pairando sobre os territórios dos nossos vizinhos", afirmou o chefe de estado ucraniano. Isso é "vergonhoso para o mundo democrático".

21:30 Mais de 8000 Drones Iranianos Despachados pela Rússia na Ucrânia

De acordo com os relatórios de Kyiv, a Rússia lançou 8060 drones iranianos Shahed na Ucrânia desde o início da guerra. Não há declarações da Irã ou Rússia. A Ucrânia acusou pela primeira vez o Irã de fornecer drones suicidas à Rússia no outono de 2022.

20:43 Possibilidade de Licenças para Armas de Alcance Longo para a Ucrânia? EUA Fica em Silêncio

Em Washington, o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o Presidente dos EUA, Joe Biden, estão prestes a se encontrar. Há especulações sobre potenciais anúncios sobre a aprovação do uso de armas de longo alcance pela Ucrânia. De acordo com fontes do The Guardian, o Reino Unido supostamente permite que a Ucrânia realize ataques usando mísseis Storm-Shadow. No entanto, não são esperados anúncios formais durante a reunião de hoje entre os dois aliados. "Não esperaria uma declaração hoje sobre o emprego de armas de longo alcance dentro da Rússia - certamente não dos EUA", diz John Kirby, Diretor de Comunicações do Conselho de Segurança Nacional. Ele apenas reconhece que eles ainda estão consultando o Reino Unido, a França e outros aliados "sobre os tipos de capacidades que serão disponibilizados à Ucrânia". Kirby também evita fornecer uma resposta direta quando perguntado se a administração dos EUA anunciará alguma mudança. "Não vou me envolver em uma discussão hipotética sobre o que podemos ou não dizer em um determinado momento."

