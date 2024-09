Às 08:08, uma cidade da fronteira ucraniana enfrentou um ataque, resultando em numerosas vítimas.

No texto abaixo, a parte sul da Ucrânia, a cidade de Izmail está sob ataque. De acordo com Oleh Kiper, governador da Oblast de Odessa, três indivíduos, todos idosos, incluindo uma mulher com mais de 90 anos, foram tragicamente mortos em um ataque de drone russo pela manhã. Além dessas fatalidades, onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. O ataque também causou danos a edifícios, carros e vários incêndios. Izmail fica na fronteira com a Romênia, com a extremidade norte do Danúbio formando a fronteira.

Tempo de Ampliar a Ajuda: Especialista em Política Externa do SPD Roth Advoga "Substancialmente Mais" de Ajuda Militar à UcrâniaMichael Roth, especialista em política externa do SPD, está pedindo aos países europeus que aumentem significativamente sua ajuda militar à Ucrânia. De acordo com Roth, que falou ao "Tagesspiegel", é crucial que as maiores nações europeias forneçam mais apoio militar para manter a Ucrânia como uma nação livre e democrática. Ele enfatizou que agora é a hora de mobilizar todos os recursos disponíveis para fortalecer a posição da Ucrânia em potenciais negociações. Roth destacou que quem quiser pôr fim à guerra rapidamente deve garantir que a Ucrânia tenha os recursos necessários. Em sua visão, força militar e diplomacia são duas componentes inseparáveis da equação. Roth destacou que a Rússia provavelmente concordará com negociações apenas se Putin sentir que uma vitória sobre a Ucrânia é impossível.

Baerbock Defende Entrega de Armas Ocidentais à Ucrânia e Advertência Contra Fraqueza do Apoio a KyivA Ministra das Relações Exteriores Baerbock defendeu a entrega de armas à Ucrânia e advertiu contra fraqueza no apoio a Kyiv. Ela argumentou que a noção de que não haveria luta e baixas na Ucrânia se as armas defensivas estivessem ausentes é tanto simples quanto falsa. Baerbock, que falou durante a Debate Geral da ONU em Nova York, alertou que se a Rússia parar seu ataque, a guerra terminará. No entanto, se a Ucrânia parar de se defender, o resultado final será devastador para a Ucrânia. Baerbock enfatizou que Putin respondeu a um convite para uma conferência de paz em junho com um bombardeio de um hospital infantil. Ela apontou que, enquanto Putin permanecer relutante em engajar em negociações, a retirada do apoio significaria que os hospitais ucranianos e suas crianças ficariam desprotegidos. Baerbock reiterou que a Rússia tem consistentemente testado a inviolabilidade das fronteiras dos Estados Bálticos e da Polônia.

Eslovênia Deve Considerar Todas as Opções para Auxiliar a Ucrânia com Armas de Alcance LongoO governo esloveno aconselhou contra tomar decisões apressadas sobre o deployment de armas ocidentais de longo alcance em território russo. O primeiro-ministro Robert Golob reconheceu que a questão era complexa, mas enfatizou a importância de explorar todas as opções disponíveis. Ele não descartou a possibilidade de utilizar mísseis de cruzeiro de longo alcance, sujeito a uma avaliação cuidadosa da situação. A Alemanha e os EUA expressaram reservas quanto a esse assunto. Recentemente, o chanceler Olaf Scholz expressou oposição à fornecimento de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia.

Baerbock Exige que o Irã Pare de Auxiliar a RússiaA Ministra das Relações Exteriores Baerbock pediu ao Irã que pare de fornecer qualquer ajuda ao esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia e pare de fornecer mísseis balísticos e drones. Este pedido foi feito após sua reunião com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araktschi, na margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Trump Anuncia Reunião com Zelensky em Nova YorkO ex-presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que se encontrará com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na sexta-feira em Nova York, no Trump Tower em Manhattan. Zelensky, que anteriormente se encontrou com o presidente Biden, estendeu sua estadia nos EUA para facilitar o encontro.

Harris Extende Apoio à Ucrânia e Advertência Contra Vitória RepublicanaA candidata à presidência democrata Kamala Harris prometeu seu apoio contínuo à Ucrânia e advertiu contra a perspectiva de uma vitória republicana sem mencionar explicitamente Trump. Durante um encontro com Zelensky em Washington, Harris expressou seu apoio inabalável ao povo ucraniano e enfatizou o papel crucial da Ucrânia em pôr fim à guerra. Ela advertiu sobre indivíduos nos EUA que desejam alterar os termos do conflito, forçando a Ucrânia a ceder território substancial, renunciar à neutralidade e abandonar garantias de segurança de outros países. Essas propostas eram semelhantes às propostas por Putin e sinalizavam rendição.

Ucrânia Relata Ataques a Oeste de KhersonA região de Tomyna Balka, a oeste da cidade de Kherson, controlada pela Ucrânia, foi submetida a repetidos ataques de forças russas na quinta-feira, de acordo com o governador da região, Prokrudin. Uma mulher foi morta e outra pessoa ficou ferida no ataque.

23:33 UN Luta Financeiramente para Auxiliar Ucranianos no InvernoDe acordo com a ONU, eles estão lutando financeiramente para auxiliar as pessoas na Ucrânia durante o inverno. Karolina Lindholm Billing, coordenadora da Ucrânia para a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), afirmou: "O nível de financiamento de organizações como a nossa é decepcionantemente baixo para este período". Atualmente, a ACNUR só tem 47% dos fundos necessários para auxiliar os milhões de ucranianos deslocados ou afetados pela guerra dentro de seu país. No ano passado, nesta época, a ACNUR estava com 70% do financiamento.

22:13 Biden: América Aumentará a Ajuda à UcrâniaO presidente Joe Biden anunciou que os Estados Unidos aumentarão sua ajuda à Ucrânia pelo restante de seu mandato. Ele explicou durante um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Washington que isso fortalecerá o poder de negociação do governo em Kyiv. O mandato de Biden termina em janeiro. Os potenciais sucessores incluem a vice-presidente Kamala Harris ou o republicano Donald Trump, que podem reduzir significativamente o envolvimento dos EUA com a Ucrânia.

21:34 Ucrânia: Rússia Preparando para Escalar Ataques em Zaporizhzhia De acordo com a inteligência ucraniana, as tropas russas estão se preparando para intensificar os ataques na região de Zaporizhzhia. "Estamos testemunhando uma tendência de escalada no setor da zona de combate na região de Zaporizhzhia", disse um porta-voz das tropas baseadas no sul da Ucrânia na televisão nacional. Nos últimos 24 horas, houve cinco ataques russos, e o porta-voz alertou que esse número pode aumentar à medida que informações sugerem que o inimigo está consolidando grupos de ataque perto do assentamento de Pryiutne. Além disso, o porta-voz revelou que a Rússia adquiriu veículos blindados leves, indicando que está se preparando para operações ofensivas.

21:00 Biden a Zelensky: A Rússia Não Vencerá No início de sua reunião na Casa Branca, o presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o apoio contínuo dos EUA. "A Rússia não vencerá, a Ucrânia sim", declarou Biden ao receber seu colega ucraniano na Sala Oval: "E nós lhe apoiaremos a cada passo do caminho". Saiba mais sobre isso aqui.

Diante do conflito ucraniano em andamento, é crucial que as comunidades internacionais considerem fornecer mais ajuda militar à Ucrânia para fortalecer sua posição e desencorajar potenciais negociações com a Rússia em termos desfavoráveis. Isso de acordo com o especialista em política externa do SPD, Michael Roth, que enfatizou a importância da força militar e da diplomacia para pôr fim ao conflito.

O pedido de aumento da ajuda militar ocorre enquanto a Rússia continua a escalar os ataques na região de Zaporizhzhia, com a inteligência ucraniana relatando que as tropas russas estão consolidando grupos de ataque e se preparando para operações ofensivas, como revelou um porta-voz das tropas baseadas no sul da Ucrânia.

