Às 08:04, fontes de inteligência ucranianas afirmam que um avião de combate russo foi derrubado

07:26 Múltiplas Vítimas em Konotop Após Ataque de Drone RussoApós um significativo ataque de drones russos à infraestrutura energética de Konotop durante a noite, as autoridades de saúde locais relataram um aumento no número de vítimas para 13, de acordo com a fonte de notícias ucraniana Ukrinform, com base em informações da administração militar regional. Uma das estruturas atingidas foi um prédio residencial no centro da cidade.

06:42 Imunidade para Ucranianos na Alemanha Durante Visitas DomésticasO Bundestag alemão vai discutir hoje pela primeira vez o pacote de segurança proposto pelo governo federal, que inclui regulamentações como a proibição de facas e a revogação do status de asilo para aqueles que retornam aos seus países de origem. No entanto, estão em vigor exceções, incluindo para refugiados ucranianos.

06:04 Acusações de Sabotagem Russa Contra Trump no DebateVários comentaristas da televisão estatal russa acusaram os organizadores do debate de sabotagem contra Trump durante seu debate televisionado com Kamala Harris, de acordo com o Kyiv Independent. Eles afirmam que Trump foi desvantajado no debate, com críticas direcionadas ao fato de seus comentários terem sido checados. Muitos observadores acreditam que Trump perdeu o debate. Se eleito, Trump prometeu pôr fim imediato ao conflito na Ucrânia.

04:50 Danos Graves à Infraestrutura Energética de Konotop em Ataque RussoUm ataque a Konotop, cidade na região de Sumy, pelas forças russas deixou civis feridos, de acordo com o prefeito da cidade, Artem Semenikhin. O suprimento de água da cidade foi temporariamente interrompido, com danos significativos à infraestrutura energética. A energia ainda não foi restaurada nas propriedades privadas, e não há uma data clara para quando isso ocorrerá. O centro da cidade foi o alvo do ataque, com vários incêndios e danos a edifícios escolares e residenciais. Dois indivíduos foram hospitalizados, um em estado crítico.

03:29 Ajuda Militar Adicional da Letônia à UcrâniaA primeira-ministra da Letônia, Evika Silina, anunciou um pacote de assistência militar para a Ucrânia durante sua visita a Kyiv, que inclui veículos de combate à infantaria, de acordo com o primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal. Ambos os países também estão discutindo a expansão de sua cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Emite Citações para Empresário Iraniano por Envio de Mísseis à RússiaEm resposta a supostos envios de mísseis do Irã à Rússia, o Reino Unido emitiu uma citação para um empresário iraniano, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores em Londres. "Qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria vista como uma escalada perigosa e resultaria em uma resposta significativa", diz o comunicado. Alemanha, França e Reino Unido também impuseram novas sanções ao Irã devido aos supostos envios de mísseis, incluindo a suspensão dos acordos bilaterais de viagem aérea. A União Europeia já havia indicado "informações credíveis" sobre a entrega de mísseis iranianos à Rússia.

00:14 Rússia Despacha Soldados Inexperientes no Front de KharkivDe acordo com relatórios do Exército ucraniano, a Rússia despachou soldados sem experiência de combate no front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas de Kharkiv, afirmou que as unidades envolvidas em ações ofensivas em Vovchansk são mal treinadas. Os reforços recém-chegados são presumivelmente uma reserva mobilizada pela Rússia. Permanece incerto se esses são ex-prisioneiros ou soldados recrutados de outros países, como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Inspetores de Língua Russa Despachados para a Ucrânia OcidentalO prefeito da cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk anunciou o despacho de inspetores para monitorar o aumento do uso da língua russa. "Isso é uma iniciativa cívica, e qualquer um pode se tornar um inspetor de linguagem", disse Ruslan Martsinkiv, prefeito da cidade, ao canal de TV NTA. Muitos deslocados internos do leste da Ucrânia têm o russo como língua materna. Martsinkiv espera pelo menos 100 desses inspetores, com cerca de 50 voluntários já registrados. Ele também forneceu um número de telefone para cidadãos relatarem falantes de russo em espaços públicos. Milhões de pessoas, principalmente de áreas de fala russa no leste e sul, fugiram para o oeste ucraniano relativamente seguro devido à guerra.

21:42 Erdoğan Exige a Volta da Crimeia de MoscouO presidente turco Recep Tayyip Erdoğan exigiu o retorno da península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso apoio inabalável à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia inclui o retorno da Crimeia", disse o líder turco em uma mensagem de vídeo na ocasião da cúpula da Plataforma da Crimeia. A Plataforma da Crimeia, estabelecida em 2021, visa elevar a atenção internacional à situação em torno da península anexada.

21:05 Kyiv Apresentará Estratégia Militar aos EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy enfatizou a importância do apoio dos EUA para repelir a invasão russa. "O plano para a vitória (...) depende principalmente do apoio dos EUA, bem como de outros parceiros", disse Zelenskyy em uma entrevista coletiva em Kyiv. A estratégia militar detalhada, a ser apresentada antes da segunda conferência de paz da Ucrânia planejada, visa "fortalecer significativamente a Ucrânia" e "forçar a Rússia a pôr fim à guerra". De acordo com a Bloomberg, os EUA exigem uma estratégia clara de Zelenskyy para ataques à Rússia antes de lifts

20:37 Blinken Afirma Esforços dos EUA para Atender aos Pedidos de Armamentos da Ucrânia

De acordo com o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, os Estados Unidos estão se apressando para atender às necessidades militares da Ucrânia, que incluem o uso de armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente para atingir alvos russos. O Presidente Joe Biden e o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, devem debater esses requisitos na sexta-feira, revelou Blinken durante uma conferência de imprensa conjunta com seu colega britânico David Lammy e o Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiga, em Kyiv. "Estamos trabalhando duro para garantir que a Ucrânia tenha todas as ferramentas necessárias para repelir ameaças efetivamente", enfatizou Blinken, seguido por "Nosso objetivo é que a Ucrânia vença".

A comunidade internacional expressa preocupação com o ataque russo em andamento na Ucrânia, como demonstrado pelo aumento do número de mortos em Konotop após um ataque de drone à infraestrutura energética da cidade. O ataque à Ucrânia resultou em várias mortes, com autoridades de saúde locais relatando um aumento de 13 pessoas, de acordo com a fonte de notícias ucraniana Ukrinform.

A ONU e outras organizações internacionais pediram um fim imediato à agressão russa e respeito pela soberania e integridade territorial da Ucrânia. O ataque à Ucrânia é uma grave violação do direito internacional e mina a paz e a estabilidade da região.

