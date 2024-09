Às 01:25, Kiev estende ajuda para as nações vizinhas

22:01 Zelensky pressiona por aprovação ocidental para ataques a aeródromos russosO presidente ucraniano Zelensky reforça seu apelo aos aliados ocidentais para conceder permissão a Kyiv para utilizar a armazenagem que lhe foi fornecida, com alvos em território russo. Após um ataque russo a um edifício em Kharkiv, Zelensky afirma em uma mensagem de vídeo que a única maneira de deter esse "terror" é permitir que seu país tenha a capacidade de atacar diretamente os aeródromos russos.

21:02 Morto e feridos em Kharkiv após ataque aéreo russoUm ataque aéreo russo à cidade ucraniana de Kharkiv, no nordeste, resultou em uma morte e vários civis feridos, segundo relatórios oficiais. "Um prédio residencial de alto padrão foi danificado", postou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em seu canal do Telegram. À medida que a noite avançava, as autoridades confirmaram uma morte e 42 feridos. O prefeito Ihor Terechov afirmou que vários crianças estavam entre os feridos. Bombeiros ainda trabalhavam à noite para apagar um incêndio que começou entre os andares 9 e 12 após o impacto da explosão e procurar por mais vítimas. Ao final da noite, eles encontraram o corpo de uma mulher nas ruínas (consulte também a entrada das 20h36).

20:36 Terechov relata aumento de feridos após ataque russo em KharkivO número de feridos após um ataque russo à segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, aumentou novamente. O prefeito Ihor Terechov relatou que pelo menos 41 pessoas ficaram feridas. O número já havia sido revisto várias vezes anteriormente (consulte as entradas das 17h54 e 15h25). Uma bomba guiada russa atingiu um edifício residencial de vários andares durante a tarde, segundo o prefeito. Um incêndio se espalhou e atingiu quatro andares. Doze outros edifícios também foram danificados.

20:11 Zelensky fala sobre estratégia de vitória em WashingtonO presidente ucraniano Zelensky espera apresentar uma estratégia de vitória em Washington. Durante uma conversa com o conhecido jornalista americano Fareed Zakaria, Zelensky afirmou que apresentaria uma estratégia de vitória em Washington em breve. "Preparei vários pontos, quatro dos quais são fundamentais", disse Zelensky. Esses pontos envolvem segurança, o status geopolítico da Ucrânia, apoio militar e apoio econômico à Ucrânia. A implementação desses pontos, segundo Zelensky, depende inteiramente do presidente dos EUA, Joe Biden, e não do líder do Kremlin, Vladimir Putin. Uma data específica para a visita de Zelensky a Washington ainda não é conhecida, mas é esperada em torno do final da Assembleia Geral da ONU em setembro.

19:49 Zelensky reclama da falta de armas novamente e culpa o Congresso dos EUADe acordo com Zelensky, a Ucrânia não possui armas suficientes para equipar completamente suas tropas. "Precisamos equipar 14 brigadas, mas com as armas que recebemos até agora, só podemos equipar quatro", disse o presidente ucraniano a um jornalista americano em uma entrevista, partes da qual foram publicadas no Telegram e na mídia ucraniana. Ele atribuiu essa escassez a entregas atrasadas, especialmente quando as entregas de armas dos EUA foram interrompidas no Congresso americano no início do ano por vários meses. "Esgotamos todas as nossas reservas, tanto em instalações de armazenamento quanto em unidades de reserva", explicou Zelensky. "Gastamos todas as armas que tínhamos em estoque". No entanto, essas unidades de reserva agora precisam ser reequipadas, de acordo com Zelensky. Ele já havia apontado repetidamente que a ajuda militar prometida pelos aliados costuma chegar tarde, o que complica o conflito, especialmente nas regiões altamente disputadas do leste da Ucrânia.

19:03 Starmer e Meloni discutirão o uso da Ucrânia de armas de longo alcance em território russoO primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o primeiro-ministro italiano Giorgia Meloni devem discutir uma proposta na segunda-feira que permitiria à Ucrânia utilizar mísseis de cruzeiro britânicos Storm Shadow de longo alcance em território russo. Isso é relatado pelo jornal americano Bloomberg, citando fontes com conhecimento do assunto. A visita de Starmer a Roma segue sua reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Washington. Até agora, Biden opôs-se a essa medida devido a preocupações com a escalada do conflito. De acordo com o relatório, os oficiais britânicos engajarão em discussões com seus contrapartes franceses e alemães nos próximos dias sobre esse plano.

17:54 Autoridades relatam mais feridos em Kharkiv após ataque aéreo russoEm um ataque aéreo russo à cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, vários civis ficaram feridos, segundo relatórios oficiais. "Um prédio residencial de alto padrão foi danificado", postou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em seu canal do Telegram. O prefeito Ihor Terechov relatou 35 feridos, incluindo várias crianças. Anteriormente, foram relatados 28 feridos (consulte a entrada das 15h25). Bombeiros ainda trabalhavam à tarde para apagar um incêndio que começou entre os andares 9 e 12 após o impacto da bomba. Eles também procuravam por mais vítimas nas ruínas.

Kharkiv era a segunda maior cidade da Ucrânia antes da invasão ordenada pelo líder do Kremlin, Vladimir Putin, com mais de um milhão de habitantes. No início da guerra, Moscou tentou tomar a cidade, que fica a apenas 30 quilômetros da fronteira, mas não conseguiu. Desde então, Kharkiv tem sido uma das cidades mais bombardeadas da Ucrânia. Os soldados russos atacaram repetidamente a cidade com artilharia e mísseis, e mais recentemente com bombas guiadas, que são lançadas de aviões enquanto ainda estão sobre território russo.

16:56 Força Aérea Ucraniana Ataca Base Russa em Kursk De acordo com relatórios, a Força Aérea Ucraniana atacou e destruiu um edifício utilizado pelo Exército Russo na região ocidental de Kursk, na Rússia. Este ataque retaliatório ocorre após o ataque russo a uma academia militar em Poltava. A localização exata do edifício destruído não foi divulgada, sem relatórios iniciais de vítimas. Um vídeo, supostamente gravado por um drone, foi publicado pelo grupo Khorn, alinhado com a milícia. O lado russo ainda não comentou o ataque. A versão ucraniana dos fatos ainda não foi confirmada independentemente. No ataque russo a um edifício em Poltava, que supostamente abrigava uma escola de comunicações, 53 pessoas morreram e 298 ficaram feridas. O Exército Ucraniano teria tomado o controle de aproximadamente 1.300 quilômetros quadrados de território russo como parte de sua ofensiva na região de Kursk, iniciada no início de agosto.

16:08 "Ditador Intimidativo": Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido Desdenha das Ameaças de Putin Durante discussões sobre a flexibilização das restrições ao uso de armas ocidentais pela Ucrânia contra alvos russos, o Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, descartou os avisos do Presidente Russo Vladimir Putin. Em uma entrevista à BBC, Lammy afirmou: "Há muito teatro. É esse o seu estilo. Ele ameaça com tanques, ameaça com mísseis, ameaça com armas nucleares." Apesar das ameaças de Putin, Lammy disse: "Não devemos ser desencorajados pela intimidação" e chamou Putin de "ditador intimidativo". Quando questionado se Putin mentia quando ameaçava uma guerra nuclear, Lammy respondeu: "Putin está blefando".

15:25 Pelo Menos 28 Feridos em Kharkiv por Bomba Guiada Pelo menos 28 pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, quando uma bomba guiada atingiu um edifício residencial de alto padrão. "A explosão causou um incêndio em um edifício residencial de alto padrão", esclareceu o Governador Oleh Syniehubov no Telegram. Vários elementos da infraestrutura de Kharkiv também sofreram danos (consulte os entradas às 09:46 e 07:03).

14:55 Moscou Ameaça Washington por Sanções Contra Canal de Propaganda Russo RT Moscou condena fortemente as sanções dos EUA contra o canal de televisão estatal russo RT e ameaça retaliar. "As ações do governo dos EUA não ficarão sem resposta", afirmou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, no site oficial do ministério. Alguns observadores veem isso como um aviso aos jornalistas americanos ainda na Rússia. Em março de 2023, a Rússia prendeu o jornalista americano Evan Gershkovich por acusações de espionagem. O correspondente do The Wall Street Journal ficou detido por 16 meses antes de ser libertado em uma troca de prisioneiros. Tanto Gershkovich quanto o jornal negaram as acusações. Zakharova acusou os EUA de censura e ataque à liberdade de imprensa. Com suas ações contra o RT, os EUA iniciaram "outra onda de restrições contra os meios de comunicação e jornalistas russos", afirmou Zakharova. O governo dos EUA havia feito anteriormente acusações sérias contra o RT, acusando-o de interferir em assuntos estrangeiros.

14:28 Presidente do Irã Visitará a Rússia para a Cúpula do BRICS O Irã está fortalecendo suas relações com a Rússia e deve participar da cúpula do BRICS. O Presidente Masoud Preshotan está programado para viajar para Kazan, no Volga, de acordo com a mídia russa, citando o embaixador do Irã em Moscou, Kasem Jalali. Jalali também anunciou uma reunião bilateral com o Presidente Russo Putin durante a cúpula, marcada para os dias 22 a 24 de outubro. Um acordo de cooperação abrangente está planejado. O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, acusou o Irã de fornecer mísseis à Rússia para uso na Ucrânia. O Irã nega essas alegações.

13:55 Novo Ministro das Relações Exteriores em Kyiv Advertência: Não Ceda às Blefes de Putin O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, aconselha os aliados da Ucrânia a não ceder às ameaças do Presidente Russo Vladimir Putin. Ele afirma que o objetivo de Putin é minar o apoio à Ucrânia. "Em vez disso, os aliados devem fortalecê-lo", escreve Sybiha no X. Ele destaca que Putin fez numerosas ameaças de consequências graves, mas nunca as cumpriu - o início dos envios de armas à Ucrânia, a Finlândia e a Suécia ingressarem na NATO e a Ucrânia receber seus primeiros caças F-16.

13:30 "Aproximação Teimosa do Taureano Alemão" A controvérsia em torno da entrega de mísseis de cruzeiro Taurus da Alemanha à Ucrânia está aumentando, já que o Chanceler Alemão Scholz negou firmemente a aprovação das armas. Esta posição não é bem recebida na Ucrânia, de acordo com os relatórios do correspondente da ntv, Kavita Sharma.

13:03 Governador: Casal Morre em Ataque de Mísseis Russos Perto de Odessa Pelo menos duas pessoas morreram e uma ficou ferida em ataques de mísseis russos em subúrbios da cidade de Odessa, de acordo com autoridades ucranianas. O casal morto foi identificado pelo governador regional. Avaliações preliminares sugerem que uma ogiva de bomba de cluster foi usada. A Força Aérea Ucraniana alega que dois mísseis atingiram os subúrbios.

11:58 Mulheres Ucranianas Desativam Minas em Campos Enquanto numerosos soldados estão engajados em combates contra as forças russas na Ucrânia, criando oportunidades de trabalho, especialmente em papéis tradicionalmente masculinos, as mulheres estão se apresentando para preenchê-las. Essas mulheres estão sendo encorajadas e treinadas para essas posições. Jornalistas da reportagem estrangeira da ntv obtiveram uma visão das vidas de algumas dessas mulheres no sudeste da Ucrânia e perto de Kyiv.

11:25 Ischinger Propõe Relaxar Restrições de Armamento para UcrâniaWolfgang Ischinger, ex-chefe da Conferência de Segurança de Munique, propõe flexibilizar as restrições ao uso de armas ocidentais pela Ucrânia. Sua proposta é: "Seria mais simples e claro para todos se simplesmente declarássemos: Juramos que as armas que fornecemos à Ucrânia serão utilizadas apenas dentro do quadro compatível com o direito internacional". Isso significaria evitar alvos como hospitais, "que os russos vêm bombardeando sem parar", em favor de alvos militares como aeroportos ou bases de mísseis - até mesmo em solo russo, para frustrar invasões com bombas guiadas.

10:53 Troca de Prisioneiros Acelera Após Ofensiva de KurskAnalistas sugerem que a recente escalada nas trocas de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia está ligada à ofensiva ucraniana em Kursk. Desde o início da ofensiva em 6 de agosto, houve três trocas envolvendo a transferência de 267 prisioneiros de cada lado. Em comparação com os três trocas que ocorreram entre 1º de janeiro e 6 de agosto, nas quais foram trocados pouco mais de 800 ucranianos e 800 russos, o aumento é significativo. Oficiais ucranianos afirmam que a hostilidade em relação a Kursk aumentou o poder de barganha da Ucrânia nas trocas de prisioneiros com a Rússia, já que o Kremlin havia ignorado anteriormente os esforços da Ucrânia para negociar uma troca de prisioneiros.

10:16 Russos Ganham Terreno no Front OrientalAs forças russas continuam avançando no front oriental, com progressos incrementais perto de Wuhledar e sudeste do centro logístico Pokrovsk, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido. No entanto, os russos não fizeram progressos significativos em direção a Pokrovsk em si nas últimas semanas.

09:46 Ucrânia Relata Ataques de Drone e MísseisA força aérea ucraniana relatou ter sofrido ataques da Rússia usando 14 drones durante a noite. Dez deles foram abatidos pela defesa aérea, enquanto um míssil guiado também foi interceptado. A Rússia supostamente lançou dois mísseis balísticos, mas a força aérea não forneceu detalhes sobre esses mísseis ou as baixas ou danos resultantes. Autoridades na região de Charkiv relataram incidentes de incêndio devido ao bombardeio russo e danos a vários edifícios em Charkiv.

09:10 Sistema de Pagamento por Reconhecimento Facial se Expande em Mais Metrôs Russos; Ativistas de Direitos Humanos Preocupados Há preocupação crescente entre ativistas de direitos humanos em relação à expansão de um sistema de pagamento de metrô que depende do reconhecimento facial na Rússia. A Rádio Livre Europa / Rádio Livre (financiada pelos EUA) relatou a introdução desse método com base no reconhecimento facial em seis cidades adicionais, incluindo Kazan, onde os passageiros agora podem se inscrever no sistema. Ao olhar para um dispositivo equipado com câmera localizado no torniquete, os passageiros podem processar seus pagamentos. Há planos para a implementação do sistema em todos os metrôs russos no próximo ano. As preocupações são levantadas porque, em Moscou, câmeras de rua supostamente foram utilizadas para prender indivíduos suspeitos de participar de protestos governamentais e jornalistas que cobrem tais eventos. Andrei Fedorkov, advogado da organização de direitos humanos banida Memorial, está alarmado com as implicações. Ele vê o "Face Pay" como apresentando "significativos" riscos, já que pode se tornar "outra ferramenta poderosa de vigilância e controle dos cidadãos".

08:02 Moscou: 29 Drones Abatidos Sobre Território RussoA defesa aérea russa relatou ter abatido 29 drones acima de várias regiões, segundo o Ministério da Defesa de Moscou. A maioria desses drones foi interceptada na região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia.

07:31 Stegner Defende Participação em Demonstração pela Paz com WagenknechtO especialista em política externa do SPD, Ralf Stegner, defende sua intenção de participar de uma demonstração onde Sahra Wagenknecht, fundadora do Partido da Esquerda, também falará. Stegner esclarece que está participando do evento por conta própria e planeja expressar suas opiniões como membro do SPD em seu discurso. Ele reconhece que outros oradores têm perspectivas diferentes da sua e não endossa todas as chamadas à ação. "Desde que fascistas, antissemitas e racistas sejam proibidos de participar, defendo a liberdade de expressão", afirmou Stegner. A "demonstração nacional pela paz" de 3 de outubro em Berlim foi organizada por uma iniciativa intitulada "Nunca Mais Guerra - Deposite suas Armas". A iniciativa pede um cessar-fogo imediato na Ucrânia e em Gaza, e o fim do fornecimento de armas à Ucrânia, Israel ou qualquer outro país. A iniciativa também critica o governo federal liderado pelo SPD por aparentemente abraçar a guerra como nunca antes. A crítica à demonstração veio do especialista em política externa do SPD, Michael Roth, que acusou a iniciativa de não condenar a Rússia e o Hamas como instigadores da guerra, e da deputada europeia do FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, que expressou sua decepção com a participação de Stegner, afirmando: "Isso é realmente prejudicial para seu partido e governo". Para mais detalhes, clique aqui.

07:03 Kharkiv sob Fogo NovamenteAs autoridades ucranianas relataram que Kharkiv foi bombardeada por forças militares russas durante a noite. Segundo as autoridades regionais, um edifício em um campus hospitalar foi danificado e um incêndio eclodiu em uma instituição educacional após ser atingida por um lançador de foguetes. Felizmente, não houve vítimas. Kharkiv é uma das cidades que sofrem os ataques mais frequentes e fica a apenas cerca de 30 quilômetros da Rússia.

06:29 Estimativa de Presença Russa em Kursk Aumentou Significativamente Devido à Ofensiva Os militares russos parecem estar cada vez mais ocupados com a ofensiva russa: segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a liderança militar russa está deslocando unidades da Ucrânia para Kursk e enviando tropas recém-formadas da Rússia para Kursk em vez da frente ucraniana. Inicialmente, havia cerca de 11.000 soldados russos presentes em Kursk, com estimativas agora variando entre 30.000 e 45.000 soldados.

05:11 Conselheiro de Zelensky: Ucrânia Inicia Produção de Munições de 155-mm Um oficial ucraniano revelou à Kyiv Independent que a Ucrânia começou a produzir munições de 155-mm. Oleksandr Kamyshin, que serve como conselheiro externo do Presidente Volodymyr Zelensky e anteriormente como Ministro das Indústrias Estratégicas, afirmou que a produção de defesa na Ucrânia dobrou durante seu mandato e deve triplicar até o final do ano.

03:04 Conselheiro de Zelensky: Biden Planeja Auxiliar Ucrânia Durante o Resto do Mandato De acordo com o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, o presidente dos EUA pretende usar o resto de seu mandato para apoiar a Ucrânia no alcance da melhor posição possível contra a Rússia. Durante a conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, Sullivan declarou a intenção de Biden de proporcionar à Ucrânia as melhores condições possíveis para ter sucesso nos próximos quatro meses.

01:43 Ex-Politicos Britânicos Pedem Fornecimento de Mísseis de Alcance Longo à Ucrânia Cinco ex-ministros britânicos da Defesa e o ex-primeiro-ministro Boris Johnson aparentemente pediram ao líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, que permita à Ucrânia utilizar mísseis de alcance longo no território russo, mesmo sem a assistência dos EUA. O Sunday Times relatou que essas pessoas alertaram o atual primeiro-ministro sobre o possível encorajamento que um adiamento adicional poderia oferecer ao presidente russo, Vladimir Putin.

00:52 Ucrânia Avisa sobre o Impacto Significativo da Coreia do Norte no Esforço de Guerra Russo De acordo com o chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanov, a Coreia do Norte é a maior ameaça entre os aliados da Rússia. Falando na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, Budanov destacou o apoio militar da Coreia do Norte à Rússia, que inclui grandes quantidades de munição, como tendo um impacto significativo na ferocidade do conflito. Durante uma conversa com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, expressou sua intenção de fortalecer as relações com a Rússia. Kyiv está monitorando de perto os envios de armas de Pyongyang para Moscou e está ciente de seu impacto no campo de batalha. "Há uma ligação direta. Eles estão fornecendo grandes quantidades de artilharia, o que é bastante preocupante", comentou Budanov. Leia mais aqui.

23:21 Ucrânia Espera Desafios de Recrutamento para a Rússia em Meados de 2025

De acordo com o chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanov, a Rússia pode enfrentar desafios de recrutamento a partir de meados de 2025. Até o verão de 2025, o governo de Moscou pode se encontrar em uma situação difícil, diz Budanov, entre declarar mobilização ou de alguma forma reduzir a intensidade dos hostilidades. Essa situação pode provar ser crucial para a Rússia. É notável que o governo de Moscou ainda não emitiu nenhum comunicado oficial a respeito.

22:20 Scholz: Agressão Russa Contra a Ucrânia é "Tola"

O chanceler alemão, Olaf Scholz, acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de apostar no futuro da Rússia ao atacar a Ucrânia. "A guerra também é um movimento tolo da parte da Rússia", afirmou Scholz durante um diálogo com os cidadãos como membro do SPD do Bundestag alemão em Prenzlau. Scholz argumentou que Putin está causando a morte e ferimentos graves de centenas de milhares de soldados russos em sua busca por sonhos imperializados, enquanto destrói as relações econômicas da Rússia com vários países ao redor do mundo. "E o exército ucraniano ficará mais forte do que era antes", acrescentou Scholz. A Alemanha continuará seu apoio militar à Ucrânia para evitar sua queda e para deter a violação descarada das regras internacionais na Europa. "Putin está minando o futuro do seu país". Uma resolução pacífica só pode ser alcançada se a Rússia reconhecer que a Ucrânia não é um estado vassalo.

22:01 Ucrânia Relata Resultados Mistos nas Batalhas de Kursk

As forças ucranianas estão fazendo avanços territoriais em sua entrada na região russa de Kursk, mas também estão encontrando reveses nos contra-ataques russos. De acordo com o canal militar pró-governo ucraniano Deep State, as unidades ucranianas conquistaram três assentamentos adicionais. No entanto, os contra-ataques russos estão forçando as tropas ucranianas a recuar nas proximidades da vila de Snagost. Uma incursão russa significativa nas linhas defensivas ucranianas é visível em um mapa produzido pelo Deep State. Essas alegações ainda não podem ser verificadas de forma independente. No início de agosto, as tropas ucranianas entraram na região fronteiriça russa de Kursk e, de acordo com seus próprios relatórios, conquistaram cerca de 1.300 quilômetros quadrados e aproximadamente 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudcha. Os especialistas estimam ganhos territoriais menores. Esta semana, as forças russas fizeram o primeiro esforço sério para desalojar as tropas ucranianas.

18:57 Sullivan: Obstáculos na Assistência Militar aos EUA são Atribuídos à Logística Complexa

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, afirmou em Kyiv que os atrasos no fornecimento de assistência militar aos EUA a Ucrânia são atribuídos a uma logística complexa, e não a uma falta de vontade política. Sullivan, que participou online da conferência Yalta European Strategy (YES), reconheceu que os EUA precisam "fazer mais" e "melhorar" diante das dificuldades da Ucrânia. O presidente Joe Biden está comprometido em utilizar o tempo restante no cargo para colocar a Ucrânia na melhor posição possível para emergir vitoriosa, revelou Sullivan, e ele se encontrará com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Assembleia Geral da ONU em Nova York no final de setembro.

20:57 Scholz: Sabotagem dos Gasodutos do Nord Stream Deve ser Processada na Alemanha

O chanceler alemão, Olaf Scholz, classificou a sabotagem dos gasodutos do Nord Stream no Mar Báltico como um ato terrorista. Scholz, que fez essa declaração durante um diálogo com cidadãos em Prenzlau, na Brandenburg, como membro do SPD, ordenou a todas as autoridades de segurança e ao procurador-geral federal que investiguem o caso sem preconceitos, garantindo que não haverá encobrimento de nenhuma má conduta. Scholz expressou seu desejo de que os responsáveis sejam julgados na Alemanha se forem capturados. Ele também rejeitou a afirmação de que o governo federal havia renunciado ao gás natural russo, reconhecendo que a Rússia havia parado o fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream 1 e que o subsequente aumento de preços, os preços fixados pelo estado e a busca por fontes de gás alternativas custaram à Alemanha mais de 100 bilhões de euros. As explosões nos gasodutos ocorreram após a decisão da Rússia de interromper o fornecimento de gás à Europa Ocidental através do Mar Báltico em agosto, e o procurador-geral federal emitiu um mandado de prisão contra um cidadão ucraniano em relação a esses atos de sabotagem.

20:24 G7 Condena Fornecimento de Foguetes da Irã à Rússia

As nações democráticas mais ricas do G7 condenaram fortemente o fornecimento de foguetes à Rússia, após relatórios de fornecimento de foguetes iranianos à Rússia. A agressão russa na Ucrânia continua a ser reforçada pelas entregas persistentes de armas por Teerã, em desrespeito aos apelos internacionais para que tais fornecimentos sejam interrompidos, de acordo com uma declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, EUA e o Representante da UE para Assuntos Exteriores. O uso de armas iranianas no assassinato de civis ucranianos e no ataque à infraestrutura crítica é condenado pelo G7. Além disso, o Reino Unido e os EUA relataram que a Rússia adquiriu mísseis balísticos do Irã. O Irã nega essas acusações, e o G7 exigiu o imediato fim de todo o apoio do Irã à invasão ilegal da Rússia na Ucrânia, bem como o fim do fornecimento de mísseis balísticos, drones e tecnologia relacionada que representa uma ameaça direta ao povo ucraniano e à segurança internacional.

19:41 Putin Apoia Liberdade de Expressão

O presidente russo, Vladimir Putin, enfatizou a importância da liberdade de expressão e de informações, apesar da ironia vivida por seus críticos presos. Em uma mensagem de vídeo para os participantes da cúpula de mídia dos países do BRICS em Moscou para comemorar o 120º aniversário da TASS, Putin destacou a importância de informações confiáveis durante o surgimento de um mundo multipolar. Ele admirou a verdadeira liberdade de expressão que promovia pontos de vista diversos, o que facilitava a descoberta de compromissos e soluções comuns para questões globais. Putin também reconheceu o papel da mídia na construção de uma ordem mundial justa, ao fornecer às pessoas uma compreensão abrangente e imparcial do mundo. No entanto, o conceito de liberdade de expressão e mídia tem sido sufocado na Rússia há anos, com meios de comunicação não alinhados com a posição do governo sendo banidos ou fechados. Oponentes do governo têm enfrentado perseguição do sistema judiciário.

19:20 Scholz Rejeita Entrega de Mísseis de Cruzeiro Taurus

O chanceler Olaf Scholz descartou a entrega futura de armas de precisão de longo alcance, como os mísseis de cruzeiro Taurus, à Ucrânia, citando o risco de uma escalada intensa. Em um diálogo com cidadãos em Prenzlau, uma cidade do Leste da Alemanha, Scholz reafirmou sua posição, apesar de potenciais opiniões diferentes entre os parceiros da aliança. A arma mais avançada fornecida pela Alemanha à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, que pode atingir áreas a até 84 quilômetros de distância.

aqui. O papel da União Europeia poderia ser crucial para facilitar a aprovação ocidental de ataques ucranianos a aeródromos russos, considerando sua influência e apoio à Ucrânia em seu conflito com a Rússia.

Após a possível envolvimento da União Europeia, a Ucrânia, com a aprovação necessária, poderia atacar diretamente os aeródromos russos como meio de deter o atual "terror" e proteger seus cidadãos, como proposto pelo presidente Zelensky.

