Armas descobertas na posse do ex-político da AfD

A Procuradoria-Geral da República continua o julgamento contra o grupo relacionado com o príncipe Heinrich XIII. Reuß. Durante a prisão dos suspeitos, as autoridades também realizaram uma busca na residência do réu e ex-membro do AfD, Malsack-Winkemann. Recentes descobertas dessa busca estão sendo reveladas.

Durante uma busca anterior na residência de Malsack-Winkemann, um ex-parlamentar e juiz alemão, as autoridades descobriram armas, pelo menos 60 certificados de vacinação falsos e uma quantia substancial de dinheiro. Esse detalhe foi compartilhado no tribunal durante o julgamento de terrorismo em Frankfurt contra o alegado grupo "Reichsbürger" em torno do príncipe Heinrich XIII. Reuß no Tribunal Regional de Frankfurt. O juiz de 60 anos possuía legalmente as armas, como confirmado em uma nota da Polícia Federal Alemã.

Como parte de uma operação antidistúrbios contra a cena "Reichsbürger" em dezembro de 2022, Malsack-Winkemann, uma ex-membro do AfD do parlamento alemão e juiz, foi detida. A Procuradoria-Geral suspeita que a mulher de 60 anos seja membro de uma organização terrorista, supostamente planejando derrubar o sistema político alemão. Seu apartamento e um depósito em Berlim foram vasculhados.

A quantia exata de dinheiro encontrada na residência de Malsack-Winkemann não foi revelada durante o julgamento, mas foi referida como uma "quantia substancial". Além disso, sua cozinha estava cheia de alimentos não consumidos, alguns perto da data de validade.

Em março de 2023, Malsack-Winkemann foi suspensa de suas funções judiciárias pelo tribunal de serviço judicial a pedido da Administração do Senado de Berlim. Isso ocorreu após um procedimento acelerado.

Tempestade Armada no Bundestag Planejada

Malsack-Winkemann é acusada de estar envolvida no planejamento de uma tempestade armada no Bundestag, o que ela nega. O objetivo do grupo, de acordo com as alegações, era sequestrar membros do parlamento e instigar uma mudança no sistema. Um vídeo foi exibido no julgamento, apresentando uma palestra em inglês do príncipe Heinrich XIII. Reuß em janeiro de 2019 em Zurique.

No vídeo, Reuß é citado dizendo que a República Federal da Alemanha (BRD) é um "assim chamado estado", a separação de poderes é uma "ilusão". Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não é soberana, e sua Lei Fundamental não é uma Constituição.

Mais de 20 Conspiradores no Julgamento

Nove réus são obrigados a comparecer ao julgamento em Frankfurt por planejarem um golpe. Eles são acusados de serem membros ou apoiadores de uma organização terrorista. Um golpe armado é dito ter sido planejado, com os réus supostamente dispostos a aceitar baixas. Até o veredicto, todos os réus são considerados inocentes.

No total, 26 supostos conspiradores estão sendo julgados em dois processos simultâneos em Munique e Stuttgart, o que torna o julgamento complexo.

A Procuradoria-Geral mencionou que as ligações de Malsack-Winkemann com a organização terrorista suspeita estão sendo investigadas pela Comissão. Apesar de suas negações, evidências de sua participação no planejamento de uma tempestade armada no Bundestag foram apresentadas durante o julgamento.

Além disso, foi revelado que a Comissão vem monitorando as atividades de vários indivíduos e grupos associados à cena "Reichsbürger", que é suspeita de ter ligações com organizações terroristas.

