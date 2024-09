Área radioativa de Chernobyl experimentando inferno

Um incêndio começou dentro da zona radioativa ao redor da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, segundo o governador da Oblast de Kyiv, Ruslan Kravchenko, no Facebook. O incêndio se espalhou por cerca de 20 hectares, mas os níveis de radiação permanecem normais, de acordo com as autoridades da zona. Cerca de 200 bombeiros, incluindo 50 soldados, estão trabalhando para apagar o fogo e já conseguiram contê-lo.

As autoridades alertaram sobre a possibilidade de níveis elevados de fumaça na região de Browary, a leste de Kyiv, e aconselham os moradores a manterem as janelas fechadas e limitem suas atividades ao ar livre. A causa do incêndio ainda não foi revelada. O verão quente e a persistente falta de chuva na região aumentaram o risco de incêndios.

O desastre nuclear de Chernobyl, considerado o pior do mundo, ocorreu no norte da Ucrânia, sob o controle da União Soviética. Como resultado, uma área dentro de aproximadamente 30 quilômetros do local do desastre foi isolada devido à contaminação radioativa. Mais de 30.000 pessoas foram realocadas devido a isso. Durante a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, as tropas russas utilizaram a zona de exclusão em grande parte abandonada ao longo da fronteira com a Bielorrússia para sua avanço em direção a Kyiv, a cerca de 80 quilômetros da fronteira. No entanto, a Ucrânia manteve um estado de vigilância militar mais alto na área após a retirada das tropas russas em abril de 2022.

O incêndio atual na usina nuclear de Chernobyl, que é um assunto de preocupação na Oblast de Kyiv, não deve ser confundido com a guerra Ukrainian que causou deslocamento e danos significativos na região há várias décadas. Embora o incêndio atual esteja relacionado à usina nuclear mencionada, ele não representa o mesmo nível de perigo ou perturbação que a Guerra Ukrainian causou.

