Aqui estão os detalhes do acordo financeiro entre o governo.

Johnson expressou aos formuladores de políticas em uma correspondência que é contra um fechamento ocorrendo semanas antes das eleições.

O plano de financiamento, frequentemente referido como uma resolução temporária restrita, conta com apoio bipartidário.

Os líderes democratas no Congresso, o Líder da Minoria Hakeem Jeffries da Câmara e o Líder da Maioria Chuck Schumer do Senado, elogiaram as discussões bipartidárias que resultaram em um acordo de financiamento "livre de cortes orçamentários e provisões tóxicas" e sugeriram uma passagem rápida do projeto de lei temporário antes do prazo.

Aqui está o que o projeto de lei envolve:

Manter o financiamento do governo até 20 de dezembro

O projeto de lei garantirá a continuidade das operações do governo por aproximadamente mais três meses, até 20 de dezembro.

Evitar um possível fechamento do governo antes das eleições de novembro, a prorrogação estabelece o cenário para um impasse na embalagem de gastos logo antes das férias de Natal.

Alocar mais fundos para o Serviço Secreto

O projeto de lei inclui mais $231 milhões para o Serviço Secreto dos EUA para reforçar sua proteção aos candidatos presidenciais de 2024.

O aumento dos fundos decorre de uma segunda suposta tentativa de assassinato contra o ex-presidente Donald Trump em 15 de setembro, em seu clube de golfe da Flórida. A primeira suposta tentativa de assassinato contra Trump ocorreu em julho durante um comício em Butler, Pensilvânia.

Esses eventos trouxeram à tona o Serviço Secreto. O diretor da agência, Kimberly Cheatle, renunciou no dia seguinte após seu depoimento aos legisladores sobre a primeira tentativa de assassinato.

O aumento dos fundos para o Serviço Secreto não estará disponível até que o secretário do Departamento de Segurança Interna, que rege a agência, envie o relatório necessário ao comitê da Câmara responsável pela investigação da primeira tentativa de assassinato.

Os fundos adicionais para o Serviço Secreto permanecerão disponíveis até 30 de setembro de 2025.

Excluir uma emenda sobre voto de não cidadãos

Inicialmente, Johnson propôs um plano de financiamento republicano de seis meses que incluía uma medida controversa sobre o voto de não cidadãos, um movimento impulsionado por Trump apesar da prevalência de sua ilegalidade nas eleições federais.

O ex-presidente havia ameaçado iniciar um fechamento do governo caso os legisladores não aprovassem a medida de voto, conhecida como a Lei SAVE.

O projeto de lei orçamentário foi rejeitado pela Câmara na quarta-feira, e a medida de voto não apareceu no projeto de lei publicado no domingo.

Lauren Fox e Haley Talbot, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

O apoio bipartidário ao plano de financiamento evita debates carregados politicamente, como a medida controversa sobre o voto de não cidadãos.

A posição de Johnson contra um fechamento pré-eleitoral ecoa os esforços atuais para manter o financiamento do governo e priorizar a segurança nacional, como visto na alocação para o Serviço Secreto.

