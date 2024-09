Aqui estão 5 pontos vitais para 17 de Setembro: escândalo do Serviço Secreto, políticas de imigração, catástrofe de inundações na Carolina do Norte, incidente trágico no Titã, greve dos trabalhadores da Boeing.

1. Proteção Presidencial

Um segundo aparente atentado contra o ex-presidente Donald Trump está a levantar preocupações sobre se o Serviço Secreto é capaz de proteger adequadamente o candidato presidencial republicano ou se são necessárias melhorias para reforçar a sua segurança. Os agentes do Serviço Secreto conseguiram evitar que o potencial atirador disparasse contra Trump enquanto este jogava golfe no seu campo de West Palm Beach no domingo, ao contrário do atirador em Pennsylvania, mas permanecem perguntas sobre como outro atirador conseguiu aproximar-se tanto do ex-presidente. O diretor interino do Serviço Secreto dos EUA, Ronald Rowe, reuniu-se com Trump e com as autoridades locais na segunda-feira e defendeu a resposta da sua agência ao atirador, salientando que a saída de golfe do domingo não estava na agenda de Trump.

2. Políticas de Imigração

Os oficiais dos EUA comemoraram outro mês com baixas cruzamentos na fronteira, creditando as recentes ações executivas que limitam o acesso ao asilo na fronteira sul dos EUA, mesmo que o ex-presidente Donald Trump use ataques de campanha contra a administração Biden pelo seu tratamento da segurança na fronteira. "Julho e agosto registaram os níveis mais baixos de encontros desde setembro de 2020", declarou um porta-voz da Casa Branca. Em agosto, a Patrulha da Fronteira registou aproximadamente 58.000 encontros entre as portas de entrada ao longo da fronteira sul, um aumento em relação a julho, mas muito longe dos números record em meses recentes. No entanto, Trump e o seu companheiro de chapa JD Vance continuam a fazer afirmações infundadas sobre imigrantes para agitar os seus eleitores. As suas afirmações exageradas sobre imigrantes haitianos a prejudicar animais de estimação em Springfield, Ohio, levaram ao fecho temporário das escolas e hospitais na cidade depois de as autoridades terem recebido numerosos avisos de bomba esta semana.

3. Inundações na Carolina do Norte

As chuvas históricas na Carolina do Norte resultaram em casas inundadas, veículos parados e resgates de água. "É provavelmente a pior inundação que qualquer um de nós viu em Carolina Beach", informou o gestor da cidade Bruce Oakley à CNN da cidade turística perto de Wilmington. Carolina Beach foi colocada sob estado de emergência na segunda-feira depois de ter caído 18 polegadas de chuva lá em 12 horas num posto, o que marca um evento de chuva de uma em 1.000 anos, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia em Wilmington. Os alertas de inundação permanecem em vigor para mais de 10 milhões de pessoas na Carolina do Norte e na Virgínia Oriental, com expirações previstas ao longo do dia em cidades como Charlotte, Raleigh e Richmond.

4. Incidente do Titan

A Guarda Costeira dos EUA começou uma investigação de vários dias na segunda-feira para examinar a perda do Titan - o submersível afundado que as autoridades afirmam ter explodido no Oceano Atlântico Norte em junho de 2023, resultando na morte de todos os cinco passageiros durante uma mergulho nos destroços do Titanic. A primeira imagem do submersível danificado no fundo do oceano foi apresentada na audiência. A apresentação também revelou a mensagem final do Titan - seis segundos antes de perder o contacto com a superfície. "Jogou duas pesadas", dizia a mensagem do Titan para o seu navio-mãe, referindo-se aos pesos que o submersível podia descartar na esperança de regressar à superfície. Segundos depois, o Titan foi sinalizado pela última vez e o navio-mãe perdeu o contacto com o navio. É provável que surjam mais informações da audiência, que está prevista para durar até 27 de setembro.

5. Conflito laboral da Boeing

A Boeing está a implementar cortes temporários devido a uma greve em grande escala que parou efetivamente o trabalho nos seus aviões. O CFO da Boeing, Brian West, anunciou na segunda-feira que a empresa iria implementar uma freeze nas contratações e restrições de viagens não essenciais, com férias para empregados, gestores e executivos também em consideração. A Boeing também está a trabalhar para reduzir as despesas com alguns dos seus 10.000 fornecedores, segundo o comunicado de West. "(Nós) iremos parar a maioria das encomendas de fornecedores nos programas 737, 767 e 777", escreveu ele. A Boeing encontra-se em dificuldades financeiras e registou prejuízos de mais de 33 mil milhões de dólares desde 2019. As negociações entre o sindicato e a empresa recomeçarão esta semana com um mediador federal.

180.000Esse é o número de tropas que o presidente russo Vladimir Putin recentemente decidiu recrutar para o exército russo. O aumento da força - que entra em vigor em dezembro - é a terceira vez que Putin aumenta o tamanho do exército desde o início da sua invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

