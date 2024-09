- Aproximadamente um terço da população estudantil tem origem em imigração.

No ano passado, quase um terço dos estudantes que frequentavam escolas regulares na Alemanha tinha origem imigrante. A maioria, ou quase seis em cada dez estudantes, não tinha origem imigrante. Cerca de 12% dos estudantes tinham pelo menos um dos pais que havia migrado para a Alemanha. Esses dados foram compartilhados pela Office Federal de Estatística da Alemanha.

Ter origem imigrante significa que o indivíduo ou ambos os pais dele se mudaram para a Alemanha após 1950.

Em contraste, a composição dos professores era bem diferente. Aproximadamente 11% dos professores em 2023 tinham origem imigrante. Mais 5% tinham um pai imigrante, enquanto uma significativa maioria, 84%, não tinha origem imigrante, segundo os dados da Office Federal.

Nos últimos cinco anos, a proporção de estudantes e professores com origem imigrante nas escolas regulares aumentou. Em 2018, 26% dos estudantes e 9% dos professores tinham origem imigrante, o que representa um aumento significativo em relação às cifras de 2023.

O estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália tinha o maior número de estudantes com origem imigrante em 2023, com 689.000 crianças e jovens. Isso representava mais de um terço da população estudantil total. No extremo oposto, a Meclemburgo-Pomerânia Ocidental tinha o menor número, com cerca de 20.000 estudantes, representando aproximadamente 12% da população estudantil. Outros estados com números relativamente baixos incluíam Turíngia e Saxônia-Anhalt.

É importante destacar que o relatório da Office Federal se concentra na população residente. Aqueles que vivem em alojamentos comunitários, como refugiados, não estão incluídos nessa estatística.

