Aproximadamente quatro em cada dez novos empregados parecem ter posições temporárias.

Ao redor de quarenta por cento dos recrutas recém-contratados, falando grosso modo, recebem inicialmente apenas um acordo temporário, e essa figura aumenta para quase cinquenta por cento para indivíduos com menos de vinte e cinco anos. Embora essa taxa tenha vindo diminuindo gradualmente, ela ainda permanece significativa, de acordo com pesquisas conduzidas pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Social (WSI) da Fundação Hans Böckler. Há consideráveis disparidades regionais.

O WSI examinou dados da Agência Federal do Emprego no último trimestre de 2023. Eles descobriram que 37,8% de todos os novos contratados contribuindo para a segurança social estavam em contratos temporários. No último trimestre de 2021, logo após a crise da COVID-19, essa figura era de 42%.

A parcela de contratos temporários entre trabalhadores jovens era de 48,4% no final de 2023. Para indivíduos com idades entre vinte e cinco e cinquenta e quatro anos, era de 35,1%, e para aqueles com cinquenta e cinco a menos de sessenta e cinco anos, era de 32,3%. Entre os novos contratados que tinham sessenta e cinco anos ou mais, a parcela de contratos temporários aumentou significativamente, com mais de cinquenta por cento desses indivíduos empregados em contratos temporários em 2023.

O WSI atribui as significativas variações regionais aos setores em que os novos contratados são mais frequentemente oferecidos contratos temporários. Em todo o país, a maior parcela de novos contratados em contratos temporários pode ser encontrada em Heidelberg, uma cidade universitária com um grande hospital universitário (62,5%). Isso é seguido de perto por Colônia, onde as indústrias de mídia e publicidade têm uma forte presença. Em Colônia, 62,2% dos novos contratados contribuindo para a segurança social foram contratados em contratos temporários. De acordo com o WSI, a terceira maior parcela pode ser encontrada em Potsdam (59,0%), devido à indústria cinematográfica local.

A diminuição da porcentagem de contratos temporários entre novos contratados quase alcançou seus níveis pré-pandêmicos no final de 2023. Apesar desse progresso, quase metade dos trabalhadores jovens ainda recebe apenas acordos temporários.

