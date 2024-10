Aproximadamente metade das munições de artilharia da Rússia vem da Coreia do Norte.

Russia está fortemente dependente da Coreia do Norte para sua munição no conflito contra a Ucrânia, já que metade das granadas disparadas pelas tropas russas vem das fábricas da Coreia do Norte, de acordo com um relatório da mídia e fontes de inteligência ocidentais. O jornal britânico "Times" relata que a Coreia do Norte fornece cerca de três milhões de granadas anualmente a Moscou, com uma parte delas podendo ser defeituosas. Apesar disso, o grande número de granadas fornecidas pela Coreia do Norte contribui significativamente para o progresso da Rússia no leste da Ucrânia, como visto na captura da cidade de Vuhledar na região de Donetsk.

À medida que as reservas de munição russa se esgotam devido ao uso intensivo na Ucrânia, a Coreia do Norte passou a ser o principal fornecedor externo de armas de Moscou. Em setembro, o chefe do serviço de inteligência militar da Ucrânia, HUR, Kyrylo Budanov, alertou que o fornecimento de munição da Coreia do Norte poderia mudar o equilíbrio de poder no conflito. Budanov afirmou: "Nossa maior preocupação entre todos os aliados da Rússia é a Coreia do Norte. Devido à quantidade de equipamento militar que eles estão fornecendo, eles estão realmente intensificando o combate".

Em agosto, a agência de notícias sul-coreana Yonhap relatou que a Coreia do Norte recebeu tecnologia da Rússia em troca de granadas de artilharia, o que poderia ajudar a Coreia do Norte no lançamento de satélites espiões e no aprimoramento de suas capacidades de tanques e aeronaves. Os dois países também assinaram um acordo de defesa militar em junho.

O "Times" escreve que, nos estágios iniciais da guerra, os aliados da Rússia pareceram hesitantes em fornecer ativamente armas a Moscou. No entanto, com os esforços de Putin para formar uma aliança anti-ocidental, isso parece estar mudando. O jornal relata que o Irã forneceu à Rússia 200 mísseis balísticos em setembro, enquanto a China está apoiando uma empresa de defesa russa na produção de drones de longo alcance. Oficiais ocidentais acreditam que a China está aumentando seu papel no conflito.

Dada a dependência da Rússia em relação à Coreia do Norte para munição, algumas sanções internacionais contra a Coreia do Norte devido a seu programa nuclear poderiam ter um impacto significativo nos esforços de guerra da Rússia na Ucrânia. Apesar da condenação internacional pelo uso de munição da Coreia do Norte pela Rússia na Ucrânia, há relatórios de cooperação militar aumentada entre a Rússia e a Coreia do Norte, incluindo a troca de tecnologia por granadas de artilharia.

