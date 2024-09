- Aproximadamente 187.000 crianças em Gaza receberam vacinas contra a pólio, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde.

No primeiro três dias da campanha de vacinação contra a pólio na Faixa de Gaza, mais de 187.000 crianças com menos de dez anos receberam a vacina. Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), a primeira fase da vacinação no centro da Faixa de Gaza foi concluída. Ele acrescentou que as vacinações continuarão em quatro locais no centro da Faixa de Gaza pelos próximos três dias. Esses locais, segundo a autoridade de saúde controlada pelo Hamas, estão situados na cidade de Deir al-Balah e na área de refugiados de Nuseirat.

Tedros também revelou que planos estão sendo feitos para o início da campanha de vacinação na parte sul da Faixa de Gaza, agendada para quinta-feira e que deve atingir aproximadamente 340.000 crianças, segundo a OMS.

Adele Khodr, diretora regional do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para o Oriente Médio e Norte da África, expressou: "Os últimos três dias trouxeram um raro lampejo de otimismo no meio do conflito devastador na Faixa de Gaza". Muitas famílias fizeram esforços para chegar aos locais de vacinação.

Treguas temporárias e locais foram declaradas para as vacinações. Khodr confirmou: "As pausas acordadas foram mantidas durante esta primeira fase". Ela descreveu como "uma das campanhas de vacinação mais perigosas e desafiadoras do mundo". Apesar das treguas, ainda existem obstáculos e perigos consideráveis, como saques e estradas danificadas.

Devido às condições insalubres com centenas de milhares de pessoas deslocadas vivendo em proximidade, o primeiro caso de pólio (poliomielite) em 25 anos foi identificado na Faixa de Gaza. Uma criança de onze meses foi afetada. Isso está relacionado com vírus da pólio derivados da vacina (cVDPV Tipo 2), que é o foco principal da vacinação.

De acordo com a OMS, mais de 90% das crianças precisam ser vacinadas para evitar a propagação. Após quatro semanas, todas as crianças vacinadas precisarão de uma segunda dose.

