Aproveitando orcas enigmáticas, "Saturday Night Live" alcança conquistas, dicas para uma nutrição saudável: Mantenha-se atualizado com as manchetes do dia.

👋 Bem-vindo ao 5 PM Things! Temperar a sua dieta não significa que ela precise ser monótona ou restritiva. Se você estiver procurando por maneiras de adicionar um pouco de emoção às suas refeições, uma autora de livros de culinária compartilha seus sete segredos simples para abraçar o estilo de vida mediterrâneo.

Aqui está o que você pode ter perdido enquanto lidava com a sua agenda cheia:

5 PM Things

1️⃣ Orcas misteriosas: Pesquisadores estão mergulhando mais fundo no mundo enigmático das orcas, gravando suas táticas de caça e hábitos alimentares. Uma observação intrigante: elas são criaturas altamente comunitárias.

2️⃣ Pista diversificada: Uma casa de moda foi aplaudida por sua inclusividade ao oferecer tamanhos para uma variedade de tipos de corpo. No entanto, alguns estão preocupados com o aumento da popularidade de drogas como Ozempic e Wegovy que podem colocar em risco os avanços no setor.

3️⃣ Arte com uma twist: Uma exposição de arte moderna em Los Angeles coloca o holofote no trabalho caprichoso da artista venezuelana-nascida Magdalena Suarez Frimkess. Descubra por que essa mulher de 95 anos está fazendo travessuras com o Mickey Mouse.

4️⃣ Marca histórica: A maioria das séries de televisão só dura uma ou duas temporadas, então é difícil de acreditar que o "Saturday Night Live" está comemorando seu 50º aniversário. O que é ainda mais surpreendente é que esses programas de televisão têm histórias de sucesso duradouras.

5️⃣ ‘Vale do Escondido’: Para chegar a este local isolado na costa do Mediterrâneo, os viajantes devem atravessar águas geladas para encontrar uma cachoeira secreta. A vista de tirar o fôlego foi esculpida por forças geológicas poderosas.

A Lista de Observação

📺 Despedida emocional: Hoda Kotb, um dos principais rostos da NBC, anunciou que está se separando do ‘Today’ show no início de 2023.

Principais Notícias

• Florida inundada: Áreas costeiras da Flórida já estão submersas à medida que o Hurricane Helene se aproxima do solo• Prefeito de Nova York Eric Adams é indiciado: Eric Adams enfrenta cinco acusações federais de corrupção pública• Newsmax e Smartmatic chegam a acordo: A ação de difamação entre Newsmax e Smartmatic será arquivada pouco antes do julgamento

Voando em Circuito

✈️ Mudança de assento: A Southwest Airlines revelou seus planos de eliminar a poltrona aberta nos aviões, bem como introduzir upgrades de assentos premium.

Confira isso

🚛 Gênio em ação: Imagens cristalinas de caminhões, criadas por Andrew Holmes, são tão detalhadas que você quase pode ouvir o rugido dos motores e sentir o cheiro do diesel. Mas eles são desenhos a lápis, cuidadosamente criados ao longo de 500 horas.

Palavra da Itália

🇮🇹 Giro inesperado: Depois de se aposentar, uma mulher de Indiana e seu marido esperavam se mudar para a Itália. As coisas não aconteceram como eles esperavam.

Hora do Quebra-Cabeça

📬 Aumento do preço dos correios: Os Correios dos Estados Unidos pretendem aumentar o preço dos selos em cinco vezes nos próximos três anos. Quanto custa um selo de correio de primeira classe hoje em dia?A. 50 centavosB. 58 centavosC. 63 centavosD. 73 centavos⬇️ Role para baixo para ver a resposta.

Luz no Esporte

🏀 Corrida fenomenal: A temporada de estreia estelar de Caitlin Clark chegou ao fim quando o Connecticut Sun derrotou o Indiana Fever nos playoffs da WNBA.

Energia Positiva

🐼 Gostamos de encerrar com uma nota positiva: Hong Kong recebeu dois pandas gigantes da China, um presente para sua cidade. An An e Ke Ke ficarão em quarentena por 30 dias antes de serem apresentados ao público.

Despedida

🧠 Resposta do Quiz: Um selo de correio de primeira classe custa 73 centavos hoje. Teste seus conhecimentos com o quiz diário de notícias da CNN no boletim informativo 5 PM Things de amanhã.📧 mergulhe em todas as notíciasletters da CNN.

5 PM Things é curado por CNN's Tricia Escobedo, Meghan Pryce e Kimberly Richardson.

Leia também: