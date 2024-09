Após uma seca prolongada, o rio flui pouco.

O nível da água do rio Vistula atingiu um recorde histórico de baixa neste verão na Polônia, devido a um período de seca escaldante. Em um ponto de monitoramento no centro de Varsóvia, a água estava a apenas 20 centímetros, de acordo com o Instituto de Meteorologia e Gestão da Água (IMGW) na plataforma X. Em 2015, o nível mais baixo registrado foi de 26 centímetros. Em toda a Polônia, vários rios, como o rio Oder, na fronteira, estão atualmente enfrentando um fluxo de água mínimo.

De acordo com o relatório do IMGW, alterações prolongadas nos níveis de água dos rios, tendendo para baixos, estão diretamente ligadas à mudança climática. Países da Europa, como a Polônia, que têm baixos recursos hídricos per capita, são especialmente vulneráveis a essas mudanças. O inverno typical agora traz mais chuva do que neve, os verões ficam anormalmente quentes e a precipitação está mudando, se transformando em tempestades intensas com chuva torrencial.

Apesar da previsão de chuvas cobrindo grande parte da Polônia nos próximos dias, os meteorologistas preveem que o nível da água do Vistula só aumentará significativamente no final de outubro.

