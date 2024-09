- Após uma avaliação minuciosa, a CDU emerge como o partido mais influente da Saxónia.

Vitória Apreendida Após Longo Atraso: CDU Vence Eleição Estatal da Saxônia, Superando o Ganho do AfD, Mas Não Chegando a ultrapassar. Apesar de melhorar significativamente seu resultado nas eleições de 2019, o AfD não conseguiu superar a união que mal caiu.

A Formação de Governo Pode Ser Difícil, Uma vez que Nenhum Outro Partido Quer Colaborar com o AfD. Além disso, a atual coalizão CDU, Verdes e SPD não possui mandatos suficientes para renovação, segundo as projeções da ARD e ZDF. Ainda não foram divulgados dados sobre a distribuição de cadeiras pelo comissário de eleições estaduais.

O Terceiro Lugar Vai para a Nova Aliança "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW), com o SPD logo atrás. Os Verdes Mal Conseguem Entrar no Parlamento. A Esquerda Não Atinge a Faixa de Cinco Por Cento, Mas Vence Dois Mandatos Diretos em Leipzig, Garantindo Representação no Parlamento Estatal.

BSW Obtém Dígitos Duplos em sua Estréia

De acordo com informações da secretaria de eleições estaduais, após a conclusão de todos os votos, a CDU assegura 31,9 por cento (2019: 32,1 por cento), logo atrás do AfD com 30,6 por cento (27,5). A BSW estreia com 11,8 por cento. O SPD fica em 7,3 por cento (7,7), enquanto a Esquerda sofre uma queda significativa para 4,5 por cento (10,4).

Os Verdes reúnem 5,1 por cento (8,6), e o FDP não consegue reentrar no parlamento estadual, como nas duas eleições anteriores.

De acordo com as últimas projeções da ARD e ZDF, o AfD, rotulado como partido de extrema direita pela Saxônia Escritório de Proteção da Constituição, terá 40 cadeiras (38), enquanto a CDU terá 42 (45). A BSW terá 15 cadeiras, o SPD 10 (10), os Verdes 7 (12), e a Esquerda 6.

Aproximadamente 3,3 milhões de cidadãos tinham direito a voto, com uma participação recorde de 74,4 por cento - a maior para uma eleição estadual na Saxônia até agora.

Kretschmer Antecipa Formação de Governo Difícil

O Ministro-Presidente Kretschmer acredita que seu partido é capaz de continuar governando. "Isso não será fácil", afirmou na comemoração da eleição do CDU. "No entanto, uma coisa é clara: após várias conversas e um desejo de servir este estado, podemos estabelecer um governo estável para a Saxônia que age com humildade." O CDU está pronto para continuar arcando com a responsabilidade pelo estado.

CDU Pode Recorrer à BSW

Desde a reunificação, o CDU tem fornecido consistentemente o chefe de governo da Saxônia, mais recentemente Kretschmer, que está no poder desde 2019 em uma coalizão com os Verdes e SPD. No entanto, a atual coalizão não possui os mandatos necessários para continuidade. Uma maioria do CDU com o apoio da BSW e SPD é matematicamente possível.

No entanto, alguns políticos do CDU têm reservas quanto a uma coalizão com a BSW, uma vez que sua líder, Sahra Wagenknecht, foi membro do SED e mais tarde emergiu como símbolo do movimento comunista dentro da Esquerda. Uma coalizão ainda é possível, uma vez que a resolução de incompatibilidade do CDU proíbe cooperação com o AfD ou a Esquerda, mas não aborda a BSW, que se desligou da Esquerda.

Antes da eleição, os Verdes acusaram o CDU e o SPD de planejarem um governo de minoria conjunto. O CDU e o SPD já formaram três coalizões na Saxônia.

O AfD superou a União na Saxônia em duas eleições federais e uma eleição europeia. Se o AfD agora garantir mais de um terço das cadeiras no parlamento estadual, como as últimas projeções não sugeriram, obteria o que é conhecido como "minoria de bloqueio". Em decisões e eleições que exigem uma maioria de dois terços, o consentimento do AfD seria necessário. Por exemplo, juízes constitucionais são eleitos pelo parlamento com uma maioria de dois terços.

A copresidente federal do AfD, Alice Weidel, descreveu os resultados na Turíngia e na Saxônia como uma vitória histórica para seu partido. Ao mesmo tempo, ela criticou a postura do CDU de excluir uma coalizão com o AfD, considerando-a "pure ignorância da vontade dos eleitores". Ela enfatizou que sem o AfD, um governo estável não seria possível.

A candidata principal da BSW da Saxônia, Sabine Zimmermann, ficou satisfeita com o resultado de seu partido. "Conseguimos dígitos duplos e mantivemos nosso resultado das eleições europeias. Devemos estar orgulhosos disso, e estamos", disse na ARD. A BSW, ela acrescentou, forçaria uma mudança na política, tendo um impacto significativo nos cidadãos em um curto período de tempo. "E isso é notável", disse no ZDF, expressando seu desejo de colaboração com os democratas cristãos.

A candidata principal do SPD, Petra Köpping, expressou alegria com o desempenho de seu partido. "Estou tão feliz quanto você pelo fato de termos nos saído tão bem nesta campanha difícil que temos lutado por meses, senão anos, apesar de todas as previsões", disse.

O líder dos Verdes, Omid Nouripour, viu o potencial para seu partido permanecer no governo da Saxônia. Em uma entrevista com a ARD, ele destacou que a coalizão tinha funcionado bem, "mesmo se o ministro-presidente tem campanha contra seu próprio povo nos últimos dois anos".

A disputa política foi acirrada, com o conflito de Rússia contra a Ucrânia e a posição da Alemanha como aliada de Kiev, além de fazer parte da OTAN, sendo um ponto de discordância importante. Wagenknecht afirmou que, para o BSW ingressar em um corpo governante, deve se posicionar inequivocamente contra a instalação de mísseis de alcance americano na Alemanha.

O incidente de Solingen voltou a agitar a polêmica sobre asilo e imigração. Infelizmente, três vidas foram perdidas nesse incidente, e a procuradoria federal aponta o dedo para um suspeito refugiado sírio islâmico.

