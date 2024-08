- Após o incidente de Solingen: As autoridades anunciam plano de ação

Após o incidente fatal de esfaqueamento em Solingen, o governo federal decidiu implementar novas estratégias para combater o terrorismo islâmico, enfrentar a imigração ilegal e reforçar a regulação de armas. A Ministra do Interior alemã, Nancy Faeser (SPD), descreveu essas medidas como "extensas" e "significativas".

Entre as medidas, estão regulamentações mais rigorosas para o uso de facas em áreas públicas, incluindo a proibição expressa de levar facas em ônibus e trens de longa distância. Os requisitos para obtenção de uma licença de armas também serão elevados para evitar que extremistas obtenham armas e explosivos.

O governo de coalizão também concordou em reduzir os benefícios para determinados solicitantes de asilo. Isso se aplica a migrantes cuja responsabilidade é de outro estado europeu, que concordou em aceitá-los de volta.

As autoridades terão seus poderes reforçados na luta contra o islamismo, e a ferramenta da proibição de associações continuará a ser usada contra organizações islâmicas.

O suspeito tinha sido marcado para deportação

Em um suposto ataque islâmico em Solingen, um atacante matou três pessoas e feriu outras oito em um festival da cidade na sexta-feira à noite. O suspeito, um sírio de 26 anos chamado Issa Al H., está detido. A Procuradoria Geral Federal está investigando-o, entre outras coisas, por homicídio e suspeita de ligação com a organização terrorista Estado Islâmico (EI), que assumiu a responsabilidade pelo ataque. O suspeito deveria ter sido deportado para a Bulgária no ano passado, mas o plano não se concretizou.

Conversas planejadas com a oposição na próxima semana

O trabalho nas medidas começou no fim de semana após o ataque. O Chanceler Olaf Scholz (SPD) também anunciou discussões com os estados federais e a União, o maior bloco de oposição, na quarta-feira. Um grupo formado por representantes de todos os três partidos do arco-íris se reunirá pela primeira vez na próxima semana.

A proibição de levar facas em ônibus e trens de longa distância visa reduzir a disponibilidade de armas potencialmente perigosas para pessoas como o suspeito. A suspensão de benefícios para determinados solicitantes de asilo cuja responsabilidade é de outro estado europeu visa incentivar seu retorno rápido ao país de origem.

