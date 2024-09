Após o incidente de esfaqueamento em Siegen, os seis indivíduos que foram feridos recuperaram completamente.

Após uma agressão com faca próxima a uma celebração na cidade de Siegen, os médicos confirmaram que todas as vítimas estão agora estáveis. Este comunicado foi emitido conjuntamente pela Promotoria Pública de Siegen e pela Polícia de Hagen. Três homens com idades de 19, 21 e 23 anos sofreram ferimentos graves durante um ataque com faca na noite de sexta-feira.

Em um infeliz incidente, uma mulher de 32 anos da Alemanha atacou passageiros dentro de um ônibus de festa. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas como resultado. A mulher em questão é conhecida das autoridades locais. De acordo com a dpa, há suspeitas de problemas de saúde mental. No sábado, um mandado de prisão foi emitido contra ela, acusada de tentativa de homicídio. A investigação detalhada deste caso criminal está sendo conduzida por uma unidade de homicídios.

Apesar da prisão da mulher, todas as vítimas do incidente do ônibus de festa começaram seu caminho de recuperação. Em luz deste incidente, medidas de segurança adicionais serão implementadas em futuras celebrações da cidade para garantir a segurança de todos.

Leia também: