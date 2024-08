Após o ataque russo, Kharkiv lamenta mais de 100 pessoas mortas.

Após um ataque russo em Kharkiv, Ucrânia, moradores e familiares enlutados prestam homenagem às vítimas. De acordo com o governador Oleg Synegubov da região de Kharkiv, sete pessoas foram mortas e 97 ficaram feridas, incluindo mais de 20 menores, no ataque na sexta-feira à noite. O mais jovem dos mortos é relatado como tendo dez meses de idade. No ataque, uma artista ucraniana reconhecida, Veronika Kozhushko, de dezoito anos, foi relatada como uma das mortas. O artista ucraniano respeitado Serhiy Zhadan expressou seus pensamentos sobre sua morte através do Facebook: "Os russos continuam a destruir nosso futuro. Não há perdão," ele expressou, acompanhado por um desenho de Kozhushko.

13:28 Ministro da Defesa Ucraniano chama demissão do chefe da Força Aérea de "infeliz" O Ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Ummerov, informou à CNN em uma entrevista que a demissão pode ser considerada uma "rotação", embora seja uma pena. Ele enfatiza que a demissão e a perda do jato de caça são incidentes não relacionados e que a investigação sobre a causa está em andamento. "Eu escolho não especular."

13:03 Primeiro-Ministro da Dinamarca mantém vitória da Ucrânia como essencial no conflito contra a Rússia De acordo com o "European Truth", a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, em seu discurso na conferência GLOBSEC em Praga, afirmou que a Ucrânia deve emergir vitoriosa em sua batalha contra a Rússia. "É um desenvolvimento indispensável," ela foi citada como dizendo. "Não há substituto para a vitória da Ucrânia. Porque se a Rússia vencer, não apenas a Ucrânia será vencida, mas também nós." Frederiksen relatadamente afirmou que há um forte consenso sobre esse assunto dentro da União Europeia. "A Europa nunca esteve tão unida quanto agora (...). Occasionally, we have inner debates. (...) But it's 26 against one," o "European Truth" cita Frederiksen, se referindo à Europa inteira contra a Rússia.

12:15 Rússia alega controle sobre Kirove na região de Donetsk O Ministério da Defesa da Rússia em Moscou alega que as forças russas assumiram o controle do vilarejo de Kirove na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. As forças russas vêm avançando steadily na linha de frente no leste há algum tempo. Donetsk, junto com Luhansk, compõe a região industrialmente dominante do Donbass. Tanto as regiões, quanto Zaporizhzhia e Kherson mais ao sul na Ucrânia, foram tomadas pela Rússia em setembro de 2022, embora não estejam completamente controladas por suas tropas. A Ucrânia visa recuperar todos os territórios - incluindo a Península da Crimeia, que fica ao sul de Kherson.

11:45 Rússia alega ataques ucranianos em Belgorod Forças ucranianas supostamente bombardearam a região russa de Belgorod, situada perto da fronteira com a Ucrânia, de acordo com relatórios russos. O governador Vyacheslav Gladkov de Belgorod anuncia mortes e feridos em seu canal do Telegram. Durante um ataque aéreo noturno na cidade de Belgorod, três pessoas foram mortas e mais de 30 ficaram feridas, incluindo três crianças, segundo Gladkov. Mais de uma dúzia de edifícios residenciais e 47 veículos são relatados como danificados.

11:10 Especialista Triebel: Rússia busca desestabilizar eleições moldavas A Moldávia realizará eleições presidenciais em 20 de outubro, com cerca de 2,5 milhões de residentes também participando de um referendo sobre a inclusão da membresia da UE na constituição, impedindo que governos futuros abandonem facilmente a membresia da UE. Brigitta Triebel, que lidera a oficina da Konrad-Adenauer-Stiftung em Chisinau, argumenta que a Rússia está tentando manipular as eleições através de desinformação e notícias falsas. "Os moldavos estão sendo ditos: Se você não quer ser arrastado para um conflito como o da Ucrânia, vote nos partidos pró-russos," Triebel afirma. "As preocupações das pessoas estão sendo exploradas."

10:49 Ucrânia alega ter frustrado 24 de 52 drones russos A força aérea ucraniana alega ter frustrado 24 drones russos. No total, as forças russas lançaram 52 drones contra alvos ucranianos durante a noite de sexta-feira para sábado, afetando oito regiões do país, disse a força aérea no Telegram. 25 drones do tipo iraniano Shahed caíram sozinhos, enquanto três mais voaram em direção à Rússia e Bielorrússia. Não há relatórios de feridos ou danos significativos. O alvo do ataque russo incluiu Kyiv, onde foi o quarto ataque de drone desta semana. Todos os drones que pretendiam atingir Kyiv foram frustrados.

10:16 Sites de Blogs Militares Russos: Forças Ucranianas Causam Devastação em Convoy em Kursk Blogueiros militares russos disseminam um vídeo em seus canais do Telegram alegando mostrar os restos de um ataque ucraniano a um comboio de equipamento militar russo na entrada do vilarejo de Swannoje na região de Kursk. A Rádio Livre Europe (RFE/RL) também compartilha o vídeo no Telegram. O vídeo alegadamente mostra veículos militares danificados e uma ponte de suspensão desmoronando sobre o rio Seym em Kursk.

09:34 Autoridades Russas Reportam Bombardeio Ucraniano em Shebekino As autoridades na cidade de Shebekino, na região russa de Belgorod, relatam bombardeio ucraniano. Um civil ficou ferido no sábado. Shebekino fica perto da fronteira com a Ucrânia.

09:00 Ucrânia Divulga Números de Vítimas RussasA hierarquia militar ucraniana divulga novos cálculos de baixas para tropas russas na Ucrânia. Desde 24 de fevereiro de 2022, foram relatados aproximadamente 614.950 soldados russos mortos na Ucrânia, com 1.360 baixas relatadas nas últimas 24 horas. O relatório emitido em Kyiv também confirma a destruição de oito tanques, 42 sistemas de artilharia e 18 drones nesse período. Ao longo da atividade militar principal, a Rússia alegadamente perdeu 8.582 tanques, 17.614 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 14.471 drones, 28 navios e um submarino, de acordo com dados ucranianos. No entanto, estimativas ocidentais sugerem figuras mais modestas, mas mesmo essas são consideradas valores mínimos.

08:35 Ataque Presumido da Ucrânia no Oblast de BelgorodResidentes em Belgorod, cidade localizada no sudoeste da Rússia, relatam cinco mortos e 46 feridos após um ataque presumido da Ucrânia na noite de sexta-feira (veja entrada 23:19). Dos 46 feridos, 37 foram hospitalizados, incluindo sete menores, de acordo com Vyacheslav Gladkov, governador do Oblast de Belgorod. Um vídeo viral nas redes sociais, supostamente mostrando o ataque, captado de um painel de veículo, mostra a explosão de outro veículo enquanto dirige, seguida por uma explosão do outro lado da rua. Tal footage e contas sobre situações de combate não podem ser validados independentemente.

07:48 Mídia Relata pelo menos 66.000 Vítimas Russas na UcrâniaA mídia russa independente Mediazona anuncia que pelo menos 66.471 soldados russos morreram no conflito ucraniano. Em colaboração com a BBC News Russian, a Mediazona descobriu os nomes de soldados russos que morreram na Ucrânia através de pesquisas de fontes abertas. Os jornalistas enfatizam que essa contagem só inclui pessoal cujos nomes foram descobertos através de fontes abertas, com o número real de baixas muito provavelmente sendo muito maior. A Stavka das Forças Armadas da Ucrânia relata mais de 600.000 mortes de soldados russos. Avaliações ocidentais oferecem números de mortes comparáveis.

07:15 Cidade Ucraniana de Kharkiv Relata 7 Mortes em Ataque RussoSete mortos e 97, incluindo mais de vinte menores, foram relatados em Kharkiv, cidade ucraniana, após um ataque russo. De acordo com Oleg Synegubov, governador regional de Kharkiv, seis pessoas morreram e 75 ficaram feridas no ataque. As forças russas bombardearam um playground infantil e um prédio residencial de 12 andares em Kharkiv, resultando em um incêndio que ainda estava sendo controlado na manhã de sábado.

06:27 Descontentamento do Povo Russo com Putin e Governo AumentaO descontentamento dos russos com o governo e o presidente Vladimir Putin aumenta como resultado da invasão ucraniana na região russa de Kursk, de acordo com um relatório recente do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Citando dados de pesquisas do Fórum de Opinião Pública Russa, 28% dos respondentes expressaram seu descontentamento ou insatisfação com as ações tomadas pelas autoridades russas após a anexação. De acordo com pesquisas do VCIOM, a taxa de aprovação de Putin caiu 3,5 pontos percentuais para 73,6% na última semana de agosto, a menor pontuação desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. O ISW sugere que essas pesquisas indicam um descontentamento crescente entre o povo russo desde o início da incursão ucraniana na região de Kursk.

05:40 Rússia Prende Dois Nacionais Colombianos Suspeitos de Apoiar a UcrâniaO serviço de segurança russo, FSB, afirma ter detido dois cidadãos colombianos que supostamente participaram do apoio à Ucrânia. Esses indivíduos, Alexander Ante e Jose Aron Medina, foram detidos enquanto retornavam à Colômbia após uma escala em Caracas e foram entregues à Rússia pela Venezuela. Fontes de mídia espanholas sugerem que os dois homens se alistaram na Legião Internacional durante o verão de 2023. Eles foram capturados no aeroporto de Caracas em meados de julho, e evidências de sua participação na guerra, bem como uniforme militar ucraniano, foram encontradas com eles.

04:47 Presidente Checo Nega Ligação entre Operações Russas e UcranianasO presidente checo Petr Pavel rejeita a ideia de uma ligação direta entre o avanço das forças russas perto de Pokrovsk, região de Donetsk, e a operação ucraniana na região russa de Kursk. Ele insistiu em uma entrevista à Rádio Livre que não vê uma ligação direta entre o rápido avanço russo na frente de Pokrovsk e a operação ucraniana na região de Kursk. "A liderança russa está persistindo em seu objetivo de capturar os territórios que considera seus - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk e Kherson - e eles pretendem realizar isso dentro de seu cronograma desejado, desde que as condições climáticas favoreçam as atividades militares", afirmou Pavel, de acordo com o "Ukrainska Pravda".

03:47 Stoltenberg Justifica Avanço em Kursk como LegítimoO secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, considerou o avanço das forças ucranianas na região russa de Kursk como legítimo. Os ucranianos têm o direito de se defender, afirmou Stoltenberg ao jornal Welt am Sonntag, sugerindo que esse direito não se limita ao solo ucraniano de acordo com o direito internacional. Em resposta às alegações do governo russo de que o Ocidente estava a par de um ataque iminente no território russo, Stoltenberg esclareceu: "A Ucrânia nunca coordenou sua estratégia de Kursk com a NATO, e a NATO não teve participação nessa empreitada". Isso foi a primeira reação de Stoltenberg às tropas ucranianas penetrando na fronteira russa.

02:48 Ucrânia Acusa Rússia de Intensivo Uso de Armas QuímicasCom o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, mais de 4.000 casos de uso de agentes de guerra química foram documentados nas linhas de frente. Desde dezembro de 2023, mais de 3.100 casos foram relatados, marcando uma escalada dramática no uso de armas químicas proibidas, afirmam as autoridades ucranianas, de acordo com o "Kyiv Independent". Os números mostram um aumento significativo no uso de agentes de guerra química proibidos em comparação com os aproximadamente 600 casos registrados em janeiro, de acordo com o Exército ucraniano. Em maio de 2024, os relatórios de uso de armas químicas atingiram um recorde de 715 casos, mas depois diminuíram durante os meses de verão até os dados atuais de agosto não estarem disponíveis.

01:49 ICC Exige Prisão de Putin Durante Visita à MongóliaUm representante do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fadi el-Abdallah, disse à BBC que, como estado-membro, a Mongólia é obrigada a executar o mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin durante sua visita planejada. A visita de Putin à Mongólia em setembro teria sido sua primeira a um estado-membro do TPI que ratificou o Estatuto de Roma, o que obriga os signatários a prendê-loUpon arrival. O TPI emitiu um mandado de prisão contra Putin em março de 2023 por sua participação no expurgo forçado de crianças de territórios ucranianos ocupados pela Rússia.

00:33 Ligação de Biden: von der Leyen Comemora Invasão RussaA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou a importância das relações transatlânticas sólidas independentemente dos resultados das eleições presidenciais dos EUA em novembro. Ela recebeu o Prémio Transatlântico Checo e Eslovaco (CSTA) na conferência de segurança Globsec em Praga. Em seu discurso de aceitação, ela recordou uma chamada de vídeo com o presidente dos EUA, Joe Biden, no início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. "Imediatamente, concordamos com nossa estratégia de resposta à agressão de Putin", disse ela. Mais uma vez, a Europa e a América ficaram lado a lado "nas páginas certas da história".

23:19 Tragédia de Belgorod: Cinco Mortes em AtaqueDe acordo com relatórios russos, pelo menos cinco pessoas morreram em ataques ucranianos na região fronteiriça de Belgorod. Uma mulher e quatro homens morreram instantaneamente devido aos ferimentos, de acordo com atualizações do Telegram do governador regional, Vyacheslav Gladkov. No total, 37 pessoas ficaram feridas. As forças ucranianas lançaram munições de cluster em Belgorod e nas áreas vizinhas usando lançadores de foguetes múltiplos, de acordo com os anúncios de Gladkov.

22:01 Evolução da Tecnologia de Drone da Ucrânia e Estratégias Futuras de IAA Ucrânia vislumbra a participação de fabricantes de armas na IA para enxames de drones e produção de "mísseis acessíveis" para contra-atacar drones kamikaze russos, disse o ministro da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, no Fórum Globsec em Praga. Desde o início da invasão russa, ambos os países investiram massivamente na tecnologia de drones, aperfeiçoando a guerra moderna. De acordo com Fedorov, os soldados ucranianos agora enfrentam uma variedade de desafios, como forças e infantaria russas, escassez de munição, drones kamikaze e drones de vigilância. Para enfrentar esses desafios, o Exército ucraniano emprega drones econômicos de primeira pessoa (FPV), drones de reconhecimento, sistemas compactos de defesa aérea e drones de longo alcance produzidos localmente para atingir alvos russos, disse Fedorov. "Quais são os problemas futuros com os quais precisamos da sua ajuda? Como fabricar um sistema de guiamento a laser eficiente, explorar a IA para enxames de drones, produzir HIMARS ucranianos e desenvolver mísseis ucranianos econômicos para destruir Shaheds?" pergunta Fedorov.

21:32 Entregas Urgentes de Munição de Obuseira para a UcrâniaA Ucrânia receberá a primeira remessa de munição de canhão de 155 mm da aliança EUA-Européia. Isso foi revelado pelo ministro das Relações Exteriores da República Checa, Jan Lipavsky, em seu discurso em Bruxelas. As forças ucranianas estão urgentemente necessitando de projéteis de 155 mm para garantir suas linhas de frente. "A iniciativa de munição checa está cumprindo sua promessa e, até o final do ano, entregaremos meio milhão de projéteis de grande calibre. Aproximadamente 100.000 peças foram entregues em julho e agosto", diz Lipavsky.

O Presidente do Conselho da União Europeia, após o ataque russo a Kharkiv, Ucrânia, expressou solidariedade com o país e destacou a importância da vitória da Ucrânia no conflito.

Em resposta à alegação russa de controle sobre Kirove, na região de Donetsk, o Presidente do Conselho da Europa chamou por solidariedade internacional e condenou qualquer tentativa de anexar território da Ucrânia.

