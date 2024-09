- Após o assalto de Solingen, a paisagem árida desencadeia discussões abertas "sem preconceitos"

O Ministro-Presidente da Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, descreveu a violência islamista alegada em Solingen como "terror selvagem e desrespeitoso" e também como um "ponto de virada". Ele afirmou que é fundamental dedicar esforços significativos para entender e abordar as causas raízes do problema, falando para uma multidão em um serviço memorial no teatro e sala de concertos de Solingen, localizado na cidade de Bergisch. "Precisamos de discussões francas sobre políticas de asilo, imigração e integração", acrescentou ele. "Essas conversas devem ser livres de preconceito, sem perder a calma, sem viés político."

Em 23 de agosto, três festivalistas em Solingen foram mortos a facadas, enquanto oito outras pessoas ficaram feridas. Um indivíduo de 26 anos da Síria, agora sob custódia, é o principal suspeito do caso. A procuradoria federal está investigando várias acusações contra ele, incluindo homicídio e suposta participação na organização terrorista Estado Islâmico (EI).

Durante o serviço memorial, o Sr. Wüst expressou sua opinião de que a liberdade foi atingida em Solingen. O ataque atingiu o cerne da nação e deixou marcas indeléveis na sociedade. " Embora seu objetivo fosse dividir nossa sociedade, o atacante acabou falhando", disse ele. "Estamos firmes contra o terrorismo e continuaremos a promover a abertura em todo o mundo."

Entre os presentes no serviço memorial estavam o Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier, o Chanceler Olaf Scholz, o Ministro Federal do Interior Nancy Faeser, o Prefeito de Solingen Tim Kurzbach (todos do SPD), a Presidente do Bundestag Bärbel Bas, a Vice-Ministra-Presidente de Renânia do Norte-Vestfália Mona Neubaur, a Ministra para Refugiados Josefine Paul (ambos os Verdes) e o Ministro do Interior Herbert Reul (CDU).

No serviço memorial, o Ministro-Presidente destacou a importância de discussões abrangentes sobre políticas de asilo, imigração e integração, reconhecendo que elas precisam ser livres de preconceito e viés político para abordar efetivamente o problema. O ataque em Solingen, como descrito por Wüst, foi um ponto de virada que pretendia dividir a sociedade, mas acabou não conseguindo alcançar seu objetivo, já que a comunidade permanece unida contra o terrorismo.

