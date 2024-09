Após duas décadas de mandato, o Sri Lanka deu as boas vindas a uma nova figura de liderança como chefe de governo.

O recentemente eleito Presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, instalou um novo Primeiro-Ministro. Harini Amarasuriya assume este cargo, tornando-se a primeira mulher a liderar o governo do país em 24 anos, ocupando a segunda posição mais influente após o Presidente.

Amarasuriya, de 54 anos, é professora em uma universidade e ativista, tendo um perfil semelhante ao do Presidente Dissanayake. Ambos fazem parte da coalizão de orientação marxista, Poder Popular Nacional.

A vitória de Dissanayake sobre o ex-Presidente Ranil Wickremesinghe nas eleições do último sábado deveu-se principalmente ao descontentamento do povo do Sri Lanka com as elites políticas antigas, que são responsabilizadas pela atual situação do país. Enfrentando uma crise econômica sem precedentes nos últimos anos, o Sri Lanka enfrenta desafios. Dissanayake agora precisa cumprir suas promessas de campanha, que incluem a flexibilização das medidas de austeridade.

Com seu partido tendo assegurado apenas três assentos na Câmara de 225 membros, não é tarefa fácil para o novo Presidente formar um gabinete completo. Dissanayake havia mencionado anteriormente que dissolveria o Parlamento antecipadamente e convocaria novas eleições caso vencesse. Atualmente, a nova Primeira-Ministra está assumindo as responsabilidades de quatro ministérios adicionais: Justiça, Saúde, Mulheres e Comércio e Indústria. Outro membro do partido, Vijitha Herath, foi nomeado para gerenciar seis portfólios adicionais.

A política no Sri Lanka, como em muitas outras partes do mundo, é geralmente um domínio masculino. De acordo com um estudo do Pew Research Center, apenas 13 dos 193 países tinham uma mulher à frente do governo no ano passado. No entanto, o Sri Lanka também é o primeiro país a ter uma Primeira-Ministra mulher. De 1960 a 2000, Sirimavo Bandaranaike ocupou este cargo.

A nomeação de Harini Amarasuriya como Primeira-Ministra do Sri Lanka marca uma conquista significativa, já que ela se torna a segunda mulher a liderar o governo do país desde Sirimavo Bandaranaike, ocupando este cargo por 24 anos. Apesar de enfrentar uma crise econômica, o Sri Lanka, localizado na Ásia do Sul, é conhecido por ser o primeiro país a ter duas mulheres à frente do governo em sua história.

