Após as propostas de paz de Zelensky, a Rússia continua determinada a manter os seus objetivos de guerra.

Moscou persiste em seus objetivos na Ucrânia Despite os esforços de Kyiv para negociar. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, uma vez que esses objetivos sejam alcançados, independentemente do método, a operação militar especial será concluída. Peskov reage às declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante sua viagem aos EUA, onde ele indicou que o fim do conflito poderia estar mais próximo do que se esperava. Zelensky apresenta sua suposta estratégia de vitória nos EUA, com o objetivo de pressionar Moscou para dialogar. Os objetivos de Moscou incluem controlar os territórios ucranianos de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, além de evitar a adesão da Ucrânia à NATO. Anteriormente, também foi mencionada a derrubada do governo de Kyiv. Vários especialistas acreditam que o objetivo final da Rússia é dominar toda a Ucrânia.

11:59 Deterioração na Situação de Wuhledar - Russos podem Employar Táticas EnganadorasO canal Deepstate, próximo ao exército ucraniano, relata uma situação crítica em e ao redor de Wuhledar, que está piorando. "Os russos estão tentando cercar o assentamento enquanto o reduzem a escombros com artilharia e tal." Deepstate não relatou a entrada de tropas russas (até as 09:27). "Aguentar até o fim não é uma opção, pois custaria caro ao nosso exército. Devíamos ter considerado as consequências antes, mas agora é tarde demais. Os soldados da 72ª Brigada não desistem e avançam apesar dos desafios." De acordo com a plataforma Nexta da Europa Oriental, a Rússia está novamente empregando sua tática de terra queimada, atacando ferozmente Wuhledar pelo ar:

11:15 Imagens de Satélite de Alta Resolução Mostram Extenso Danos em Depósitos de Munição da RússiaA Ucrânia recentemente realizou ataques bem-sucedidos contra depósitos de munição, destruindo grandes quantidades de foguetes, munição de artilharia e outros recursos russos. Imagens de satélite de alta resolução da Maxar revelam a extensão dos últimos ataques em Oktyabrsky e Toropez:

10:46 Ataques Devastadores em Saporizhzhia: Um Morto, Vários Feridos e Substanciais DanosOs ataques russos na cidade ucraniana sudeste de Saporizhzhia resultaram em uma morte e seis feridos, de acordo com relatórios oficiais. A área foi atingida por "ataques aéreos em grande escala" dentro de duas horas após a meia-noite na noite de segunda-feira, de acordo com o serviço de emergência do estado. "Uma pessoa morreu e seis outras ficaram feridas, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos", escreve o governador regional Ivan Federov no Telegram. Instalações e edifícios residenciais também foram incendiados. De acordo com um funcionário da administração da cidade, 74 blocos de apartamentos e 24 casas particulares foram danificados em várias partes da cidade.

10:07 Munz sobre a Tripulação do Porta-Aviões Russo: "O Porta-Aviões Provavelmente Ficará Atracado Para Sempre"A tripulação do porta-aviões russo "Admiral Kuznetsov" está sendo enviada para a frente, de acordo com um relatório da Forbes. O navio é notório por sua série de falhas, explica o correspondente da ntv Rainer Munz de Moscou. O transferência da tripulação pode ser outro indício dos problemas financeiros da Rússia.

09:27 Fortaleza de Resistência: Wuhledar em Perigo? Tropas Russas Reportadamente InfiltrandoAs tropas russas começaram um ataque à cidade ucraniana oriental de Wuhledar, de acordo com meios de comunicação estatais e blogueiros. "Unidades russas entraram em Wuhledar - o ataque à cidade começou", escreve Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-russo nascido na Ucrânia. Outros blogueiros militares pró-russos também estão relatando o ataque. Os meios de comunicação estatais russos relatam que a cidade, localizada na região de Donetsk, está sendo cercada e que os combates estão ocorrendo a leste do assentamento. O especialista militar coronel Reisner também diz à ntv.de que as tropas russas estão avançando em direção à cidade a partir de várias direções como uma pinça. "Wuhledar corre o risco de ser cercada. Deve-se supor que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos de combate, não será capaz de segurar a área."

08:59 Rússia e Ucrânia se Enfrentam com Drones Durante toda a NoiteA defesa aérea russa derrubou 13 drones ucranianos durante a noite, de acordo com relatórios oficiais. Seis foram interceptados sobre as regiões de Belgorod e Kursk, e um sobre a região de Bryansk, de acordo com a agência de notícias oficial TASS, citando o Ministério da Defesa russo. Enquanto isso, a força aérea ucraniana afirma que a Rússia atacou com 81 drones e quatro mísseis durante a noite, com 79 drones derrubados ou forçados a cair. Não há relatórios imediatos de vítimas ou danos.

08:17 Dinamarca Faz Comentários Francos sobre Ataques de Longo Alcance contra a RússiaA primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, defende a permissão para usar armas ocidentais com alcance estendido contra a Rússia. "Minha proposta é que encerramos o debate sobre linhas vermelhas", diz ela em uma entrevista à Bloomberg. A linha vermelha mais importante já foi ultrapassada. "E isso foi quando os russos invadiram a Ucrânia." Ela nunca permitirá que ninguém da Rússia determine o que é válido na NATO, na Europa ou na Ucrânia, diz Frederiksen.

07:38 Soldados Russos Provavelmente Escondidos e Declarados Desaparecidos para Evitar Pagamentos De acordo com uma ligação telefônica vazada pela inteligência militar ucraniana, soldados russos mortos em batalha estão sendo enterrados secretamente e declarados desaparecidos, permitindo que o exército evite pagar generosas compensações às suas famílias. "Eles matam, a luta continua, está quente, eles começam a feder, então a gente enterra eles ali mesmo, e depois eles são considerados desaparecidos. E se eles estão desaparecidos, a família não recebe nada. Entendeu?" explica um homem ao seu parceiro de conversa, um residente da região russa de Belgorod, na ligação publicada pelo Kyiv Independent. O valor da compensação para cada soldado morto varia entre $67.500 e $116.000.

06:59 Nenhum Sinal de Paz da Rússia Enquanto o presidente ucraniano Zelensky defende um "plano de vitória" nos EUA, não há nenhum indício de interesse russo em pôr fim ao conflito. O Kremlin continua a demonstrar desinteresse em um acordo de paz que não envolva a completa rendição do governo ucraniano e a aniquilação da Ucrânia em si, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Recentemente, representantes de alto escalão da Rússia expressaram oposição a participar da próxima cúpula de paz, e o porta-voz do Kremlin, Peskov, reiterou que a Rússia não está aberta a negociações sem a rendição da Ucrânia, também considerando a NATO e o Ocidente como um inimigo comum. O ISW afirma que o Kremlin não está interessado em negociações de paz genuínas com a Ucrânia e apenas mencionará "planos de paz" e "negociações" para pressionar o Ocidente a forçar a Ucrânia a fazer concessões preventivas em relação à sua soberania e integridade territorial.

06:27 Selenskyj: Maior Cooperação com os EUA pode Acelerar Fim da Agressão Russa De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Selenskyj, uma maior cooperação entre a Ucrânia e os EUA pode apressar o fim da agressão russa contra a Ucrânia no próximo ano. "Agora, ao final do ano, temos uma verdadeira oportunidade de fortalecer os laços entre a Ucrânia e os EUA", escreveu Selenskyj em uma recente publicação em seu canal do Telegram, após uma reunião com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA. Selenskyj está atualmente nos EUA para participar das sessões da Assembleia Geral da ONU e apresentar seu "plano de vitória" ao governo dos EUA.

05:44 Adolescentes Supostamente Incendeiam Helicóptero Mi-8 em Omsk Dois adolescentes supostamente incendiaram um helicóptero Mi-8 em uma base da força aérea russa em Omsk usando um coquetel molotov, de acordo com um relatório no canal Telegram Baza. Os meninos de 16 anos foram presos e supostamente confessaram ter sido oferecidos $20.000 através do Telegram para executar o ataque. O helicóptero foi severamente danificado, de acordo com relatórios da mídia russa. Este incidente segue um ataque semelhante em 11 de setembro, quando dois meninos incendiaram um helicóptero Mi-8 no aeroporto de Nojabrsk na região de Tyumen. Houve vários casos de sabotagem em diversas regiões da Rússia, incluindo descarrilamentos de trens. Em janeiro, a inteligência militar ucraniana (HUR) afirmou que algumas ferrovias russas foram alvo de "inimigos desconhecidos do regime de Putin".

04:44 G7 Discutirá Mísseis de Alcance Longo para a Ucrânia Os ministros das Relações Exteriores dos países do G7 discutirão potenciais entregas de mísseis de alcance longo capazes de alcançar território russo à Ucrânia na segunda-feira, conforme anunciado pelo chefe da política externa da UE, Josep Borrell, durante a Assembleia Geral da ONU. Ele também mencionou que a Rússia tem recebido novas armas, incluindo foguetes iranianos, apesar das repetidas negações do Irã.

03:50 Zelensky: "A Paz está Mais Próxima do que Pensamos" O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou esperança para um fim iminente da guerra com a Rússia. "Acho que estamos mais próximos da paz do que pensamos", declarou Zelensky em uma entrevista à emissora americana ABC News. Ele instou os EUA e seus parceiros a continuarem apoiando a Ucrânia neste momento.

02:50 Vítimas de Ataques Russos em Saporizhzhia As forças russas lançaram outro ataque à cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia à noite, resultando em uma morte e cinco feridos, incluindo uma menina de 13 anos, de acordo com o governador regional Ivan Fedorov. Um funcionário da cidade, citando Suspilne, relatou os feridos. Pelo menos 23 pessoas foram feridas em ataques anteriores à cidade, com duas casas destruídas no último ataque, embora não esteja claro que arma foi usada. As forças russas também se concentraram em destruir a infraestrutura da cidade, acendendo um incêndio que foi rapidamente apagado pelos serviços de resgate sem causar mais danos.

01:29 Exército Ucraniano sob Pressão em Pokrovsk O exército ucraniano está sob pressão na parte oriental do país, de acordo com seus próprios relatórios. "A situação na região de Pokrovsk e Kurakhove permanece tensa", afirmou o Estado-Maior em Kyiv em seu relatório de situação noturno. Dos 125 ataques russos ao longo da frente, mais de 50 ocorreram neste setor. "Os principais esforços foram direcionados para Pokrovsk", esclareceu a liderança militar ucraniana. Embora observadores independentes atribuam o sucesso dos ucranianos em desacelerar o avanço russo em Pokrovsk, a situação permanece precária para os defensores em torno de Kurakhove. Os avanços das tropas russas perto da cidade mineira de Hirnyk representam uma ameaça de cerco a várias unidades ali. Uma tática semelhante também é notada mais ao sul, perto da cidade de Vuhledar, que os russos já tentaram capturar por meio de ataques frontais.

00:28 Americano condenado na Rússia por tentativa de sequestro de filhoUm cidadão americano foi condenado a seis anos de prisão na Rússia por tentar levar seu filho russo para fora do país sem o consentimento da mãe, de acordo com relatórios do tribunal. Um tribunal em Kaliningrado decidiu contra o homem, condenando-o por tentativa de "sequestro" e ordenando que cumpra sua pena em um campo de trabalho penal. De acordo com a decisão, o americano tentou deixar a Rússia com seu filho de quatro anos em julho de 2023. "Sem o consentimento da mãe, ele tentou levar a criança para fora do país", explicou o tribunal através do serviço de mensagens Telegram. Ele foi pego no ato enquanto tentava contrabandear a criança através da fronteira com a Polônia, mas foi interceptado pelos guardas de fronteira antes de completar sua missão. As tensões entre os Estados Unidos e a Rússia estão nas alturas devido à crise na Ucrânia.

23:14 Vítimas relatadas em vila russa após ataque de tropas ucranianasDe acordo com as autoridades locais, uma vila russa perto da fronteira com a Ucrânia foi atingida pelo exército ucraniano, resultando em três mortes. A vila de Archangelskoe, a cerca de 5 quilômetros da fronteira, foi atingida por "fogo pesado de artilharia" pelo exército ucraniano na segunda-feira, de acordo com o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, no Telegram. Dois adultos e um adolescente morreram, enquanto dois outros, incluindo uma criança, ficaram feridos no incidente.

22:13 Zelensky expressa gratidão após encontro com Scholz em Nova YorkApós passar algum tempo com o chanceler alemão Olaf Scholz em Nova York, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou sua profunda gratidão à Alemanha pelo seu apoio inabalável. "Estamos imensamente gratos à Alemanha pelo seu apoio", tweetou Zelensky. "Juntos, conseguimos salvar muitas vidas e podemos certamente fazer mais para fortalecer a segurança em toda a Europa continental". No entanto, Scholz reiterou a recusa da Alemanha em fornecer armas avançadas à Ucrânia.

21:35 Forbes: Tripulação do único porta-aviões da Rússia enviada para o conflito na UcrâniaO único porta-aviões da Rússia, o "Almirante Kuznetsov", tem feito manchetes há décadas devido à sua falta de implantações apesar de vários problemas desde o seu lançamento nos anos 80. Agora, de acordo com a revista Forbes, soldados da tripulação de 15.000 do Almirante Kuznetsov estão sendo enviados para o conflito na Ucrânia, não no seu porta-aviões, mas como um batalhão separado. A Forbes relata que esta é uma das medidas sendo tomadas para atender às necessidades mensais de recrutamento da Rússia, estimadas em 30.000 novos combatentes por mês. Enquanto isso, o Almirante Kuznetsov está supostamente se deteriorando rapidamente e pode se tornar um residente permanente na costa de Murmansk, onde tem ficado por algum tempo.

A União Europeia expressou preocupação com os objetivos de Moscou na Ucrânia, incluindo sua posição sobre a adesão da Ucrânia à NATO e seus esforços para controlar certas terras. Apesar da persistência de Moscou e de suas táticas enganosas em lugares como Wuhledar, sua meta final de domínio sobre a Ucrânia continua a encontrar resistência de várias entidades internacionais.

Enquanto as tensões continuam, alguns especialistas sugerem que a União Europeia poderia desempenhar um papel significativo ao pressionar a Rússia para dialogar e, ultimately, buscar uma resolução pacífica, dada sua influência e interesse na estabilidade da região.

