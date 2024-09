Apesar de uma mudança de quatro por cento no parlamento estadual, políticos de esquerda continuam a manter o poder.

Às 18h28: Projeção do AfD para a Turíngia indica crescimento contínuoNa projeção atual do resultado da eleição da ZDF para a Turíngia, o AfD continua a melhorar seu resultado, alcançando 33,4% dos votos. O CDU está em 23,8%, o SWB em 15,5%, a Esquerda em 11,9%, o SPD em 6,0% e os Verdes em 3,4%. O FDP não consegue ultrapassar 1,2%.

Às 18h17: Na Saxônia, a vantagem do CDU sobre o AfD é uma verdadeira disputaSegundo a projeção atual da ZDF, o CDU na Saxônia tem uma vantagem de apenas 0,1 ponto percentual sobre o AfD. Os Democratas Cristãos ocupam 31,5%, e o AfD – classificado como extremista de direita pelas agências de inteligência doméstica – está em 31,4%. O AfD superou significativamente o CDU nas projeções da Turíngia. Os Verdes estão atualmente com 5,1% na Saxônia e correm o risco de perder seus assentos parlamentares. A Esquerda mal atinge 4,3% nas projeções, tornando suas chances de vitória pequenas. O SPD mantém sua posição no parlamento estadual com 7,6%.

Às 18h56: A entrada direta de Höcke no parlamento da Turíngia pode estar em riscoAs chances do líder da fração do AfD, Björn Höcke, de entrar diretamente no parlamento da Turíngia estão em risco. Com 68 das 74 circunscrições contadas, o candidato do CDU, Christian Tischner, lidera com 42,3% dos votos, superando os 40,4% de Höcke. Se Tischner garantir a maioria dos votos na circunscrição de Greiz II, Höcke pode perder um mandato direto e ficar confinado a um assento parlamentar por meio da lista estadual, especialmente se muitos candidatos diretos do AfD tiverem sucesso.

Às 18h50: Höcke sobre a vitória do AfD: "A política de firewall falhou"O AfD emerge como a força dominante na Turíngia, segundo os resultados das eleições. Höcke, candidato principal do AfD, vê o resultado como um "fracasso histórico" da "política de firewall" e discute a formação do governo que virá.

Às 18h42: Ramelow sobre o "cannibalismo" da Esquerda: "O CDU equiparou o AfD e a Esquerda"O presidente do estado da Turíngia, Bodo Ramelow, acredita que o partido da Esquerda foi "cannibalizado" por dois fatores-chave: primeiro, o CDU equiparou consistentemente o AfD e a Esquerda, usando uma retórica de exclusão contra eles, embora tivessem compartilhado o poder por cinco anos. Em segundo lugar, o BSW prometeu trazer 17% dos votos para o AfD, mas o partido acabou ganhando isso. Ramelow ainda pode comemorar a alta participação dos eleitores.

Às 19h26: Nouripour sobre o sucesso do AfD: "Meus pensamentos estão com aqueles que têm medo"O AfD vence com mais de 30 por cento nas eleições estaduais da Saxônia e Turíngia, deixando para trás os partidos do arco-íris. Nouripour vê o resultado das eleições do AfD como um "ponto de virada" e um chamado para defender a democracia juntos.

Às 19h13: Última projeção da Saxônia: A vitória do CDU fica ao alcanceA última projeção da ZDF mostra uma disputa apertada entre o AfD e o CDU: os Democratas Cristãos lideram com 31,7%, ligeiramente à frente do AfD, com 31,4% dos votos. O BSW fica com 11,4%, o SPD com 7,8%, os Verdes com 5,5% e a Esquerda não atinge a faixa de 5% com 4,3%.

Às 19h08: Wagenknecht considera uma coalizão CDU-BSW-SPD na TuríngiaO líder do BSW, Sahra Wagenknecht, visa formar uma coalizão com o CDU e potencialmente o SPD na Turíngia. "Esperamos estabelecer um governo forte com o CDU - provavelmente também com o SPD", diz ela em uma entrevista da ARD, enfatizando a necessidade de abordar "déficits massivos de ensino" na Turíngia e representar o estado no nível federal, defendendo a paz, a diplomacia e a oposição ao deployment de mísseis dos EUA na Alemanha. Wagenknecht rejeita coalizões com o AfD na Turíngia.

Às 19h02: Última previsão para a Turíngia: AfD melhora seu resultadoUma previsão da ZDF para o resultado eleitoral na Turíngia sugere que o AfD está se saindo melhor do que o inicialmente esperado. Os extremistas de direita estão supostamente assegurando 33,1% dos votos na região. O CDU está em 24,3%, a aliança de Sahra Wagenknecht arrecada 15%, enquanto a Esquerda, atualmente no poder com Bodo Ramelow como o popular presidente do estado, sofre uma queda de quase 8% e fica em 11,7%. O SPD arrecada 6,6% e os Verdes ganham 4% dos votos.

18:56 Göring-Eckardt: Sucesso da AfD significa um "ponto de virada" democrático na Alemanha Políticos do Partido Verde parecem mais inquietos com o sucesso da AfD na Turíngia do que com o revés da própria partido. Katrin Göring-Eckardt, vice-presidente do Bundestag verde, descreve a vitória dos extremistas de direita como um "ponto de virada" na Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, admite que o fracasso do seu partido é apenas "marginal" quando se considera que a AfD ultrapassou como força dominante em um parlamento estadual.

18:48 Kretschmer sobre a Saxônia: "Temos todas as razões para comemorar" O atual ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, vê a CDU como uma pedra angular da coalizão governamental. "Temos todas as razões para comemorar", declarou Kretschmer em seu evento de comemoração do partido. "Após cinco anos de dificuldades, as pessoas na Saxônia depositaram sua confiança na CDU e recusaram-se a expressar sua insatisfação por meio de um voto de protesto."

18:39 Projeção Preliminar para a Saxônia: Vantagem da CDU sobre a AfD diminui Projeções iniciais na ZDF indicam que a vantagem da CDU sobre a AfD nas eleições estaduais da Saxônia diminuiu: a CDU atualmente tem uma vantagem apertada de 31,9%, enquanto a AfD registra 31,3%. O BSW está em 11,6%, o SPD em 7,8%. Os Verdes mal conseguem entrar no parlamento estadual com 5,2%, enquanto a Esquerda fica aquém com 4,5%.

18:33 Presidente da AfD Weidel Procura Participação no Governo para a AfD A presidente federal do partido AfD, Alice Weidel, está defendendo a participação no governo para seu partido na Turíngia e na Saxônia. "Em circunstâncias convencionais, seguindo as práticas deste país, o partido mais forte, que é a AfD, deveria explorar possibilidades de colaboração", ela declarou na ARD, referindo-se à Turíngia. "Os eleitores em ambos os estados federados desejam que a AfD faça parte do governo. Representamos 30% dos eleitores em ambos os estados, e um governo estável não é possível sem nós."

18:30 Secretário-Geral do SPD: "Havia um Risco Real de Ser Eliminado do Parlamento Estadual" O secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, aceitou os resultados moderados do SPD nas eleições da Turíngia e da Saxônia. "Isto não é uma ocasião para comemorações para o SPD", ele admitiu na ARD. Simultaneamente, ele reconheceu que seu partido vem lutando com dificuldades há anos. "Enfrentar a eliminação dos parlamentos estaduais foi uma ameaça genuína", disse Kühnert. "Lutar é valioso, somos necessários." Uma transformação significativa é necessária, ele afirmou, mencionando a necessidade de mais articulação e escuta aos eleitores. Quanto ao chanceler Olaf Scholz, ele disse: "Precisamos articular nossa política coletivamente."

18:23 Höcke Comemora Resultado da Turíngia como "Triumfo Histórico" O líder do grupo parlamentar da AfD, Björn Höcke, vê o resultado da Turíngia como "histórico". A AfD agora lidera as pesquisas de popularidade no estado federal, "a ridícula barreira deve chegar ao fim", ele declarou no MDR. A mudança só ocorrerá com a AfD, ele acrescentou.

18:21 Chrupalla sobre a Turíngia: "Estamos Empatados com a CDU" O líder do partido AfD, Tino Chrupalla, elogia o resultado de seu partido como notável, refletindo uma mudança na opinião dos eleitores em ambos os estados federais. A AfD está aberta a negociações com todos os partidos, ele disse na ZDF. Na Saxônia, a AfD está "no mesmo nível que a CDU", e está comprometida em governar em benefício da Saxônia, ele acrescentou.

18:17 Secretário-Geral da CDU: Sem Colaboração com a AfD O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, descartou qualquer plano de colaboração com a AfD na Turíngia ou na Saxônia. "Estamos inequivocamente claros sobre isso", ele afirmou na ARD. A CDU agora estabelecerá governos a partir do centro do parlamento, ele afirmou. Ele está otimista quanto ao sucesso dessa abordagem. Ele enfatizou que a CDU remains the last surviving people's party and the "bulwark", he affirmed, adding that the traffic light parties have suffered a setback.

18:13 Previsões para a Votação da Saxônia: CDU ultrapassa AfD, BSW em 12%, Greens se seguram A indicação inicial para a eleição estadual da Saxônia tem a CDU como líder com 31,5% dos votos, mal ultrapassando a AfD com 30%. O BSW segura a terceira posição mais forte com 12%, enquanto o SPD mal se mantém no parlamento com 8,5%. Os Verdes estão tendo dificuldades para se manter com 5,5%. A Esquerda e o FDP não deverão estar presentes no novo parlamento, mas os Verdes ainda poderiam permanecer.

18:10 Previsão para a Turíngia: AfD lidera CDU, BSW marca 16% A previsão inicial para a eleição estadual da Turíngia sugere que a AfD pode ter uma maioria substancial de 30,5%, seguida pela CDU com 24,5% e a Esquerda com 12,5% dos votos. O SPD continua no parlamento com 7%, enquanto o BSW conquista uma cadeira com 16%. Os Verdes e o FDP ficam abaixo da faixa de 5%.

18:01 AfD lidera em Turíngia, BSW atinge dois dígitos em SaxôniaCom base na primeira previsão após a eleição estadual da Turíngia, a AfD assume a liderança. O SPD ultrapassa a barreira de 5%, enquanto os Verdes e o FDP ficam abaixo dela. Na Saxônia, o BSW alcança pela primeira vez um resultado de dois dígitos. O CDU supera ligeiramente a AfD, mas tanto a Esquerda como o FDP não conseguiriam entrar no parlamento estadual, segundo a projeção, embora os Verdes possam ainda permanecer.

17:18 Höcke em Perigo de Ficar de Fora do Parlamento EstadualO líder da fração da AfD na Turíngia, Björn Höcke, pode não garantir uma cadeira no próximo parlamento estadual. Seus colegas de partido bem-sucedidos poderiam até mesmo colocar em risco suas chances. Vários candidatos da AfD têm boas perspectivas de vitórias diretas em suas circunscrições. No entanto, Höcke enfrenta forte competição na circunscrição de Greiz II do candidato do CDU Christian Tischner. Se Tischner vencer e a AfD tiver mais vitórias diretas do que permitido pelo resultado da segunda votação, nenhum poderia entrar via lista estadual, inclusive Höcke, que lidera em sua circunscrição. Nesse cenário, a AfD poderia pedir a um vencedor direto bem-sucedido que renunciasse à sua cadeira no parlamento estadual, permitindo que Höcke assegurasse seu mandato.

16:48 Partido da AfD na Turíngia Planeja Comemoração Sem MídiaA festa eleitoral da AfD na Turíngia não deve ser coberta pela mídia. O partido, designado como de extrema direita pela agência de proteção constitucional, tentou excluir vários meios de comunicação do evento. No entanto, um tribunal proibiu isso, levando a filial estadual a expulsar a imprensa. Um porta-voz do partido atribuiu a medida a problemas organizacionais: não havia espaço suficiente no local do evento para todos os representantes da mídia que solicitaram credenciamento.

16:29 Quase um Quartel dos Eleitores Vota por Correio na SaxôniaPara a "eleição decisiva" na Saxônia, como declarou o Ministro-Presidente da Saxônia do CDU, Michael Kretschmer, quase um quarto dos eleitores já depositou seus votos por correio. O oficial eleitoral do estado estima que 24,6% dos eleitores votarão por correio. A participação hoje é apenas ligeiramente maior do que em 2019, mas o oficial eleitoral espera muitos mais votos por correio do que em 2019.

15:52 Höcke Vota em Lada na Turíngia - Ramelow com Esposa em Erfurt

O presidente estadual e candidato principal da AfD na Turíngia, Björn Höcke, votou por volta do meio-dia em sua seção eleitoral de Bornhagen, no distrito de Eichsfeld. Höcke votou em um veículo off-road Lada Niva, fabricado na Rússia.

O Ministro-Presidente Bodo Ramelow votou na capital do estado de Erfurt com sua esposa Germana Alberti vom Hofe. Ramelow esteve no poder no Estado Livre por grande parte dos últimos sete anos, liderando recentemente um governo de minoria.

15:40 Participação na Turíngia Supera Eleição AnteriorÀs 14h, 44,4% dos eleitores já haviam votado na Turíngia. Isso é mais de dois pontos acima de cinco anos atrás. Uma alta participação é prevista para continuar. Os votos por correio não estão incluídos nessas estatísticas, de acordo com o comissário eleitoral do estado. Na Saxônia, a participação também é ligeiramente maior do que em 2019, com 35,4%. No entanto, o comissário eleitoral espera muitos mais votos por correio do que em 2019. As urnas serão fechadas em ambos os estados às 18h.

15:13 Kretschmer Espera que Partidos de Coalizão Cheguem ao Parlamento Estadual

14:40 Tópicos Eleitorais para Saxônia e TuríngiaAproximadamente um terço dos eleitores na Saxônia e na Turíngia pretendem votar na AfD nas eleições de 1º de setembro. Uma pesquisa revela as razões por trás disso, destacando preocupações e questões importantes. A imigração é apenas uma das questões.

14:13 Höcke Deixa Seção Eleitoral RápidoO candidato principal da AfD na Turíngia, Björn Höcke, votou por volta do meio-dia na seção eleitoral de Bornhagen, mas saiu logo em seguida e não falou com jornalistas próximos. Após ter perdido consistentemente para o candidato do CDU em seu distrito de Eichsfeld, Höcke mudou-se para a circunscrição de Greiz. No entanto, ele também enfrenta uma derrota iminente contra o CDU lá.

13:50 Participação Eleitoral na Turíngia Similar à de 2019 ao Meio-dia

Na Turíngia, a participação eleitoral ao meio-dia parece semelhante à da última eleição parlamentar, de acordo com o relatório do comissário eleitoral do estado. Aproximadamente 32% dos eleitores aptos haviam votado nas seções eleitorais até o meio-dia. Os votos por correio não estão incluídos nessas estatísticas. Em 2019, a participação foi de 31,2% nessa mesma hora. Parece haver mais interesse na eleição estadual em comparação com as eleições europeias e locais recentes, onde a participação foi de 24,3% nessa mesma hora.

13:29 Participação Eleitoral Esperada na Saxônia

A Saxônia deve ter uma alta participação eleitoral na eleição estadual. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores aptos haviam votado, de acordo com o relatório da Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. Em 2019, a figura foi de 26,2% nessa hora. Os votos por correio ainda não foram contabilizados nas estatísticas preliminares. É estimado que 24,6% dos eleitores aptos votarão por correio, o que é um aumento significativo em relação aos 16,9% em 2019. Até agora, as eleições correram sem grandes problemas, como confirmado pela comissão eleitoral estadual.

13:11 Resultado das Eleições Poderia Ameaçar Coalizão de Berlim

Os resultados das eleições em Saxônia e Turíngia ainda estão pendentes. O economista Albrecht von Lucke sugere que, se o SPD não garantir uma cadeira no parlamento estadual, isso seria semelhante a um terremoto. Em uma entrevista à ntv, von Lucke avalia as eleições e suas potenciais implicações.

12:44 Polícia Investiga Ameaça de Eleição em Seção de Votação

Após um incidente em uma seção de votação em Gera, a polícia está investigando uma ameaça. Um homem usando uma camisa do AfD tentou votar na seção de votação pela manhã, e o gerente da seção de votação pediu que ele removesse a camisa, já que a publicidade partidária era proibida dentro da seção de votação. Embora ele tenha atendido, ele ameaçou retornar, insatisfeito com como foi tratado ao sair da área da seção de votação. A polícia então registrou um boletim de ocorrência e emitiu um aviso ao homem. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando alguns grafitis políticos, como "Höcke é um nazista", perto das seções de votação por vandalismo.

12:15 Correctiv Advertiu Sobre Desinformação Sobre Assinatura da Cédula de Voto

A rede de pesquisa Correctiv emitiu um alerta sobre uma crença comum de que assinar a cédula de voto ajuda a prevenir fraude eleitoral. No entanto, a oficina do oficial de regresso federal esclareceu ao Correctiv que: "A cédula de voto não deve ser assinada. Assinar a cédula de voto pelo eleitor pode comprometer a sigilo da cédula de voto, tornando-a inteiramente inválida."

11:51 Voigt Espera por "Relações de Maioria Sustentáveis"

O candidato principal do CDU na Turíngia, Mario Voigt, votou, esperando que "muitos turíngios exercitem seu direito de voto e moldem o futuro do nosso país". Ele também expressou sua esperança por "relações de maioria sustentáveis" para permitir que o estado volte a progredir.

11:25 Sonneberg Registra Aumento de Ataques de Extrema Direita

Sonneberg, o primeiro distrito da Alemanha a ser liderado por um político do AfD, viu um aumento significativo de ataques de extrema direita desde a mudança de administração. Ativistas relataram ter sido ameaçados em massa, com muitos renunciando aos seus empregos. O número de ataques de extrema direita no distrito quase quadruplicou nos últimos anos. Especialistas identificaram uma ligação entre esses ataques e o administrador do distrito do AfD.

10:57 Kretschmer Enxerga a Eleição Estadual como Crítica ao Futuro da Saxônia

O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, considera a eleição estadual como potencialmente a mais significativa em 34 anos. Ele votou em Dresden e expressou gratidão àqueles que votaram de forma diferente dele no passado, mas agora escolheram a "força forte no centro burguês", representando a União Saxã. De acordo com as últimas pesquisas, o CDU de Kretschmer e o AfD estão empatados.

10:30 Ramelow Enfatiza a Importância da Democracia Despite incerteza Eleitoral

Para o primeiro-ministro da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia das eleições é uma "celebração da democracia" - mesmo que sua reeleição possa ser incerta. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explica por que aconselha contra a formação de um governo de minoria e duvida da capacidade do BSW.

09:59 Historiador Crítica a Data da Eleição em Aniversário Histórico

O historiador Peter Oliver Loew falou contra a data da eleição para as eleições estaduais na Saxônia e Turíngia, marcando o 85º aniversário da invasão da Alemanha em 1939. De acordo com o diretor do Instituto Germano-Polonês, havia associações históricas indesejáveis em realizar eleições em 1º de setembro. Referindo-se ao AfD, que foi classificado como "seguramente de extrema direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, Loew observou: "Um resultado eleitoral em Dresden e Erfurt poderia causar lembranças perturbadoras do passado."

09:30 "Voto Pivotal": Detalhes Completos sobre a Votação Estadual da Saxônia

Aproximadamente 3,3 milhões de eleitores aptos na Saxônia têm o poder de decidir hoje quem moldará o cenário político da legislatura estadual de Dresden nos próximos anos. O CDU pode perder sua posição como força dominante no estado pela primeira vez desde 1990, de acordo com o ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, que considera isso um "voto absolutamente crucial".

09:05 Kretschmer Critica o Governo de Trânsito por "Caos Pré-Eleitoral"

Hoje é dia de eleições na Saxônia, e surge a pergunta: O ministro-presidente Michael Kretschmer continuará a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, Kretschmer compartilha suas opiniões sobre a controvérsia dos refugiados, o governo de trânsito e o conflito da Ucrânia.

08:46 Informações sobre as Eleições na Turíngia

Hoje é dia de decisão no coração da Alemanha: o líder do estado federal com seus quase 2,1 milhões de residentes será escolhido para os próximos cinco anos. O AfD, liderado pelo Björn Höcke, se tornará a força mais forte na Turíngia?

08:24 Impacto Potencial do AfD na Democracia

De acordo com as pesquisas, o AfD provavelmente aumentará seu poder nas próximas eleições na Saxônia e Turíngia. Este desenvolvimento poderia representar uma ameaça às instituições democráticas, como um grupo de pesquisa apontou, porque a regras de direito talvez não sejam tão robustas quanto muitos acreditam.

08:00 Estações de Votação na Turíngia e Saxônia AbremHoje, novos corpos legislativos estão sendo eleitos na Turíngia e Saxônia. Nas urnas, a AfD lidera na Turíngia. Na Saxônia, a CDU, liderada pelo incumbente Michael Kretschmer, e a AfD estão empatados. As primeiras projeções são esperadas quando as estações de votação fecharem às 18h. As eleições nos dois estados federais do leste também servem como um termômetro para a coalizão de trânsito em Berlim.

Para a atual coalizão vermelha-vermelha-verde, liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Esquerda) na Turíngia, não há maioria nas urnas. Uma coalizão com a CDU, a aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e o SPD é uma possibilidade após a eleição. Na Saxônia, permanece incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes ainda terá maioria. Kretschmer não descarta uma aliança com a BSW. A Esquerda corre o risco de ser expulsa do parlamento da Saxônia. Os Verdes e o FDP poderiam enfrentar o mesmo destino na Turíngia.

No contexto do texto dado, o SPD pode ter dificuldades em manter sua influência em eleições futuras se a tendência de sofrer perdas substanciais continuar. Apesar disso, o SPD permanece um jogador significativo na política alemã e tem uma forte história e apoio.

Levando em conta as últimas projeções eleitorais, o SPD deve garantir uma pequena porcentagem de votos, como consequência do cenário político em mudança e do aumento do apoio dos eleitores a outras partidos como a AfD. No entanto, o SPD deve aproveitar essa oportunidade para reconstruir sua base e desenvolver políticas atraentes para os eleitores.

Leia também: