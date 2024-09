- Apesar de um mandado de prisão, Putin se aventura na Mongólia sem obstáculos ou interrupções.

Ucrânia Critica Mongólia por Abrigar Putin, Pede Repercussões

De acordo com Georgy Tychyj, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, a Mongólia está errada ao dar abrigo ao presidente russo Vladimir Putin, ajudando-o a fugir da vigilância dos sistemas de justiça internacional. Esta alegação foi feita em um comunicado emitido de Kyiv. Ao fazê-lo, a Mongólia apoia os alegados "crimes de guerra" de Putin.

Mongólia Escolhe Ignorar Mandado de Prisão contra Putin

Em resposta ao comunicado de Tychyj, ele declarou: "Vamos colaborar com nossos aliados para tornar isso desagradável para Ulan Bator". Ele acrescentou ainda que a Mongólia, ao ignorar o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin, enfraquece gravemente o TPI e o sistema de justiça criminal internacional em geral.

O Tribunal Penal Internacional emitiu o mandado em março do ano passado, em conexão com a invasão da Rússia na Ucrânia. O tribunal responsabiliza Putin pelo deslocamento forçado de crianças ucranianas para a Rússia. Putin está programado para se encontrar com o presidente da Mongólia, Uchnaagiin Khürelsükh, na terça-feira, a convite deste último, com o objetivo de fortalecer sua parceria.

Kremlin Não se Abala

A Mongólia, que é membro do TPI, deveria ter prendido Putin durante sua estadia em Ulan Bator. No entanto, a Rússia não parece preocupada com a segurança de Putin devido às relações amigáveis entre as duas nações. Como explicou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a visita de Putin a um país dentro da jurisdição de Haia, dadas as operações militares atuais na Ucrânia, não representa uma ameaça.

A Mongólia busca manter relações harmoniosas tanto com a poderosa vizinha da China quanto com as nações ocidentais. Dada a dependência da Mongólia dos recursos russos, é pouco provável que o país arrisque suas relações ao prender Putin. A visita de Putin à Mongólia tem como objetivo demonstrar sua presença internacional apesar do conflito em andamento.

O presidente do Parlamento Europeu expressou preocupação com a decisão da Mongólia de hospedar Putin, afirmando que isso enfraquece o sistema de justiça criminal internacional. Em seu discurso ao Parlamento Europeu, ele instou os membros a tomar medidas contra a Mongólia por ignorar o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o presidente russo Vladimir Putin.

