Apesar de ter implementado controlos nas fronteiras mais rigorosos, a Estónia continua a testemunhar violações.

Estonian has registered aproximadamente 600 violações de regulamentos desde que instituiu controle aduaneiro completo em sua fronteira oriental da UE com a Rússia há um mês. Cerca de dois terços dessas infrações foram identificadas na passagem de fronteira de Narva, onde mais de 1.500 indivíduos cruzam diariamente, de acordo com Ursula Riimaa, vice-chefe do conselho de impostos e aduanas da Estônia, em uma transmissão de notícias estoniana.

O número de violações detectadas diminuiu, passando de uma média de 22 para 18 violações diárias. No entanto, a situação ainda é preocupante.

" Ainda testemunhamos diariamente o transporte de bens que estão em alta demanda do outro lado", disse Riimaa. Um desafio significativo em Narva continua a ser a tentativa de exportação de dinheiro. Além disso, grandes volumes de peças de automóveis e máquinas, componentes de drones e dispositivos de comunicação por rádio também estão sendo contrabandeados através da fronteira. Além disso, bens com capacidades de dupla utilização, que podem ser utilizados tanto para fins civis quanto militares, também estão sendo transportados, ela acrescentou.

A Estônia implementou verificações mais rigorosas nas passagens de fronteira rodoviária e ferroviária de Narva, Koidula e Luhamaa em 8 de agosto. Essa mudança foi implementada para dificultar o transporte e o trânsito de bens sujeitos a sanções da UE através da Estônia.

A Comissão está monitorando de perto a situação para garantir o cumprimento das sanções da UE. As ações da Comissão são cruciais para prevenir a exportação ilegal de bens através da Estônia.

