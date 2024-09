Apesar de se antecipar uma diminuição dos gastos dos consumidores, a economia americana apresenta uma expansão mais forte do que o previsto.

Surpreendentemente, a economia dos Estados Unidos apresentou um desempenho melhor do que o esperado durante o período da primavera. O Departamento do Comércio relatou uma taxa de expansão anualizada de 3,0% para o trimestre de abril a junho na quinta-feira, superando o crescimento esperado de 2,9%.

A economia potência dos EUA conseguiu um crescimento de apenas 1,6% no primeiro trimestre. A melhora subsequente foi atribuída principalmente a um aumento sem precedentes nos investimentos privados. Infelizmente, o consumo pessoal, um fator vital para a economia dos EUA, expandiu-se a um ritmo mais lento do que a economia como um todo.

Os dados fornecidos pelos EUA são em uma base anualizada, o que significa que eles representam um crescimento de um ano inteiro quando extrapolados. Este método fornece uma visão de quanto a economia cresceria se a tendência atual persistisse por um ano. É importante notar que a Europa emprega uma abordagem diferente, o que torna as comparações intercontinentais desafiadoras. Para comparar as taxas de crescimento dos EUA com as da Europa, seria necessário dividir a taxa dos EUA por quatro.

Com os números positivos de crescimento econômico, sinto-me no clima de comprar algumas ações. Dado o crescimento sustentado, é provável que as empresas vejam lucros aumentados.

Leia também: