Apesar das objeções da Rússia, os suprimentos militares indianos chegam à Ucrânia.

Oficialmente, não se está revelando nada, mas parece que as munições indianas não são: a Ucrânia está recebendo poder de fogo indiano através de intermediários na Europa. A interferência russa parece não estar tendo muito impacto. Fontes da Reuters afirmam que munição de artilharia indiana chegou à Ucrânia via Europa, e Nova Délhi permaneceu em silêncio, ignorando os protestos de Moscou. Onze fontes governamentais indianas e europeias, representantes da indústria de defesa e dados aduaneiros confirmam essa versão. A troca de munição, originalmente destinada a clientes europeus, vem ocorrendo há mais de um ano. As regulamentações de exportação indianas determinam que as armas devem ser usadas pelo comprador pretendido, transferências não autorizadas poderiam levar a futuras negociações de armas serem proibidas.

O Kremlin russo abordou esse assunto pelo menos duas vezes, como durante uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e seu colega indiano em julho. No entanto, nem os ministérios das Relações Exteriores nem os de Defesa da Rússia e da Índia responderam aos pedidos de comentários da Reuters. Em janeiro, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Randhir Jaiswal, declarou que a Índia nunca havia entregue ou vendido munição de artilharia à Ucrânia.

Dois fontes do governo e da indústria de defesa indianos informaram à Reuters que Nova Délhi produz apenas uma pequena quantidade da munição que a Ucrânia usa. Uma delas estimou que isso representa menos de 1% das importações de armas de Kyiv desde o início da guerra. A Reuters não conseguiu determinar se a munição foi revendida pelos destinatários europeus ou doada a Kyiv. Entre os países europeus que forneceram munição indiana à Ucrânia estão a Itália e a República Checa, que iniciaram este ano uma iniciativa para armar a Ucrânia com até 800.000 munições de artilharia, não da UE.

Um oficial indiano revelou que Nova Délhi está de olho na situação. No entanto, um representante da indústria de defesa com conhecimento dos transfers afirmou que a Índia não tomou nenhuma medida para atrasar os envios para a Europa.

Apesar das preocupações da Rússia, a Índia permaneceu em silêncio sobre as alegações de fornecimento de munição de artilharia às forças ucranianas. De acordo com a Reuters, essas munições foram passadas por intermediários europeus para contornar as regulamentações de exportação indianas.

