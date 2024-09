Apanhado no ato de suspeita de contrabando de bombas via carga aérea.

Por um período de semanas, as agências de inteligência alemãs emitiram alertas sobre incidentes de incêndio causados por pacotes de entrega. Um desses incidentes supostamente ocorreu em uma instalação logística da DHL em Leipzig. Relatos indicam que detetives lituanos conseguiram identificar dois suspeitos envolvidos nesses incidentes.

De acordo com relatórios da ARD, com base em suas próprias informações, duas pessoas foram presas em relação a esses ataques de incêndio por pacotes. O principal suspeito é acusado de ter disfarçado sua identidade usando informações de remetente falsas. Simultaneamente, outra pessoa foi detida na Polônia. Essas prisões supostamente decorrem de investigações conduzidas pelas autoridades lituanas.

No final de agosto, ficou conhecido que as forças de segurança alemãs haviam alertado sobre "ataques de incêndio não convencionais" perpetrados por indivíduos não identificados usando transportadoras. Por várias semanas antes, a Oficina Federal para a Proteção da Constituição (BfV) e a Polícia Federal Alemã (BKA) tinham informações sobre vários pacotes de entrega enviados por entidades privadas para vários locais europeus, que pegavam fogo durante sua viagem para os destinos previstos em vários países europeus, de acordo com o alerta de segurança das agências. Este alerta foi disseminado para empresas nos setores de aviação e logística.

O alerta da BfV e BKA não menciona o termo "Rússia". No entanto, uma ligação entre esses incidentes e o aumento das atividades de sabotagem russas na Alemanha não é definitivamente descartada nos círculos de segurança. De acordo com relatórios da dpa, a Promotoria Pública de Karlsruhe está investigando o caso. No entanto, seu porta-voz recusou-se a divulgar informações sobre o assunto no final de agosto.

Nos círculos de segurança, o alerta também está ligado a um incidente ocorrido na instalação logística da DHL em Leipzig, que serve como centro global da empresa. Lá, um pacote vindo do Báltico supostamente pegou fogo em julho, contendo um dispositivo incendiário. O fogo supostamente engoliu um contêiner inteiro de carga, que também abrigava outros pacotes. Felizmente, o incêndio foi rapidamente apagado.

A DHL emitiu oficialmente um comunicado, expressando preocupação com os incidentes envolvendo suas instalações logísticas e a possível ameaça às suas operações. Em seguida, a DHL reforçou suas medidas de segurança para prevenir qualquer outro ataque de incêndio a seus pacotes de entrega.

Leia também: