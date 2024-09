Ao meio-dia, a participação eleitoral na Turíngia reflecte os níveis das eleições de 2019.

Em Thuringia, a participação dos eleitores parece estar muito próxima à taxa de comparecimento das últimas eleições parlamentares. Segundo o comissário eleitoral do estado, cerca de 32% dos eleitores aptos haviam votado até as 12h nas seções eleitorais. É importante destacar que essas figuras não incluem os eleitores por correio. Nas eleições estaduais de 2019, a taxa de comparecimento foi ligeiramente menor, de 31,2%. Esta eleição parece ter gerado mais interesse em comparação às eleições europeias e locais que ocorreram anteriormente neste ano, com uma taxa de comparecimento de 24,3% no mesmo horário.

13:29 Previsão de Alta Participação Eleitoral na SaxôniaA taxa de participação eleitoral para a eleição estadual na Saxônia é prevista como alta. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores aptos haviam exercido seu direito de voto, segundo a Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. Nas eleições estaduais de 2019, a taxa de comparecimento foi de 26,2%. Essas primeiras figuras não incluem os eleitores por correio. Estimativas sugerem que 24,6% dos eleitores aptos irão votar por correio, o que representa um aumento significativo em relação aos 16,9% de 2019. O comitê eleitoral estadual informou que o processo de votação está ocorrendo sem interrupções.

13:11 von Lucke: Resultado da Eleição Pode Fraquezar a Coalizão de BerlimOs resultados das eleições em Saxônia e Thuringia ainda não foram anunciados. De acordo com o cientista político Albrecht von Lucke, se o SPD não conseguir garantir uma cadeira no parlamento estadual, isso pode ser visto quase como uma catástrofe. Em uma entrevista à ntv, ele analisa a eleição e considera suas possíveis implicações.

12:44 Polícia Investiga Ameaça em Seção EleitoralA polícia em Gera está investigando uma ameaça feita em uma seção eleitoral. Um homem, usando uma camisa da AfD, entrou na seção eleitoral para votar pela manhã. Após ser solicitado a remover a camisa, já que era contra as regras fazer propaganda partidária na seção eleitoral, o homem concordou, mas então ameaçou retornar devido à sua insatisfação com o tratamento recebido ao sair da seção eleitoral. Um depoimento foi registrado e o homem recebeu uma advertência da polícia. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando pichações políticas ("Höcke é um nazista") perto de seções eleitorais como dano criminal.

12:15 Correctiv Adverte sobre Desinformação em CirculaçãoA rede de pesquisa Correctiv emitiu um alerta sobre uma notícia falsa que circula, alegando que assinar a cédula de voto protege contra fraudes. Na verdade, a office do Oficial de Contagem de Votos confirmou que assinar a cédula de voto pelo eleitor pode violar o sigilo do voto, tornando a cédula de voto inteira inválida.

11:51 Voigt Deseja "Relações de Maioria Estáveis"O candidato principal da CDU na Turíngia, Mario Voigt, também votou. Ele expressou sua esperança de que muitos cidadãos da Turíngia exerçam seu direito de voto e moldem o futuro de seu estado. Além disso, ele deseja "relações de maioria estáveis" que permitam ao estado avançar novamente.

11:25 Sonneberg Experimenta Aumento de Ataques de Extremismo de DireitaSonneberg é o primeiro distrito da Alemanha a ser liderado por um político da AfD. No entanto, ativistas relataram um aumento nas ameaças, com muitos sentindo-se obrigados a parar seu trabalho. Além disso, a frequência de ataques de extrema direita é considerada cinco vezes maior do que no ano passado. Especialistas suspeitam de uma ligação com o administrador distrital da AfD.

10:57 Kretschmer Pronuncia Discurso na Seção EleitoralO ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, considera a eleição estadual em seu estado como "provavelmente a mais significativa em 34 anos". Após votar em Dresden, ele expressou gratidão a muitas pessoas que votaram de forma diferente em anos anteriores, mas que agora escolheram a "força forte no centro burguês", ou seja, a União Saxã. Ele acredita que essa compreensão unificada permitirá que eles formem um governo que sirva sua terra. Nas pesquisas, seu CDU está atualmente em competição próxima com a AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Não Está na Cédula de Voto"Para o ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia da eleição representa "uma celebração da democracia" - apesar do risco de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explica por que não defende um governo de minoria e duvida da competência do BSW.

09:59 Historiador Desaprova a Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew expressa críticas à data escolhida para as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia, já que coincide com o 85º aniversário da invasão da Alemanha à Polônia em 1939. "Alguém que pensou que seria apropriado realizar eleições no dia 1º de setembro não tinha senso de história", diz o diretor do Instituto Alemanha-Polônia à rede editorial Alemanha (RND). Quanto à AfD, que é classificada como "seguramente de extrema direita" pelo serviço de inteligência interna em ambos os estados, Loew destaca: "Isso poderia levar a muito más associações se, em Dresden e Erfurt, o partido também vencer, cuja relação com a era nazista é qualquer coisa, menos clara".

09:05 Kretschmer Acusa "Enfoque Frenético nas Eleições" da Coligação Sinal Verde Hoje é dia de eleições na Saxônia, e a pergunta é: O ministro-presidente Michael Kretschmer vai manter a sequência vitoriosa do CDU no estado? Em uma conversa com a ntv, ele compartilha suas opiniões sobre o debate sobre refugiados, o governo de sinal verde e o conflito na Ucrânia.

08:46 Todos os Dados das Eleições na Turíngia Chegou a hora da decisão: No centro da Alemanha, a disputa é quem vai controlar o estado federal com seus aproximadamente 2,1 milhões de habitantes pelos próximos cinco anos. A AfD, com Björn Höcke como líder, vai se tornar a força mais poderosa na Turíngia?

08:24 O Potencial Impacto da AfD na Democracia Pesquisas indicam: A AfD provavelmente vai aumentar significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. De acordo com um grupo de pesquisa, isso representa uma ameaça às instituições democráticas, já que o Estado de Direito não é tão robusto quanto muitos acreditam.

08:00 Estações de Votação na Turíngia e Saxônia Abrem

Hoje, novos parlamentos estaduais estão sendo eleitos na Turíngia e na Saxônia. De acordo com as pesquisas, a AfD lidera significativamente na Turíngia. Na Saxônia, o CDU liderado pelo atual ministro-presidente Michael Kretschmer e a AfD estão empatados. As primeiras projeções são esperadas após o fechamento das estações de votação às 18h. As eleições nestes dois estados alemães orientais servem como um barômetro para a coalizão de sinal verde em Berlim.

Para a atual coalizão vermelho-verde em Turíngia liderada pelo ministro-presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não há maioria nas pesquisas. Um possível governo pós-eleitoral poderia ser composto pelo CDU, pela Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e pelo SPD. Em Saxônia, ainda não está claro se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes ainda tem maioria. Kretschmer não descarta uma aliança com a BSW. O Esquerda corre o risco de ser expulso do parlamento da Saxônia. O mesmo destino poderia atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

