Antecedentes criminais de um indivíduo com ligações islâmicas da Alta Franconia

Um indivíduo sírio de 27 anos foi detido sob a acusação de planejar ataques contra pessoal militar alemão na Baviera. As autoridades receberam informações e iniciaram a prisão. Os relatórios iniciais sugeriam que o suspeito tinha crenças islâmicas radicais, mas não havia registro criminal na Alemanha. No entanto, investigações adicionais revelaram uma história diferente.

Foi revelado que a pessoa em questão havia cumprido uma pena de prisão de 19 meses na Áustria por tráfico de pessoas, como confirmado por um representante do Promotor Público de Munique à Agência de Notícias da Alemanha. A condenação ocorreu em agosto de 2018 e a libertação em abril de 2019.

Os relatórios iniciais que indicavam um registro criminal limpo na Alemanha eram válidos apenas para jurisdições alemãs.

Deportação não estava nos planos

O indivíduo de 27 anos havia entrado na Alemanha há uma década, recebendo proteção subsidiária, que é concedida a indivíduos que não podem ser reconhecidos como refugiados perseguidos individualmente, mas apresentam razões de peso para evitar danos graves ao retornar ao seu país de origem, como devido a uma guerra civil em andamento. Sua deportação não era uma opção.

Atualmente, o indivíduo está em custódia policial, acusado de adquirir duas machadinhas com a intenção de matar o maior número possível de soldados alemães durante o intervalo do almoço em Hof, Alta Francónia.

A dica veio de uma testemunha

Os investigadores suspeitam que o homem segue crenças islâmicas extremas e pretendia causar caos e chamar a atenção através do ataque. Ele está sendo examinado por preparar um ato hediondo que ameaça a segurança pública, enquanto a presunção de inocência permanece até que uma sentença final seja proferida.

O Ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, mencionou uma "dica dos círculos do suspeito" como a fonte de informações que levou as autoridades ao indivíduo sírio. O Promotor Público de Munique não comentou sobre a atual fase da investigação.

O Promotor Público de Munique inicialmente se envolveu no caso devido a informações da Comissão, que levou à investigação e à prisão do indivíduo.

No entanto, a investigação da Comissão revelou que o histórico criminal do indivíduo ia além das jurisdições alemãs, uma vez que ele havia cumprido uma pena de prisão na Áustria por tráfico de pessoas.

