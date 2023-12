Pessoais

Andrew Yang Factos rápidos

Data de nascimento: 13 de janeiro de 1975

Local de nascimento: Schenectady, Nova Iorque

Nome de nascimento: Andrew M. Yang

Pai: Kei-Hsiung Yang, investigador da IBM e da GE

Mãe: Nancy L. Yang, administradora de sistemas

Casamento: Evelyn (Lu) Yang (2011-presente)

Filhos: Dois filhos

Formação académica: Universidade de Brown, B.A. em Economia, 1996; J.D. Faculdade de Direito da Universidade de Columbia, 1999

Religião: Protestante

Outros factos

Os seus pais são originários de Taiwan.

A principal proposta da sua plataforma política era a ideia de um rendimento básico universal (UBI). Este "Dividendo da Liberdade" teria proporcionado a cada cidadão 1.000 dólares por mês, ou 12.000 dólares por ano.

Yang criou o Freedom Dividend, um programa-piloto para promover o rendimento básico universal, no qual financia pessoalmente os pagamentos mensais em dinheiro.

É apresentado no documentário de 2016, "Generation Startup".

O seu slogan de campanha era "MATH", ou "Make America Think Harder".

Em 1992, viajou para Londres como membro da equipa nacional de debate dos EUA.

Depois de se licenciar em Columbia, Yang exerceu advocacia durante um curto período de tempo antes de mudar o foco da sua carreira para as start-ups e o empreendedorismo.

Linha de tempo

2002-2005 - Vice-presidente de uma empresa de cuidados de saúde em fase de arranque.

2006-2011 - Diretor-geral e, em seguida, CEO da Manhattan Prep, uma empresa de preparação para exames.

2009 - A Kaplan compra a Manhattan Prep por mais de 10 milhões de dólares.

setembro de 2011 - Funda a Venture for America, uma organização sem fins lucrativos que liga recém-licenciados a empresas em fase de arranque. Deixa a empresa em 2017.

2012 - É reconhecido pelo Presidente Barack Obama como um "Campeão da Mudança".

abril de 2012 - Classifica-se em 27º lugar na lista das 100 pessoas mais criativas do mundo dos negócios da Fast Company.

4 de fevereiro de 2014 - O seu livro, "Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America", é publicado.

11 de maio de 2015 - Obama nomeia Yang embaixadora para o empreendedorismo global.

6 de novembro de 2017 - Arquiva adocumentação da FEC para uma candidatura presidencial em 2020.

2 de fevereiro de 2018 - Anuncia a sua candidatura à presidência através do YouTube e do Twitter.

3 de abril de 2018 - É publicado o seu livro "The War on Normal People".

março de 2019 -Yangexplora a possibilidade de utilizar um holograma 3D para poder fazer campanha à distância em dois ou três sítios ao mesmo tempo.

4 de janeiro de 2020 - Lança uma campanha por escrito para as primárias democratas do Ohio, em março de 2020, depois de não ter cumprido integralmente as leis de acesso aos votos do Estado.

11 de fevereiro de 2020 - Em New Hampshire, Yang suspende a sua campanha presidencial.

19 de fevereiro de 2020 - A CNN anuncia que Yang se juntará à rede como comentador político.

5 de março de 2020 - Lança oHumanity Forward, um grupo sem fins lucrativos que "apoiará e fornecerá recursos a candidatos políticos que adoptem o Rendimento Básico Universal, o capitalismo centrado no ser humano e outras políticas alinhadas a todos os níveis", de acordo com o seu sítio Web. Yang anuncia também que vai lançar um podcast.

23 de dezembro de 2020 - Arquiva apapelada para participar da corrida para prefeito de Nova York em 2021, de acordo com os registros da cidade.

13 de janeiro de 2021 - Yang anuncia a sua candidatura a presidente da Câmara de Nova Iorque.

22 de junho de 2021 - Yang renuncia à corrida para presidente da câmara de Nova Iorque.

4 de outubro de 2021 - Yang anuncia num blogue que está a "romper" com o Partido Democrata e que se registou como independente

27 de julho de 2022 - Yang, juntamente com a ex-governadora de Nova Jersey, Christine Todd Whitman, e um grupo de antigos funcionários republicanos e democratas formam um novo partido político chamado Forward.

12 de setembro de 2023 - É publicado o thriller político de Yang "The Last Election", escrito em coautoria com Stephen Marche.

Fonte: edition.cnn.com