Análise dos serviços secretos dos EUA alerta para o facto de a influência do Hamas ter aumentado desde o seu ataque a Israel

Enquanto a implacável campanha aérea de Israel matou milhares de civis na Faixa de Gaza, o Hamas - que é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos e pela Europa - conseguiu apresentar-se como o único grupo armado que luta contra um opressor brutal que mata mulheres e crianças. Funcionários familiarizados com as diferentes avaliações dizem que o grupo se posicionou com sucesso em algumas partes do mundo árabe e muçulmano como um defensor da causa palestiniana e um combatente eficaz contra Israel.

A crescente influência do Hamas surge na sequência do seu terrível ataque de outubro a Israel, que matou cerca de 1.200 homens, mulheres e crianças. Os EUA defenderam firmemente o direito de Israel de se defender na sequência do ataque, incluindo a sua campanha para eliminar totalmente o Hamas.

Do ponto de vista do Hamas, o ataque de 7 de outubro no sul de Israel foi um sucesso operacional impressionante. E, nos meses que se seguiram, o Hamas tem recebido crédito - particularmente na Cisjordânia ocupada - por ter negociado a libertação de centenas de prisioneiros e detidos palestinianos detidos por Israel, em troca de alguns dos reféns que o grupo detém do ataque, dizem estas fontes.

Entretanto, os vídeos de propaganda do Hamas que apresentam o grupo como combatentes de grande moral que seguem os ensinamentos do Islão - apesar dos horríveis pormenores do ataque de 7 de outubro e das descrições de violência sexual contra mulheres israelitas relatadas por testemunhas oculares desse dia - juntamente com uma torrente de imagens devastadoras do sofrimento dos civis em Gaza, tornaram-se virais nas redes sociais árabes.

Antes de 7 de outubro, um alto funcionário da administração disse: "O Hamas não era uma organização extremamente popular. Hoje é mais popular".

É possível que o conflito contribua mais para aumentar a influência do Hamas fora de Gaza do que dentro dela, onde anos de má governação geraram desconfiança.

Uma sondagem realizada durante a primeira semana de novembro revelou que o forte apoio aos ataques de 7 de outubro era muito maior entre os palestinianos da Cisjordânia do que em Gaza - 68% contra 47%. Embora a realização de sondagens seja um desafio em tempo de guerra, uma vez que muitos habitantes de Gaza foram deslocados das suas casas devido aos bombardeamentos israelitas, esta conclusão foi confirmada por outras sondagens.

As várias avaliações circularam no seio do governo dos EUA, uma vez que os funcionários da administração Biden começaram a avisar publicamente que o número de civis mortos pelos bombardeamentos israelitas corre o risco de aumentar ainda mais a popularidade do Hamas nos territórios palestinianos e os analistas avisam que os bombardeamentos podem servir apenas para inspirar mais terrorismo no país e no estrangeiro.

"Neste tipo de luta, o centro de gravidade é a população civil", disse o Secretário da Defesa Lloyd Austin no início deste mês. "E se a empurrarmos para os braços do inimigo, substituímos uma vitória tática por uma derrota estratégica."

As autoridades estão a monitorizar de perto vários indicadores-chave que sugerem que o apoio ao Hamas tem crescido tanto nos territórios palestinianos como noutros locais da região.

As sondagens do Palestinian Center for Policy and Survey Research mostraram que o apoio ao Hamas na Cisjordânia ocupada por Israel subiu de 12% em setembro para cerca de 44% em dezembro. Na Jordânia, onde mais de metade da população é de origem palestiniana, os manifestantes na rua entoaram cânticos de apoio ao Hamas.

Agora, especialmente na Cisjordânia ocupada por Israel, o Hamas é cada vez mais "visto como o único grupo que está realmente a fazer alguma coisa contra a ocupação israelita", disse Jonathan Panikoff, um antigo funcionário dos serviços secretos especializado na região.

Entretanto, os responsáveis americanos pela luta antiterrorista estão também muito preocupados com o facto de o sucesso do Hamas poder servir de inspiração a grupos terroristas espalhados por todo o mundo. Nos Estados Unidos, o FBI está a trabalhar "24 horas por dia" para identificar e desmantelar atacantes solitários inspirados pelo Hamas, disse o diretor Chris Wray ao Congresso nas últimas semanas.

"Vejo luzes a piscar em todo o lado para onde me viro", disse Wray.

Os colegas de Wray responsáveis pela aplicação da lei na Europa também têm estado de guarda levantada. Quatro alegados membros do Hamas, suspeitos de planearem ataques terroristas na Europa, foram detidos na Alemanha e na Holanda na semana passada por suspeita de planearem ataques a instituições judaicas na Europa.

Estas avaliações rigorosas sublinham a dificuldade inerente - se não mesmo a impossibilidade, dizem alguns críticos de Jerusalém - da insistência de Israel em "erradicar" o Hamas.

A liderança militar do Hamas pode ser derrotada, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matt Miller, na semana passada, mas "não se pode derrotar uma ideia no campo de batalha".

Vários funcionários norte-americanos que falaram à CNN sobre as opiniões gerais da comunidade de inteligência sobre o apoio popular ao Hamas enfatizaram que é incrivelmente difícil medir a "influência". E o alto funcionário da administração observou que as avaliações anteriores sobre o aumento da popularidade de grupos terroristas após ataques de alto nível provaram ser "efémeras". Uma questão fundamental para a comunidade dos serviços secretos é saber quanto tempo durará este aumento de credibilidade.

Antes de 7 de outubro, havia sinais de que o apoio político do Hamas em Gaza, que governa desde 2007, estava em perigo.

Uma sondagem realizada a 6 de outubro revelou que 67% dos palestinianos em Gaza declararam não ter "confiança nenhuma" ou "não ter muita confiança" no Hamas - algo que alguns analistas acreditam poder ter sido um fator de motivação do Hamas para o ataque. Os palestinianos em Gaza são mais propensos a culpar a liderança do Hamas pela persistente escassez de alimentos do que, por exemplo, o bloqueio israelita que limita o abastecimento de Gaza desde 2007.

"Penso que esta é uma das histórias mais subnotificadas", disse Panikoff. "Havia alguns dados que mostravam que [o Hamas] estava a ter dificuldades em Gaza do ponto de vista da governação. E esta é uma forma comprovada de... distração".

Uma questão fundamental para os analistas dos serviços secretos norte-americanos é saber como é que a forma como Israel está a lidar com o conflito poderá afetar a opinião pública, tanto em Gaza como na Cisjordânia, e em todo o mundo árabe e muçulmano.

Alguns dados de sondagens anteriores sugerem que nos períodos em que Israel aplica políticas mais rigorosas em relação a Gaza - incluindo durante os anteriores ciclos de violência - a popularidade do Hamas aumenta.

O Secretário de Estado Antony Blinken referiu-se à pressão que está a ser exercida sobre Israel para que pare a guerra e não sobre o Hamas.

"O que me surpreende é que, mesmo quando, mais uma vez, ouvimos muitos países a pedir o fim deste conflito, que todos gostaríamos de ver, não ouço praticamente ninguém a dizer - a exigir ao Hamas que deixe de se esconder atrás de civis, que deponha as armas, que se renda", disse Blinken na quarta-feira. "Isto acaba amanhã se o Hamas fizer isso. Isto já teria acabado há um mês, há seis semanas, se o Hamas o tivesse feito. E como é possível - como é possível que não haja exigências para o agressor e apenas exigências para a vítima".

Dando a entender que é improvável que a ideologia política do Hamas seja "derrotada", até os adversários políticos palestinianos do Hamas estão a levantar a possibilidade de o Hamas manter algum poder na governação de Gaza após o conflito.

O Primeiro-Ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, afirmou que o objetivo de Israel de derrotar totalmente o Hamas é irrealista e que, em vez disso, este deveria ser incorporado como parceiro menor da Organização de Libertação da Palestina em qualquer estrutura de governação pós-conflito. Em 2006, o Hamas venceu as eleições legislativas em Gaza e na Cisjordânia e recusou-se a formar uma coligação governamental com o partido Fatah, que atualmente domina a OLP. Mais tarde, tomou o controlo da Faixa de Gaza.

Alguns analistas do governo dos EUA receiam que a continuação da guerra de Israel contra o Hamas - incluindo uma campanha aérea punitiva que matou cerca de 20.000 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde palestiniano em Gaza, gerido pelo Hamas - tenha o efeito não intencional de legitimar politicamente o Hamas e inspirar mais terrorismo.

"Os israelitas estão condenados se o fizerem e condenados se não o fizerem", disse Panikoff. "Pode gerar mais terrorismo a longo prazo. Mas também não sei que país esperaria que o seu governo ficasse de braços cruzados depois disto."

