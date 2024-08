Ampel propõe uma redução da ajuda financeira à população de refugiados de Dublin.

A coalizão de trânsito está considerando reduções severas nos benefícios para solicitantes de asilo registrados em outros países da UE. Para incentivar os chamados "refugiados de Dublin" a partirem, eles só receberão assistência não monetária essencial, em vez de dinheiro.

De acordo com um jornal, a coalizão de trânsito está considerando ampliar o escopo dessas restrições de benefícios para determinados grupos de refugiados. O pacote de refugiados sendo discutido entre o Ministério do Interior controlado pelo SPD, o Ministério da Economia Verde e o Ministério da Justiça liderado pelo FDP inclui limitações rigorosas nos benefícios para "refugiados de Dublin", de acordo com o jornal "Bild". Aqueles que entraram e foram registrados através de outro estado da UE serão afetados.

De acordo com os planos propostos, essas pessoas não receberão benefícios em dinheiro ou cartão de dinheiro, mas apenas assistência não monetária necessária, como alojamento, comida e produtos de higiene (princípio da cama-pão-sabão), como o jornal continua. O governo também está considerando reduzir a faixa de interesse para deportação extrema e tomar medidas contra o extremismo islâmico violento e apertar as leis de armas com foco em facas.

Verdes Criticam Faeser

Legisladores verdes do interior pedem uma mudança de foco para a segurança interna após o ataque islâmico em Solingen. Eles criticam a Ministra do Interior Federal Nancy Faeser do partido da coalizão parceira SPD. De acordo com seu departamento, "uma política de segurança clássica, agora em grande parte ultrapassada, é seguida, que fica presa em muitas discussões simbólicas", escrevem o vice-presidente do parlamento Konstantin von Notz e o líder de negócios do parlamento Irene Mihalic em um documento de posição.

Em geral, eles criticam os ministros do interior nos governos federal e estaduais por não tomarem medidas suficientes para melhorar a cooperação entre diferentes autoridades. "Essa inação resulta em estruturas ineficazes e às vezes perigosas de duplicação e não-estruturas", eles argumentam. Todos os ministros do interior são nomeados pela União ou SPD. Especificamente, Notz e Mihalic exigem mais pessoal e poderes aprimorados para as autoridades de segurança - incluindo investigações sigilosas em redes sociais e melhor comunicação entre polícia e serviços de inteligência. Eles propõem que os governos federal e estaduais investiguem por que a deportação consistente de indivíduos não alemães perigosos não está ocorrendo. Para financiar isso, eles sugerem definir a segurança interna como uma responsabilidade coletiva na Lei Fundamental, o que significaria que os governos federal e estaduais compartilhariam a responsabilidade.

Em resposta às propostas de redução de benefícios, algumas organizações de direitos humanos expressaram preocupações sobre o possível impacto nos solicitantes de asilo, argumentando que tais medidas podem violar seus direitos humanos. Além disso, os solicitantes de asilo que são considerados "refugiados de Dublin" e entraram através de outro estado da UE podem encontrar dificuldades em atender às suas necessidades básicas sem assistência monetária, uma vez que só receberão assistência não monetária necessária.

