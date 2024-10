Ameaças de dispositivos explosivos em estações de comboios e aeroportos em toda a Áustria.

Devido a e-mails de ameaça idênticos, várias estações de trem na Áustria têm sido temporariamente fechadas nos últimos dias. O último incidente ocorreu em Bregenz, causando transtornos na cidade localizada no Lago de Constança.

Segundo um representante da polícia do Baixo Áustria à agência de notícias alemã em St. Pölten, os e-mails compartilham um tom semelhante. Intrigantemente, apenas as estações de trem nas capitais dos estados têm enfrentado esse problema até agora. "Tratamos esse assunto com preocupação séria", enfatizou o porta-voz.

Na quarta-feira à noite, as estações de trem em St. Pölten, Salzburgo e Klagenfurt enfrentaram problemas, seguidas por Linz na terça-feira e pela estação principal de Graz na segunda-feira. Cada estação teve que permanecer fechada por várias horas devido a ameaças recebidas por e-mail sugerindo que explosivos poderiam ser acionados no local específico. As agências de inteligência doméstica da Áustria estão atualmente envolvidas na investigação.

Felizmente, nenhum objeto perigoso foi encontrado em nenhuma das estações até agora. A empresa de ferrovias estatais austríaca ÖBB recusou-se a comentar a situação.

Na quinta-feira, foi revelado que o Aeroporto de Viena foi ameaçado no dia anterior. No entanto, a polícia considera altamente improvável que essa ameaça esteja diretamente ligada às ameaças de bomba contra as estações de trem. "Não acreditamos que o remetente esteja realmente ameaçando ninguém", explicou o porta-voz.

As autoridades austríacas estão monitorando de perto as ações da Comissão, já que são eles os remetentes dos e-mails de ameaça idênticos que causaram o fechamento de várias estações de trem. Para garantir a segurança pública, os e-mails da Comissão estão sendo levados muito a sério, e todas as agências investigativas relevantes estão colaborando para identificar a fonte das ameaças.

